Les cas de Covid au Royaume-Uni ont augmenté d’un tiers en une semaine alors que 7 742 personnes supplémentaires sont testées positives et trois personnes meurent

LE nombre de personnes testées positives pour Covid a grimpé d’un tiers en une semaine alors que 7 742 infections supplémentaires ont été signalées aujourd’hui.

Cependant, les décès restent actuellement bas – avec trois autres décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Mais 1 089 personnes sont hospitalisées avec le virus – dont 161 dans des lits ventilés.

La nouvelle de l’augmentation des cas survient alors que Boris Johnson se prépare à dire aux Britanniques qu’il retardera le «jour de la liberté» pendant des semaines au milieu des craintes concernant la mutation indienne – ou Delta –.

Il vient comme :

Le Premier ministre s’adressera à la nation depuis Downing Street ce soir pour avertir qu’il n’est pas encore temps d’assouplir complètement les restrictions.

Dans l’annonce de 18 heures, il confirmera son intention d’inclure une « clause de pause de deux semaines », ce qui signifie que la levée des restrictions pourrait avoir lieu le 5 juillet si les hospitalisations n’augmentent pas de manière significative.

Mais certains ministres craignent qu’avec la montée en flèche des cas, la situation sanitaire puisse aller dans l’autre sens et que les freins devront rester en place encore plus longtemps.

Ce matin, le ministre de la Santé, Ed Argar, a averti que l’assouplissement du verrouillage pourrait durer jusqu’en août.

Et le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a averti hier qu’il ne pouvait pas fournir une « garantie absolue » que les restrictions seront définitivement levées le 19 juillet.

Interrogé sur cette possibilité, M. Argar a déclaré aujourd’hui: « S’il devait y avoir un retard bien sûr, c’est possible.

La poussée est alimentée par la mutation endémique de l’Inde – ou Delta – Crédit : PA

Et le Premier ministre se prépare à dire aux Britanniques qu’il pourrait à nouveau faire pression sur le NHS Crédit : EPA

« Mais moi, le Premier ministre et le secrétaire à la Santé voulons voir les restrictions supprimées dès qu’il est possible de le faire en toute sécurité, et tout délai aussi court que possible.

« Nous devons reconnaître que la vaccination est la clé. Cette maladie deviendra endémique et nous devons apprendre à vivre avec.

« Nous n’arriverons pas à un Covid zéro. La vaccination est le moyen d’arriver au point où nous pouvons vivre avec cette maladie. »

Il a déclaré que l’espoir était d’utiliser la prolongation d’un mois proposée pour obtenir 10 millions de deuxièmes coups dans les armes, étendant la protection maximale à 75% des Britanniques.

Environ 44% des adultes britanniques ne sont pas encore complètement vaccinés contre Covid.

Plus de deux millions d’entre eux sont âgés de 50 ans et plus.

Au rythme actuel de déploiement, un retard de quatre semaines signifierait que neuf millions de personnes supplémentaires pourraient recevoir leur deuxième dose

Les recherches de Public Health England ont révélé qu’une seule dose du jab n’était efficace que de 33% contre la mutation indienne.

Des centaines de personnes se sont jointes à une manifestation à Londres aujourd’hui lors du verrouillage Crédit : Rex

Mais malgré cela, Boris Johnson doit dire au Royaume-Uni que nous ne sommes pas encore prêts pour la « journée de la liberté » Crédit : Reuters

La protection augmente considérablement, à environ 81 %, avec une deuxième dose.

En raison du retard, les pubs seront probablement limités au service à table, le retour du soutien du bar étant encore loin.

Pendant ce temps, les théâtres et les cinémas continueront d’être limités à seulement 50% de leur capacité, les clubs resteront fermés et les gens seront invités à continuer à travailler à domicile s’ils le peuvent.

Une source a déclaré au Sun : « Personne ne veut revenir en arrière, et nous devons d’abord bien faire les choses.

« La dernière chose dont ils ont besoin, c’est d’un hokey cokey in out, in out of restrictions. »

Et une source gouvernementale britannique de haut rang a déclaré au Telegraph que le message avait toujours été « prudent mais irréversible », ajoutant: « Cela a toujours été notre mantra et cela continue.

« Ce serait bien pire d’avoir de l’incertitude et de revenir en arrière.

« Il vaut mieux être prudent et avoir des certitudes. C’est un dernier soulèvement. C’est une course directe entre le vaccin et le virus. »