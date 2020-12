Un problème informatique a vu 11000 cas de coronavirus manquer le décompte officiel au Pays de Galles la semaine dernière.

Le chiffre du 9 au 15 décembre est actuellement de 11 911, mais cela pourrait doubler plus tard dans la journée lorsque les tests positifs manquants seront ajoutés.

Public Health Wales a imputé la surveillance à la « maintenance planifiée » de certains systèmes informatiques, dans une erreur qui a caché tout l’impact du verrouillage des coupe-feu au Pays de Galles.

Ce n’est pas la première fois que les chefs de la santé bâclent leurs chiffres, après que Public Health England a admis en octobre qu’il avait manqué 16000 cas du décompte officiel britannique en raison d’une erreur de feuille de calcul Excel.

Un total de 103 098 personnes ont été testées positives au Pays de Galles depuis le début de la crise de Covid, ce qui signifie que les 11 000 positifs supplémentaires – auxquels s’ajouteront les chiffres de PHW jeudi – représenteront environ un dixième du nouveau total.

Le porte-parole de la santé de Plaid Cymru, Rhun ap lorwerth, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que l’erreur « soulève des questions sur la manière dont les données sont analysées ».

« Cela soulève à nouveau des questions sur l’interaction entre ce qui est contrôlé au Pays de Galles et les laboratoires Lighthouse, et c’est l’une de ces choses qui, à nouveau, font confiance à ce qui se passe et aux données qui nous sont présentées », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Je dois dire que lorsque le Premier ministre a annoncé hier qu’à partir du 28, il y aurait un resserrement des restrictions, et je pouvais voir les chiffres tels qu’ils étaient, on s’est demandé pourquoi ne pas faire les choses maintenant en termes de renforcement du soutien aux zones. le plus gravement touché, mais cela lui donne à nouveau une nouvelle orientation.

« Il s’agit d’une masse sérieuse de chiffres ajoutés au total aujourd’hui et cela soulève des questions sur la manière dont les données sont analysées. »

Hier, il a été rapporté que 30 personnes supplémentaires étaient décédées du coronavirus au Pays de Galles et 530 autres cas ont été annoncés.

Cela survient alors que les cas continuent d’augmenter dans le pays, le premier ministre Mark Drakeford annonçant un resserrement des règles des bulles de Noël et un troisième verrouillage à partir du 28 décembre.

Dans une rupture dramatique avec l’approche à l’échelle du Royaume-Uni, M. Drakeford changera la loi afin que seuls deux ménages puissent se mélanger au lieu de trois.

Il a également déclaré que le pays reviendrait en lock-out une fois que l’assouplissement des règles de Noël de cinq jours serait terminé.

Le Pays de Galles a actuellement le taux d’infection le plus élevé du Royaume-Uni – 425 pour 100 000 habitants – avec huit des dix régions les plus touchées.

Mark Drakeford a déclaré aujourd’hui que le Pays de Galles reviendrait en lock-out une fois que l’assouplissement des règles à Noël prendrait fin

M. Drakeford a déclaré qu’une personne sur cinq au Pays de Galles est testée positive pour le virus, tandis que plus de 2100 sont à l’hôpital avec des symptômes. Un record de 98 sont en réanimation.

Le Pays de Galles n’a mis fin à un verrouillage de « coupe-feu » de 17 jours que le 8 novembre.

M. Drakeford a déclaré que de nouvelles mesures étaient nécessaires car la situation était devenue «si grave». Il a souligné que « l’augmentation soutenue du coronavirus » signifiait que le pays entrerait dans son troisième verrouillage à partir du lundi 28 décembre.

Les magasins et salles de sport non essentiels fermeront plus tôt – le soir de la veille de Noël – tandis que tous les restaurants, pubs et bars fermeront à partir de 18 heures le jour de Noël. À partir du 28 décembre, des règles plus strictes limiteront le mélange des ménages, les voyages et l’hébergement de vacances.

M. Drakeford a déclaré que le passage du Pays de Galles au quatrième et plus haut niveau de restrictions durerait trois semaines avant d’être réexaminé. Il a insisté: «La situation à laquelle nous sommes confrontés est extrêmement grave.

Les magasins et salles de sport non essentiels fermeront plus tôt – le soir de la veille de Noël – tandis que tous les restaurants, pubs et bars fermeront à partir de 18 heures le jour de Noël. À partir du 28 décembre, des règles plus strictes limiteront le mélange des ménages, les voyages et l’hébergement de vacances

Les conseils de Noël se sont durcis au Pays de Galles, M. Drakeford modifiant la loi afin que pas plus de deux ménages ne puissent se mélanger. Il a déclaré: « Un Noël plus court est un Noël plus sûr »

« Nous devons passer au niveau d’alerte quatre et resserrer les restrictions pour contrôler la propagation du coronavirus et sauver des vies. »

Le premier ministre a également durci les conseils de Noël, en modifiant la loi afin que pas plus de deux ménages puissent se mélanger.

Il a déclaré: « Un Noël plus court est un Noël plus sûr. »

Le gouvernement gallois a déclaré plus tard que les directives concernant deux ménages seraient inscrites dans la loi.

Matthew Jones, directeur clinique des soins d’urgence à l’hôpital Prince of Wales, a déclaré à ITV que des ambulances faisaient la queue à l’extérieur avec des patients.

Il a déclaré: « Avec les ambulances à l’extérieur comme celle-ci, il y a un argument fort que nous sommes au-delà du point de crise – que ce n’est pas sûr. »