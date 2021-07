Les cas de Covid au Royaume-Uni diminuent malgré l’assouplissement des blocages, surprenant les experts

Public Health England a souligné ces chiffres pour illustrer que la pandémie n’est « pas encore terminée », et Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a suggéré que les chiffres des décès et des hospitalisations sont le résultat du pic observé ces dernières semaines, comme la variante delta s’est propagée rapidement.

Dans une note mardi, la société de recherche américaine Fundstrat a souligné que la poussée delta du Royaume-Uni a culminé après environ 45 jours, similaire à la marque de 50 jours observée en Inde, où la souche a été détectée pour la première fois.

Les analystes de JPMorgan ont modifié mercredi leurs projections précédentes pour que le nombre de reproduction effectif du virus passe de 1,3 le 19 juillet à 1,6, un niveau qui aurait vu les infections doubler tous les 10 jours et atteindre 400 000 au Royaume-Uni en quelques semaines.

L’Angleterre a supprimé sa dernière couche de restrictions sociales le 19 juillet, permettant aux discothèques et autres lieux de divertissement intérieurs d’ouvrir et de détendre les mandats sur les masques, les événements de rassemblement de masse et la distanciation sociale. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord appliquent encore certaines restrictions.

Cette décision a suscité beaucoup de controverse alors que la troisième vague du virus a continué de déferler sur le pays, et a vu Johnson et le ministre des Finances Rishi Sunak forcés de s’isoler après que le secrétaire à la Santé Sajid Javid eut été testé positif.