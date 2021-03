Les cas de Covid-19 sont en baisse, les vaccinations sont en hausse. Mais les États-Unis ne devraient pas encore déclarer la victoire.

Patients sur un site de vaccination Covid-19 au Texas. Les experts craignent que les États soient trop hâtifs pour la réouverture, ce qui pourrait prolonger la pandémie. | Allez Nakamura / Bloomberg via Getty Images

Les risques d’une réouverture trop rapide, expliqués.

C’est la saison, semble-t-il, pour proclamer une victoire prématurée dans la guerre contre Covid-19.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à droite) a presque déclaré la fin de la pandémie de Covid-19 mardi après-midi: il a annoncé qu’il levait le mandat de masque qu’il avait mis en place l’été dernier et annulait les restrictions liées à la pandémie afin que les entreprises puissent revenir à la pleine. opérations.

«Le Texas est OUVERT à 100%», Abbott tweeté. « TOUT. »

Je viens d’annoncer que le Texas est OUVERT à 100%. TOUT. J’ai également mis fin au mandat de masque à l’échelle de l’État. – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 2 mars 2021

Quelques minutes plus tard, le gouverneur du Mississippi Tate Reeves (R) annoncé qu’il ferait la même chose, mettant fin au mandat du masque et rouvrant complètement les entreprises (bien que les écoles K-12 soient toujours soumises à certaines limitations). Reeves a déclaré qu’en tant que conservateur, il avait toujours été réticent à avoir des mandats gouvernementaux en place, mais il avait estimé que c’était nécessaire. Maintenant que de plus en plus de personnes sont vaccinées et que les cas diminuent depuis le pic hivernal, il dit qu’il remet la responsabilité entre les mains des gens. Si vous êtes infecté par Covid-19, il y aurait un lit d’hôpital à votre disposition dans le Mississippi, a promis Reeves – bien que vous devriez essayer de ne pas être infecté.

Mais alors que les annonces des gouverneurs des États rouges ont attiré la plupart de l’attention, les États bleus ont également récemment lancé des initiatives similaires. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a autorisé ces dernières semaines des restaurants à ouvrir des restaurants en salle et des cinémas pour recommencer les projections, à une capacité limitée. San Francisco autorisera bientôt les repas en salle, et les musées et les théâtres ouvriront à nouveau leurs portes.

L’optimisme reflété dans ces plans de réouverture est compréhensible. Les cas et les hospitalisations ont considérablement diminué par rapport à leur pic hivernal. Plus de 50 millions de personnes ont reçu au moins leur première dose d’un vaccin Covid-19.

Mais ils pourraient aussi être prématurés, préviennent les experts, surtout lorsqu’ils sont poussés à l’extrême, comme au Texas et au Mississippi. Le Texas a actuellement 11,2% de ses tests Covid-19 positifs, un taux qui suggère une propagation significative de la communauté. L’État connaît également un nombre élevé de nouveaux cas quotidiens par habitant, tout comme le Mississippi, un autre indicateur inquiétant de la saturation du virus.

«Nous risquons un autre rebond des cas si les gens agissent comme si c’était fini», m’a dit Tara Smith, professeur de santé publique à la Kent State University. «Je m’inquiète de la complaisance à mesure que les cas diminuent – il semble que nous n’ayons pas encore appris les leçons de la pandémie, que si vous commencez à essayer de revenir à la« normale »trop tôt, les cas remontent à nouveau.

Une certaine modulation de nos précautions a du sens. Les personnes les plus vulnérables au Covid-19 sont également celles qui reçoivent le plus de vaccins; l’administration Biden a annoncé cette semaine que plus de la moitié des Américains de plus de 65 ans ont reçu au moins une dose. Les gens doivent savoir qu’il est sécuritaire pour de petits groupes de personnes vaccinées de se rassembler (comme l’ont récemment dit les Centers for Disease Control and Prevention) et que le temps chaud devrait permettre plus d’activités de plein air, que les experts jugent plus sûres. Les gouvernements des États et locaux, avec les conseils du gouvernement fédéral, tentent de trouver comment reprendre en toute sécurité l’enseignement en personne dans les écoles.

Mais une réouverture précipitée alors qu’un grand nombre de personnes ne sont toujours pas protégées signifie une probabilité plus élevée de propagation persistante et plus de cas, ce qui entraîne inévitablement plus d’hospitalisations et de décès. Une plus grande diffusion présente également des opportunités pour les nouvelles variantes plus infectieuses de se propager et de se développer.

«Nous sommes dans la course entre le virus / les variants et les vaccins», m’a dit Wafaa El-Sadr, épidémiologiste de l’Université de Columbia, «et l’avenir dépend de l’intensification de la vaccination et de la prévention de la transmission pour éviter l’évolution de nouvelles variantes. «

Pour reprendre sa métaphore, nous sommes peut-être dans la dernière ligne droite de la course, mais nous ne sommes pas sur la ligne d’arrivée. Le pays entre dans une période difficile pour la politique de pandémie, car la complaisance de la part de la baisse du nombre de cas et le besoin urgent de rouvrir pourraient donner au virus une dernière chance de se développer avant l’immunité généralisée.

Pourquoi les experts s’inquiètent de la réouverture trop rapide des États

L’amélioration de l’épidémie de Covid-19 en Amérique au cours des dernières semaines est significative.

Le Texas est passé d’une moyenne d’environ 23 000 cas quotidiens à la mi-janvier à 7 700 aujourd’hui. Il y a environ deux fois moins de personnes à l’hôpital qu’il y a six semaines. Le Mississippi a vu ses chiffres chuter à peu près au même degré

Dans tout le pays, les tendances ont été à la baisse – mais ces progrès peuvent ralentir. Le nombre de nouveaux cas a à peine bougé au cours de la semaine dernière: la moyenne quotidienne des nouveaux cas était de 68 038 le 23 février et de 65 468 le 2 mars. Les hospitalisations continuent de baisser à un rythme régulier (en baisse de 29% au cours des deux dernières semaines), mais ils pourraient bientôt commencer à se stabiliser si les cas le font. Le nombre de cas actuels est toujours à peu près au même niveau que la poussée estivale de l’an dernier.

Et les pertes en vies humaines en cours sont toujours à un niveau que la plupart des gens auraient considéré comme inacceptable aussi récemment que l’automne dernier, avant la terrible vague hivernale, avec 2000 décès toujours signalés en moyenne chaque jour. L’administration Biden dit maintenant que les États-Unis auront suffisamment de vaccins pour chaque adulte d’ici mai, mais à un rythme de 2000 décès par jour, cela signifierait d’ici la fin mai 175000 autres décès s’ajouteraient aux 515000 déjà morts si les décès plafonnent aux niveaux actuels.

«Chaque fois que nous atteignons une nouvelle poussée sans précédent de cette épidémie, nous la normalisons rapidement», m’a dit Kumi Smith, épidémiologiste à l’Université du Minnesota. «Il est compréhensible de vouloir se réconforter en voyant une ligne à la baisse. Mais si vous regardez à quoi ressemblaient les tendances en matière d’hospitalisations et de décès au cours de l’année écoulée, il est clair que nous sommes toujours à un endroit très inquiétant.

Selon les paramètres évalués par les experts, la plupart des États américains ont encore des épidémies généralisées. Un taux de positivité du test de 3% ou moins est considéré comme le seuil pour maintenir la propagation du coronavirus sous contrôle; 40 États ont un taux de test positif supérieur à cela. Ou, en regardant les nouveaux cas par habitant, le tracker du New York Times indique que 13 États – dont le Texas et New York – ainsi que DC ont un nombre élevé de nouveaux cas et le nombre reste élevé.

Alors que les nouvelles variantes du virus, qui semblent plus infectieuses, continuent de devenir plus dominantes, le risque est que la propagation s’accélère à nouveau avant que le pays n’ait le temps de vacciner suffisamment de personnes pour atteindre l’immunité collective. (L’objectif est généralement de 75% des personnes vaccinées ou plus; environ 15% des Américains ont reçu au moins une dose à ce jour et, selon les cas confirmés, environ 10% des Américains ont déjà été infectés par Covid-19, bien que le le nombre réel est probablement plus élevé que cela.)

Cela signifierait des maladies plus graves et plus de décès. Une propagation soutenue crée également la boîte de Pétri naturelle à partir de laquelle d’autres variantes pourraient émerger.

Les scénarios possibles varient assez largement, en fonction de mes conservations. Il se pourrait que la saisonnalité et une protection accrue pour les plus vulnérables conduisent à un printemps dans lequel, oui, il y a encore des flambées parmi les populations plus jeunes (ce qui signifie probablement plus de cas de «long Covid», disent les experts, et une augmentation des hospitalisations) mais les décès continuent de diminuer. Et une fois que les jeunes cohortes commencent à se faire vacciner, les maladies graves continuent de disparaître et même les personnes qui tombent malades peuvent se rétablir à la maison.

Mais le pire des cas ressemble plus à ceci, selon Bill Hanage à Harvard: la variante B.1.1.7 (qui est plus virulente et transmissible) continue d’émerger, tout comme les variantes P.1 et B.1.351 (qui peut réinfecter les personnes immunisées). Le déploiement du vaccin ralentit et le virus recommence à monter.

Dans ce scénario, dit Hanage, «de grandes flambées entraînent des groupes d’âge plus jeunes qui ne sont pas vaccinés. Ils sont particulièrement concentrés chez les personnes présentant des facteurs de risque d’exposition, comme les «travailleurs essentiels» qui se voient toujours refuser l’EPI et sont à nouveau durement touchés. Cela est aggravé par les inégalités dans la distribution des vaccins. »

L’avenir que nous vivons dépendra en partie de chacun de nous en tant qu’individus, surtout si davantage d’États suivent l’exemple du Texas et du Mississippi et annulent les restrictions officielles.

Comment éviter que ce stade de l’épidémie aux États-Unis ne soit pire que nécessaire

L’effet de ces annulations de restrictions reste à voir. Reeves a déclaré que les gouvernements locaux du Mississippi pourraient rétablir leurs propres mandats s’ils pensaient que c’était mieux pour leurs communautés. Les entreprises seraient autorisées à maintenir des restrictions si elles le souhaitent. Le gouverneur a décrit son action comme la délégation de la responsabilité aux villes, aux entreprises et aux particuliers. Mais l’État ne serait plus le principal exécuteur. Abbott de même exhorté Texans pour être en sécurité, même s’il a annulé les règles de pandémie de l’État.

Déjà, l’adhérence du masque varie, même au sein d’un état. Environ 95% des personnes interrogées dans le comté urbain de Harris, au Texas, disent porter des masques la plupart du temps ou tout le temps lorsqu’elles sortent en public, selon le Delphi Group de l’Université Carnegie Mellon. À Abilene, une petite ville au milieu de l’État, le nombre est plus proche de 85%.

L’obligation de donner aux gens des débouchés pour échapper à la quarantaine et de permettre aux entreprises de commencer à récupérer est compréhensible et même souhaitable. Nous vivons en fait dans une nouvelle réalité: les cas ont chuté de 82% parmi les résidents des foyers de soins depuis le début des vaccinations.

Comme le fait valoir Zeynep Tufekci dans l’Atlantique, le message au public devrait être que certaines activités sont sûres (à l’extérieur, masquées, éloignées) et les restrictions devraient être ciblées sur le risque réel (ne fermez pas les terrains de jeux, fermez peut-être ou restreignez les rassemblements de masse à l’intérieur. ). Des directives claires pour les personnes vaccinées sur ce qu’elles devraient ou ne devraient pas faire est une autre façon de permettre aux gens de profiter des véritables améliorations dans la lutte contre la pandémie sans provoquer une nouvelle vague.

Les pires résultats – décès et hospitalisations – devraient continuer à baisser à mesure que de plus en plus de personnes obtiennent une protection, tant que ces nouvelles variantes ne sont pas autorisées à se déchaîner parce que certains arrêtent de prendre des précautions simplement parce qu’un mandat de masque d’État n’est plus techniquement en place.

Le pays est au bord d’un autre point d’inflexion dans la pandémie. Mais ce qui le distingue des précédents, ce sont les vaccins Covid-19. Ils peuvent accélérer une fin plus sûre de Covid-19, si nous leur donnons le temps de travailler.

«La différence est que nous avons maintenant la promesse des vaccins», m’a dit El-Sadr. «L’optimisme associé aux vaccins a changé le calcul.»

