Les cas de Covid au Royaume-Uni augmentent de 70% en une semaine au milieu des craintes que la liberté du 21 juin soit repoussée

Les cas de COVID au Royaume-Uni ont grimpé de 70 % en une semaine seulement alors que l’on craint que l’assouplissement du verrouillage du 21 juin ne soit retardé.

5 765 autres nouvelles infections ont été enregistrées au cours de la dernière période de 24 heures, avec 13 autres décès liés au coronavirus, portant le nombre total de décès depuis le début de la pandémie à 127 836.

Des personnes entrent dans un centre de vaccination contre le Covid à Londres Crédit : EPA

Les gens font la queue au Belmont Health Center à Harrow qui offre un premier jab à toute personne de plus de 18 ans Crédit : PA

Les cas d’aujourd’hui sont en hausse par rapport à samedi dernier, lorsque 3 398 cas ont été confirmés et sept décès ont été enregistrés.

Et hier, 11 nouveaux décès et 6 238 cas ont été enregistrés, contre dix décès et 4 182 cas le vendredi précédent.

Pendant ce temps, l’Écosse a enregistré son deuxième plus grand nombre d’infections quotidiennes à Covid – 860 – depuis février, selon les derniers chiffres du gouvernement écossais.

Jeudi, Public Health England a déclaré que la variante indienne serait désormais dominante au Royaume-Uni – les cas ayant augmenté de 79% par rapport à la semaine précédente.

Des tests de surtension ont été déployés dans 25 régions du Royaume-Uni pour détecter à la fois les variantes sud-africaines et indiennes.

« Professeur Lockdown » Neil Ferguson a averti que la variante indienne pourrait encore être 100 pour cent plus transmissible que les autres souches.

Et le taux R crucial est également aussi élevé que 1,3, selon Sage – ce qui signifie que le virus est à nouveau en hausse.

Mais un énorme 76,1% des adultes au Royaume-Uni ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, tandis que 51,6% ont eu deux injections.

Cela signifie qu’un total de 66 749 638 vaccins ont été injectés dans les bras des Britanniques.

Le taux R a encore augmenté au Royaume-Uni Crédit : Zenpix

Au total, 66 749 638 vaccins ont été injectés dans les bras des Britanniques Crédit : EPA

Un membre du public passe devant un centre de vaccination à Londres Crédit : EPA

Cela survient alors que les masques faciaux et la distanciation sociale pourraient désormais rester en place après le 21 juin tandis que le Royaume-Uni est aux prises avec la nouvelle variante indienne.

Une source a déclaré à The i qu’il serait « irresponsable » d’assouplir les règles trop rapidement car cela pourrait conduire à un autre « verrouillage complet en automne ».

Mais les géants des pubs et les fans de football ont exhorté Boris Johnson à rester ferme sur son engagement de lever le verrouillage le 21 juin.

Le cri de guerre est venu au milieu des craintes que des retards ne plongent l’accueil de l’Euro par l’Angleterre dans le chaos.

Les ministres et les responsables travaillent sur des plans d’urgence pour déplacer la « Journée de la liberté » au mois prochain, ainsi que pour maintenir la distance et les limites des fans dans les stades.

Mais Kate Nicholls, de UK Hospitality, a averti que même un retard de deux semaines pour mettre fin au verrouillage coûterait à l’industrie 1,5 milliard de livres sterling.

Elle a ajouté: « Cela doit être un déverrouillage complet et final. Nos entreprises sont à court de route, d’autant plus que le soutien du gouvernement est retiré à partir du 30 juin. »

Le directeur général de Greene King, Nick Mackenzie, a déclaré qu’il était « incroyablement important » que le gouvernement s’en tienne à son plan.

« Après l’année que nous avons eue et les millions que l’industrie a investis pour sécuriser les pubs, tout retard serait un coup dévastateur », a-t-il déclaré.

« Rassembler les gens pour regarder le match sur grand écran, c’est ce que nous faisons. Pouvoir le refaire cet été nous donnera une chance de nous reconstruire après 15 mois paralysants. »

Ceux qui demandent un report de la levée du verrouillage soutiennent que cela permettrait à plus de Britanniques d’obtenir au moins leur premier jab.

Les vaccins ont « brisé la chaîne » entre attraper le virus et tomber gravement malade, a déclaré aujourd’hui Chris Hopson, directeur général de NHS Providers.

Les ministres et les médecins auraient également plus de temps pour étudier les données si la « Journée de la liberté » était retardée, les infections revenant de manière inquiétante aux niveaux de mars.

Mais Hopson a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées avec la variante n’augmentait pas « très significativement ».

Les personnes hospitalisées dans le hotspot de Bolton – qui compte le plus grand nombre de cas de variante indienne en Angleterre – sont plus jeunes que celles observées auparavant lors de la pandémie.

Hopson a déclaré à BBC Breakfast: « Les personnes qui sont venues cette fois-ci étaient en fait beaucoup plus jeunes et risquaient beaucoup moins de complications très graves, moins de risque de décès, et cela signifie qu’elles étaient moins exigeantes en soins intensifs. .

« Ce que nous pensons pouvoir commencer à dire maintenant, sur la base de cette expérience, c’est qu’il semble que les vaccins aient rompu la chaîne entre attraper Covid-19 et potentiellement être très, très gravement malade et potentiellement mourir.

« Il y avait très, très peu de gens qui ont eu ces doubles jabs et qui ont pu avoir cette accumulation de protection après ces jabs. »