Matt Hancock a laissé entendre aujourd’hui que Londres était sur le point d’être plongée dans le troisième rang au milieu des craintes que les cas de coronavirus soient désormais plus élevés qu’avant le verrouillage général.

Interrogé sur la question de savoir si la capitale risquait d’être modernisée la semaine prochaine, le secrétaire à la Santé a souligné la hausse des infections tout en suppliant les gens de continuer à obéir aux règles.

Pendant ce temps, Boris Johnson a également souligné l’augmentation à Londres dans une interview saluant les premiers vaccins administrés.

La mairie est censée se préparer à de mauvaises nouvelles lorsque le premier examen des gradins en Angleterre aura lieu le 16 décembre, bien que Sadiq Khan insiste sur le fait qu’il ne veut pas que cela se produise. Les règles de niveau trois infligeraient encore plus de dévastation à l’industrie hôtelière, les bars et les restaurants étant uniquement autorisés à proposer des plats à emporter.

La semaine dernière, M. Johnson a insisté sur le fait que certains domaines pourraient être déplacés vers le bas alors qu’il tentait d’apaiser les conservateurs rebelles lors d’un vote sur le système – mais depuis lors, on craint une augmentation du nombre de cas.

Les infections quotidiennes à Londres ont augmenté de 12% pendant le verrouillage national, malgré une chute spectaculaire des cas au cours de la première quinzaine de restrictions.

Le taux d’infection de la ville était 151,6 cas pour 100000 habitants pour la semaine se terminant le 5 novembre – mais est passé à 169,2 au cours de la période de sept jours qui s’est terminée le 2 décembre.

Et 21 des 32 arrondissements de la capitale ont connu une augmentation des infections à coronavirus au cours de la dernière semaine de la fermeture, avec les plus fortes hausses à Haringey, Bromley et Kingston.

Cependant, des chiffres distincts retraçant la taille de l’épidémie à Londres ne montrent aucun pic d’admissions à l’hôpital ou de décès, qui ont à peine augmenté au cours des deux derniers mois.

Les données du NHS montrent que seulement 145 patients Covid sont admis à l’hôpital chaque jour, en moyenne. En revanche, ils ont dépassé 800 lors du pic de la première vague en avril. Et les statistiques du ministère de la Santé montrent que la capitale n’enregistre que 25 décès par coronavirus par jour – une fraction de l’ampleur de la crise de la ville en avril.

Et les chiffres dans la capitale vont dans la mauvaise direction, avec des cas par personne en hausse de moitié dans les coins les plus touchés de la ville et des photos chaotiques du week-end montrant des rues commerçantes pleines de monde. Le rouge montre les zones où le taux d’infection a augmenté en une semaine, tandis que le vert montre les arrondissements qui ont vu une baisse des cas

Et les données de l’application Covid Symptom Study, qui recueille des rapports non officiels sur les résultats des tests et les symptômes, estiment que d’autres régions de niveau deux, notamment Berkshire, Wiltshire et Suffolk, voient également des cas en hausse avant les décisions critiques la semaine prochaine.

O LES TAUX D’INFECTION SONT EN HAUSSE À LONDRES? Taux d’infection pour 100 000 habitants (de la semaine au 2 décembre) Haringey Bromley Kingston Hackney Merton Herse Bexley Wandsworth Sutton Forêt de Waltham Aboiement Lewisham Islington Havering Newham Enfield Barnet Croydon Lambeth Southwark Hameaux de la tour Redbridge Hillingdon Greenwich Camden Westminster Richmond Hounslow Kensington Ealing Brent Hammersmith 173,1 170,9 205,6 165,4 184,5 176,4 249,7 119,2 154,6 252 298,7 113,1 119,2 319,4 242,7 193,2 163,7 145,3 115 106,6 206,9 294,5 165,2 154,9 87,8 92,2 79,3 153,9 103,1 160 143,4 98,3 46,70% 40,20% 33,20% 32,90% 29,60% 26,60% 24,70% 23,60% 22,70% 18,70% 17,30% 15,30% 14,20% 11,70% 11,60% 10,40% 9,60% 6,20% 2,70% 1,50% 0,40% -0,40% -1,20% -1,30% -2,10% -4,40% -9,20% -10,30% -10,60% -16,50% -17,60% -18,80%

Les responsables de la mairie sont de plus en plus nerveux à l’idée que Londres soit transférée au niveau trois, qui verrait les pubs, les restaurants et les bars forcés de fermer et d’offrir uniquement des services à emporter.

Il est actuellement dans la deuxième tranche de restrictions, qui interdit de socialiser à l’intérieur avec d’autres ménages.

Le poids lourd conservateur et député londonien, Sir Iain Duncan Smith, a averti que cette décision serait un « désastre absolu », et le maire de la capitale Sadiq Khan a appelé Westminster à ne pas imposer la restriction qui serait le dernier clou dans le cercueil pour des milliers de petites entreprises. .

M. Hancock a fait peser aujourd’hui la menace de restrictions plus strictes sur la capitale, au milieu de la hausse des cas.

«Mon message à tout le monde à Londres est » respectons les règles « et ne repoussons pas les limites des règles, mais essayons plutôt de limiter la propagation de cette infection car le nombre de cas augmente dans certaines parties de Londres, dans certaines parties de l’Essex , dans certaines parties du Kent, et nous savons ce qui se passe lorsque le nombre de cas augmente, malheureusement, plus de personnes se retrouvent à l’hôpital et plus de personnes finissent par mourir », a-t-il déclaré à la radio LBC.

« Donc, nous devons nous y tenir et nous devons garder ce virus supprimé pendant que nous commençons le déploiement (du vaccin).

« Donc, mon message à tout le monde à Londres est » veuillez respecter les restrictions, respectez ce qui doit être fait, protégez-vous, vous et votre famille, votre communauté et votre ville « . »

Lorsqu’on lui a demandé si Londres pouvait imposer des restrictions plus strictes sur l’émission Today de BBC Radio 4, il a déclaré: « C’est un moment extrêmement important pour sortir de cette pandémie, mais nous avons encore une marche à faire cet hiver.

« Les gens doivent continuer à respecter les règles et essayer de vivre de manière à ce que si vous avez le virus infecte le moins de personnes possible, et nous constatons une augmentation du nombre de cas dans certaines parties de l’Essex, certaines parties du Kent et certaines parties de Londres en particulier. et nous devons garder cela sous contrôle.

« Toute la stratégie a toujours été de supprimer le virus, de protéger l’économie, l’éducation et le NHS jusqu’à ce qu’un vaccin puisse nous rendre en sécurité.

« Cette stratégie fonctionne clairement parce qu’un vaccin commence à être en mesure de nous protéger, mais la suppression du virus est toujours absolument critique. »

Lors d’une visite au Guy’s Hospital de Londres, qui a commencé à distribuer le jab de Pfizer / BioNTech aujourd’hui, Boris Johnson a exhorté les Britanniques à respecter les règles. Il a déclaré: « Nous ne sommes pas encore là, nous n’avons pas encore vaincu ce virus.

« Il est très important que les gens comprennent … que le virus est, hélas, toujours en augmentation dans certaines régions du pays. Il augmente, par exemple, à Londres.

« Nous avons énormément diminué les cas à la suite des mesures que nous avons prises en novembre, qui viennent tout juste de sortir. Les gens ont fait un effort énorme, énorme.

M. Johnson a décrit le début du déploiement de masse du vaccin comme étant une « balle dans le bras pour toute une nation », mais a averti: « Nous ne pouvons pas nous permettre de nous détendre maintenant ».

Les données de Public Health England montrent que le virus s’est également propagé aux plus de 60 ans – qui sont les plus à risque d’hospitalisation due au virus – où il est de 112 pour 100000, le même taux qu’avant le verrouillage.

La plupart des cas sont enregistrés chez des jeunes âgés de 16 à 29 ans, à 193 pour 100 000.

Une source de santé a averti que Public Health England « commençait à s’inquiéter » pour la capitale aujourd’hui, rapporte le Daily Telegraph.

L’initié a ajouté qu’il y avait une « inquiétude dans tout le système » à propos de Londres et de savoir s’il devrait être déplacé d’un niveau supérieur.

Le ministre de Londres, Paul Scully, qui est également député d’une circonscription de l’arrondissement de Sutton, a déclaré au Evening Standard qu’il était « trop tôt » pour dire ce qui se passait car les niveaux seraient revus dans quelques jours.

« Il est clair que nous voulons au moins rester au niveau deux », a-t-il déclaré.

«La seule façon de le faire est de prendre soin les uns des autres en adhérant aux » mains, au visage, à l’espace « .

«De cette façon, nous pouvons sauver des vies et protéger notre économie.

Le professeur Paul Hunter, expert en maladies infectieuses de l’Université d’East Anglia, a déclaré qu’il était « très inquiétant » que les cas continuent d’augmenter dans la capitale et a averti que le niveau trois devrait maintenant être envisagé pour la ville.

« Il y a eu plus de cas à la fin du verrouillage qu’au début à Londres », a-t-il déclaré au Telegraph.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a refusé d’exclure le transfert du capital au niveau 3 aujourd’hui, a-t-il déclaré

«Il est très inquiétant de constater que les cas continuent d’augmenter dans ces régions malgré le verrouillage national.

« Il est fort probable que le nombre de cas commencera à s’accélérer encore plus dans les prochains jours, probablement y compris dans les zones qui ne montrent pas encore d’augmentation, en raison de plus de mouvement autour de Londres. Si les cas à Londres augmentaient même pendant un lock-out national, nous devons reconsidérer l’attribution des niveaux dans ces domaines.

L’épidémie de Londres est concentrée dans le nord-est de la ville avec Havering son hotspot Covid-19, enregistrant le taux le plus élevé à 319,4 pour 100000.

Havering, au nord-est de la ville, est le hotspot Covid-19 de la capitale, après avoir enregistré un taux d’infection de 319,4 pour 100 000 habitants au cours de la dernière semaine de verrouillage. Il s’agissait d’une augmentation de 11,7% par rapport à la semaine précédente.

Il est suivi de Barking, où le taux d’infection a augmenté de 17 pour cent à 298 pour 100 000, et de Redbridge, où les infections étaient de 194,5 pour 100 000 – le même niveau que la semaine précédente.

Seuls quatre de ses 32 arrondissements ont des taux d’infection inférieurs à 100 pour 100 000, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le nombre le plus bas d’infections se trouve à Richmond, où ils sont tombés à 79,3 pour 100 000 habitants. Il a été suivi par Camden, à 87,8 pour 100 000, et Westminster, avec 92,2 pour 100 000.

Le professeur Kevin Fenton, directeur de la santé publique de la capitale, a averti vendredi que la ville pourrait faire face aux restrictions les plus sévères si les « réductions prometteuses » des cas de Covid-19 étaient annulées.

« Les réductions prometteuses que nous avions commencé à voir avec les récentes restrictions nationales dans la capitale ont montré des signes de ralentissement ces derniers jours – un rappel brutal de la délicatesse de notre situation », a-t-il déclaré.

«Si nous voulons éviter d’être placés au niveau trois, il est essentiel de limiter la transmission.

Le poids lourd conservateur et député de Londres, Sir Iain Duncan Smith, a suggéré que Londres serait contraint de rejoindre le troisième rang aujourd’hui, avertissant que ce serait un « désastre absolu » pour la capitale.

« Londres est le moteur de l’économie britannique, nous ne devons pas passer au niveau trois », a-t-il déclaré à MailOnline.

«Les taux diminuent et une telle décision ne peut être prise par les seuls responsables de la santé, il doit y avoir un équilibre dans cette prise de décision. Le niveau trois serait un désastre absolu.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré hier: « Je veux être aussi transparent que possible à ce sujet.

«Londres est au niveau deux – ces restrictions sont sérieuses. Si nous ne suivons pas les règles et que les cas de Covid-19 à Londres continuent d’augmenter, nous pourrions être transférés au niveau trois, ce qu’aucun de nous ne souhaite.

«Nous ne pouvons pas risquer cela. Suis les règles.’