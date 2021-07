Les cas de Covid au Royaume-Uni augmentent de 161% en quinze jours, mais les décès restent faibles grâce aux vaccins alors que Boris se prépare à déverrouiller la Grande-Bretagne

Les cas de COVID au Royaume-Uni ont augmenté de 161% en quinze jours, tandis que le nombre de morts reste faible avec 15 décès supplémentaires signalés aujourd’hui.

Grâce au déploiement du vaccin en Grande-Bretagne, l’augmentation des cas n’a pas entraîné de nombre de morts élevé – Boris Johnson s’apprêtant à annoncer les plans de la «Journée de la liberté» demain.

Le déploiement du vaccin en Grande-Bretagne s’est renforcé

Aujourd’hui, 24 248 Britanniques supplémentaires ont été testés positifs pour Covid alors que la variante Delta continue de se propager – tandis que 15 décès ont été signalés.

Les derniers chiffres portent le nombre total de morts en Grande-Bretagne à 128 222 morts.

Et le nombre de personnes testées positives pour le virus depuis le début de la pandémie est désormais passé à 4 903 434.

Le 20 juin, le nombre quotidien de cas de Covid atteignait 9 284.

Mais en seulement deux semaines, ce chiffre est passé à 24 248, ce qui représente une augmentation stupéfiante de 161 %.

Malgré l’augmentation des cas, le taux de mortalité de Covid reste relativement faible – et le nombre de personnes hospitalisées pour le virus augmente lentement.

Cela survient alors que plus de la moitié des Britanniques sont désormais entièrement protégés contre Covid après avoir reçu leurs deux vaccins.

Le succès continu du déploiement de jabs de premier plan au Royaume-Uni survient alors que les restrictions de verrouillage restantes devraient être levées le «Jour de la liberté» plus tard ce mois-ci.

Hier, 137 389 premières doses de vaccins contre Covid ont été administrées, avec 196 209 secondes doses administrées.

Ces chiffres signifient que plus de la moitié de tous les Britanniques ont maintenant eu deux vaccinations.

Au total, 33 614 952 deuxièmes doses de vaccin ont été administrées au Royaume-Uni, soit plus de la moitié de la population.

Pendant ce temps, 45 274 497 Britanniques ont reçu leur première dose.

Cela survient alors que Sajid Javid s’est engagé à lever les restrictions restantes sur les coronavirus le 19 juillet, tout en prévoyant de faire de la Grande-Bretagne le « pays le plus ouvert d’Europe ».

Le secrétaire à la Santé a déclaré que ses principaux défis alors qu’il assume son nouveau rôle sont de savoir comment restaurer nos libertés et comment s’attaquer à l’arriéré du NHS.

Évoquant les sacrifices consentis par les Britanniques pendant la pandémie de coronavirus, il a déclaré qu’il était impossible d’éliminer complètement la maladie, nous devrons donc trouver des moyens d’y faire face.

Le secrétaire à la Santé a également exhorté tout le monde à recevoir son vaccin dès qu’on lui en a offert un, décrivant le programme de vaccination comme « la plus grande contribution que vous puissiez apporter à cet effort national ».

Les masques faciaux seront un « choix personnel » après le 19 juillet, a confirmé un ministre aujourd’hui – la distanciation sociale et l’isolement devant également prendre fin.

Le ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré que les données « semblaient bonnes » pour que les règles de Covid soient annulées après le « Jour de la liberté ».

Il a déclaré dimanche à Trevor Phillips de Sky News: « Comme beaucoup de gens, je veux m’éloigner de ces restrictions aussi rapidement que possible et nous ne voulons pas qu’elles restent en place un jour de plus que nécessaire.

« Je pense que nous allons maintenant entrer dans une période où il n’y aura pas de restrictions légales, l’État ne vous dira pas quoi faire, mais vous voudrez exercer un certain degré de responsabilité personnelle et de jugement – différentes personnes arriver à des conclusions différentes sur des choses comme les masques, par exemple.

« Le Premier ministre donnera plus de détails sur la politique nationale concernant certaines de ces restrictions dans les prochains jours.

« Mais il y aura certainement des choses que nous devrons tous faire – il sera essentiel que chaque adulte soit complètement vacciné. »