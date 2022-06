Les cas de Covid au Royaume-Uni augmentent après Jubilee; BA.4, BA.5 deviennent dominants

“Alors que la prévalence augmente, il est plus important que jamais que nous restions tous vigilants, que nous prenions des précautions et que nous nous assurons que nous sommes à jour avec les vaccinations COVID-19, qui restent notre meilleure forme de défense contre le virus”, a déclaré Hopkins.

Cependant, les experts de la santé ont rappelé aux gens de s’assurer que ses vaccins sont à jour et de continuer à suivre un comportement sûr pour Covid. Cela inclut de rester à la maison si vous avez des symptômes respiratoires ou de la fièvre et de limiter les contacts avec les autres jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux.

Les deux variantes ont été désignées “variantes préoccupantes” en mai, bien que les scientifiques aient déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune preuve suggérant que l’une ou l’autre cause une maladie plus grave que les souches précédentes.

La dernière analyse de l’UKHSA suggère que BA.5 croît 35,1 % plus vite que le BA.2 précédemment dominant, tandis que BA.4 croît d’environ 19,1 % plus vite. Cela suggère que BA.5 est susceptible de devenir bientôt la variante dominante de Covid au Royaume-Uni

“Il est clair que la prévalence croissante d’Omicron BA.4 et BA.5 augmente considérablement le nombre de cas que nous avons observés ces dernières semaines”, a déclaré vendredi la conseillère médicale en chef de l’UKHSA, la professeure Susan Hopkins.

Les deux variantes représentent désormais plus de la moitié des nouveaux cas de Covid en Angleterre, représentant respectivement environ 22% et 39% des cas.

La hausse survient alors que l’agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré vendredi que les dernières données techniques suggèrent que deux nouvelles variantes d’Omicron – BA.4 et BA.5 – ont devenir dominant au Royaume-Uni et sont à l’origine de l’augmentation récente des infections.

Ce chiffre est en hausse de 75% par rapport à deux semaines auparavant, avant que les Britanniques ne célèbrent le 70e anniversaire de la reine sur le trône avec un long week-end de fêtes de rue et de rassemblements sociaux.

Dans l’ensemble, l’Angleterre a signalé le plus grand nombre de cas avec 1 360 600, suivie de l’Écosse (250 700), du Pays de Galles (68 500) et de l’Irlande du Nord (59 900).

Elle était suivie par l’Irlande du Nord (un sur 30), l’Angleterre (un sur 40) et le Pays de Galles (un sur 45).

Les données de l’ONS de vendredi ont montré que les cas positifs en tant que pourcentage de la communauté étaient les plus élevés en Écosse, où une personne sur 20 a été testée positive pour le virus au cours de la semaine dernière.

Les données, qui sont compilées en testant au hasard des milliers de personnes de ménages privés britanniques, qu’elles présentent ou non des symptômes, sont censées fournir l’image la plus claire des infections à Covid en Grande-Bretagne depuis que les tests publics gratuits ont été abandonnés en Angleterre et en Écosse.

Les hospitalisations de Covid ont également augmenté conformément aux infections communautaires, augmentant de 8,2% en Angleterre la semaine dernière, selon les données de l’UKHSA.

“La pression sur le système de santé en termes de lits occupés augmente”, a déclaré le Dr Duncan Robertson, membre du collectif de scientifiques Indie Sage, lors d’un briefing vendredi.

Les vaccinations continuent de maintenir les admissions graves et les décès à de faibles niveaux, a déclaré UKSHA vendredi. Le taux d’admission en unité de soins intensifs et en unité de haute dépendance est resté faible à 0,2 % sur la même période.

Cependant, Robertson a mis en garde contre la complaisance, soulignant un léger pic de décès au cours de la semaine précédant le 18 juin et notant une distorsion potentielle dans les reportages sur le jour férié du Jubilé.

“Si vous regardez les données en termes de nombre de décès signalés, cela a augmenté dans la dernière version, mais cela pourrait être dû aux effets du Jubilé”, a-t-il déclaré.