Les cas de Covid-19 sont en augmentation et les États-Unis manquent de financement pour les vaccins et les antiviraux

Ashish Jha, le nouveau coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a pris le poste il y a environ un mois. Son premier point de presse a eu lieu au milieu d’une augmentation des cas et a clairement indiqué qu’il devra mener une lutte contre deux ennemis : le virus et la complaisance des décideurs à ce sujet.

Lors du briefing de mercredi, Jha, l’ancien doyen de la Brown University School of Public Health qui était un éminent commentateur de Covid-19 avant de rejoindre l’administration Biden, était flanqué de la directrice du CDC Rochelle Walensky et du tsar des maladies infectieuses Anthony Fauci. Ils ont fait deux remarques principales.

Premièrement : le coronavirus est en hausse. Les cas ont augmenté de 57% au cours des deux dernières semaines, selon le tracker du New York Times. Walensky a noté lors du briefing qu’un tiers des Américains vivent dans une région connaissant actuellement des niveaux de transmission élevés ou moyens. Les hospitalisations et les décès ne sont pas encore croît au même rythme, ce qui reflète probablement les vaccinations et la disponibilité des antiviraux, mais toute augmentation de la propagation de Covid-19 met les gens plus à risque.

Le principal message connexe que j’ai reçu de Jha et de ses collègues : à moins que le public américain plus largement — et le Congrès en particulier – continue de prendre Covid-19 au sérieux, les États-Unis subiront de nombreuses maladies et morts inutiles pendant le reste de l’année.

« Les gens sont fatigués. Les gens veulent passer à autre chose. La bonne nouvelle est que nous sommes dans une situation bien meilleure qu’il y a deux ans, en grande partie grâce aux capacités que la science nous a fournies », a déclaré Jha. «Vaccins, rappels, thérapeutiques, tests, masques – tout cela fait une énorme différence. Et nous devons continuer à l’utiliser à mesure que le virus évolue et que le virus continue de faire ce qu’il fait.

Le coronavirus ne devient pas complaisant. Les dernières itérations de la variante omicron sont plus contagieuses que tout ce qui a précédé. Mais en même temps, l’Amérique baisse sa garde. Les gens reprennent leur vie, tandis que Le Congrès hésite sur une autre série de soutien à la réponse du pays à la pandémie.

Un tiers des Américains n’ont toujours pas reçu deux doses de vaccins contre le Covid-19. Les taux de rappel sont à la traîne, avec seulement 63% des personnes de plus de 64 ans – celles qui sont les plus susceptibles d’en bénéficier – ayant reçu une dose supplémentaire. Les enfants de moins de 5 ans ne peuvent toujours pas se faire vacciner. Le virus s’améliorant pour échapper à l’immunité antérieure, il existe des vulnérabilités généralisées qui nécessitent une réponse nationale.

Mais que se passe-t-il si le pays a du mal à en monter un ? C’est là que réside le danger, a expliqué Jha.

La Maison Blanche supplie le Congrès d’agir sur le financement de Covid-19

La Maison Blanche exhorte toujours les gens à être vigilants. Walensky a encouragé les habitants des communautés à forte transmission – vous pouvez vérifier le suivi comté par comté du CDC – à porter des masques à l’intérieur. Même dans les endroits où les niveaux de transmission sont plus faibles, a-t-elle souligné, les gens peuvent toujours envisager d’éviter les grands rassemblements intérieurs ou de porter un masque s’ils veulent éviter l’infection.

Mais il y avait une reconnaissance tacite que les individus prenant leurs propres précautions ne peuvent pas faire grand-chose étant donné les changements de comportement plus larges. Le pays doit vacciner et stimuler autant de personnes que possible et rendre les traitements et les tests facilement disponibles pour minimiser le nombre de maladies graves et de décès.

Mais la complaisance du Congrès met ces efforts en péril.

La Maison Blanche demande au Congrès des milliards de dollars pour la prochaine phase de la réponse à la pandémie depuis début mars. Il semblait que l’argent serait approuvé rapidement, mais il a été retiré d’un projet de loi de dépenses du gouvernement à la dernière minute. Depuis lors, les législateurs tentent de finaliser un accord.

À un moment donné, le Congrès a réduit d’environ 5 milliards de dollars le financement de la réponse mondiale, de l’argent qui aurait soutenu les efforts de vaccination dans d’autres parties du monde, où les taux sont à la traîne. Jha, peut-être pas par hasard, a mis en garde mercredi contre la myopie dans le soutien du reste de la lutte mondiale contre le coronavirus.

“Il n’y a pas de stratégie” uniquement nationale “pour une pandémie mondiale”, a déclaré Jha. “Nous devons maintenant poursuivre ce travail en nous assurant que nous mettons les vaccins dans les bras des gens.”

Mais l’inaction du Congrès met également en péril la réponse à la pandémie aux États-Unis. Une prochaine génération de vaccins Covid-19 devrait bientôt arriver sur le marché, mais sans plus de financement du Congrès, la Maison Blanche ne sera pas en mesure de garantir un vaccin pour chaque personne qui en veut un. Ils devront peut-être rationner les doses de vaccins de nouvelle génération qu’ils peuvent se permettre, limitant l’accès aux personnes les plus vulnérables, une possibilité que Politico a qualifiée d ‘”impensable” il y a un an.

Le gouvernement fédéral dépend également de plus de financement pour augmenter l’approvisionnement en médicaments antiviraux qui peuvent rendre les infections moins graves. Jha a noté dans le briefing que les prescriptions de Paxlovid avaient quadruplé au cours du mois dernier, dépassant l’augmentation des cas, signe que les États-Unis faisaient enfin un meilleur travail pour fournir ce traitement aux gens.

Mais ces progrès pourraient être de courte durée si le Congrès n’agit pas.

“À un moment donné, nous allons manquer de traitements”, a déclaré Jha. “Et sans ressources supplémentaires, nous nous retrouverons à l’automne ou en hiver avec des personnes infectées et aucun traitement disponible pour elles car nous en aurons épuisé.”

Les tests, eux aussi, pourraient s’épuiser alors que les sociétés de diagnostic dissolvent leurs lignes de fabrication sans la garantie d’un marché significatif qui s’accompagnerait d’une injection de financement fédéral.

“Tout cela est incroyablement évitable”, a plaidé Jha. “Nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ce scénario ne se concrétise pas.”

L’administration Biden a joué un rôle important en faisant sortir le pays d’une situation d’urgence. Il a assoupli les directives de masquage et d’isolement, parfois plus tôt que certains experts ne le pensaient approprié. Il a adopté un message selon lequel les Américains vont devoir apprendre à vivre avec le virus.

Mais cette transition vers une nouvelle normalité était toujours subordonnée à la disponibilité facile des vaccins, des tests et des traitements, ce que la Maison Blanche se bat toujours pour obtenir.

Les enjeux, deux ans après le début de la pandémie, devraient être clairs. Moins de vaccins, moins de traitements et moins de tests signifieront plus d’infections, plus de maladies graves et plus de décès. C’est le scénario que le pays envisage : un million de personnes déjà mortes et d’autres à venir parce que les politiciens sont devenus complaisants.

“Je pense que ce serait terrible”, a déclaré Jha. “Je pense que nous verrions beaucoup de pertes de vie inutiles si cela devait arriver.”

La question est maintenant de savoir si ses avertissements seront entendus – ou s’ils tomberont dans les oreilles sourdes d’un pays et d’un Congrès qui ont avancé.