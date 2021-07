Les cas de Covid au Royaume-Uni bondissent de 70% en une semaine, les hospitalisations étant désormais les plus élevées depuis mars et 41 décès

Les cas de COVID ont aujourd’hui augmenté de 70% en une semaine avec 54 674 infections supplémentaires signalées.

Les décès ont augmenté de 41, portant le total à 128 683.

Les cas sont légèrement plus élevés que le chiffre d’hier de 51 870 – ce qui signifie que le décompte d’aujourd’hui est le plus élevé depuis le 15 janvier.

Et le bilan est 71% plus élevé que les 31 921 infections signalées samedi dernier, et considérablement plus élevé que les 24 517 enregistrés il y a quinze jours.

Les décès sont en hausse par rapport aux 34 signalés samedi dernier et également plus élevés que le 3 juillet, où 18 décès avaient été enregistrés.

Pendant ce temps, 740 patients ont été admis à l’hôpital, soit une augmentation par rapport au chiffre de 717 d’hier et près du double du chiffre de 388 il y a quinze jours.

Il s’agit des admissions quotidiennes les plus élevées depuis le 2 mars, lorsque 834 personnes ont été hospitalisées.

Il vient comme…

Ailleurs, 67 956 Britanniques ont reçu leur première dose du jab hier, portant le total à 46 227 101.

Et 188 976 ont reçu leur deuxième dose, ce qui signifie que 35 732 297 personnes sont désormais entièrement protégées contre le virus.

CRAINTES DE LA TROISIÈME VAGUE

Les chiffres d’aujourd’hui interviennent dans un contexte d’inquiétude croissante concernant la propagation de la variante Delta.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a averti aujourd’hui que les restrictions de verrouillage pourraient revenir jef Les hospitalisations Covid dépassent le pic journalier de la première vague.

M. Hunt, qui est maintenant président du Commons Health and Social Care Committee, a déclaré à BBC Radio 4: «Le voyant d’avertissement sur le tableau de bord du NHS ne clignote pas en orange, il clignote en rouge.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

« Les patients hospitalisés Covid doublent toutes les deux semaines. Cela signifie que nous nous dirigeons vers 10 000 patients hospitalisés Covid d’ici la fin août, ce qui est environ 20 fois plus élevé qu’à la même époque l’année dernière. C’est une situation très grave.

«Je pense qu’en septembre, nous allons presque certainement voir les infections atteindre un nouveau pic quotidien dépassant le niveau quotidien de 68 000, qui était le précédent record quotidien de janvier.

« S’ils continuent d’augmenter alors que les écoles reviennent, je pense que nous allons devoir reconsidérer certaines décisions très difficiles. »

TESTS SAJ POSITIFS

Dans d’autres développements, Sajid Javid a annoncé aujourd’hui qu’il avait été testé positif pour le coronavirus – trois jours seulement avant le «Jour de la liberté».

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il avait renvoyé un test de flux latéral positif pour le virus – mais ses symptômes sont « légers » et il a été doublement vacciné.

Dans un message vidéo publié sur son Twitter, Javid a déclaré: « Je m’isole maintenant à la maison avec ma famille jusqu’à ce que j’obtienne les résultats d’un test PCR. »

Hier, Javid a été vu en train de quitter Downing Street. On ne sait pas si toute personne en contact avec lui devra s’isoler.

Lundi, le gouvernement lèvera toutes les restrictions légales de Covid avec la suppression des mesures de distanciation sociale, la reprise des événements à grande échelle et la suspension des conseils sur le travail à domicile.

Mais les ministres ont tempéré leurs promesses de «Jour de la liberté» alors que les cas continuent d’augmenter, Boris Johnson ayant averti la semaine dernière que la pandémie n’était «pas terminée».

Les Britanniques seront plutôt encouragés à porter des masques dans les espaces surpeuplés et à retourner progressivement au bureau – tandis que les lieux d’accueil pourraient demander des passeports pour les vaccins à l’entrée.