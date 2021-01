Un modèle COVID-19 qui prédit que près de 569000 personnes mourront d’ici le 1er mai n’inclut pas les nouvelles variantes très contagieuses qui sont plus susceptibles d’infecter les gens pendant « les activités quotidiennes ».

Les infections, les hospitalisations et les décès ont diminué ces derniers jours. Mais dimanche, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington a partagé une nouvelle prévision prévoyant une troisième vague de coronavirus plus tard cette année si les gens ne reçoivent pas le vaccin.

Et bien que le modèle montre une diminution significative des cas et des décès à partir de mars et avril, il ne tient pas compte des nouvelles variantes du coronavirus qui ont été trouvées aux États-Unis.

Le directeur de l’IHME, le Dr Christopher Murray, a déclaré à CNN: « Ces chiffres ne tiennent pas encore compte des nouvelles variantes. Nous publierons des modèles à la fin de la semaine qui le feront, et cela changera la donne.

« Mais le déclin que nous nous attendons à voir est à venir parce que nous sommes au sommet de la saisonnalité », a déclaré Murray.

Murray prédit que le vaccin «évitera beaucoup de décès».

« Mais il est fort probable que nous pensons qu’il y aura une troisième vague de transmission à l’hiver 2021 », a déclaré Murray, ajoutant que cette prédiction est basée sur le fait que les gens reçoivent ou non le vaccin.

Pendant ce temps, le Dr Leana Wen, médecin urgentiste, a déclaré lundi au réseau que les gens sont plus susceptibles d’attraper le COVID-19 lorsqu’ils font leurs courses et font d’autres activités quotidiennes maintenant qu’il existe plus de variantes aux États-Unis.

« Nous avons vu ce qui se passe dans d’autres pays qui ont en fait eu un coronavirus sous un contrôle relativement bon, puis ces variantes ont pris le relais et ils ont eu une propagation explosive du virus, puis ont submergé les hôpitaux », a-t-elle déclaré.

Wen a poursuivi: « Si nous pensions qu’aller à l’épicerie auparavant était relativement sûr, il y a en fait une probabilité plus élevée de contracter un coronavirus lors de ces activités quotidiennes. »

Les révélations surviennent lorsque la variante «super-covid» du Brésil a été découverte aux États-Unis.

QUELLES SONT LES VARIANTES «SUPER-COVIDES» QUI SONT DISPONIBLES DANS LE MONDE? Variante britannique ‘Kent’ – B117 Les responsables de la santé britanniques ont annoncé en décembre qu’une «variante préoccupante» était apparue dans le Kent. La variante est connue des scientifiques sous le nom de B117, un nom dérivé de l’emplacement de ses mutations les plus importantes. Le B117 semble être plus infectieux que les variantes plus anciennes de coronavirus «de type sauvage». La plupart des estimations le placent à environ 70% plus infectieux, mais certaines études suggèrent qu’il pourrait être deux fois plus infectieux, tandis que des projections plus modérées indiquent que sa transmissibilité n’est que d’environ 56% plus élevée. Le B117 est rapidement devenu dominant au Royaume-Uni et représente désormais au moins 61% des cas dans ce pays. Il a été détecté dans 60 pays, dont les États-Unis, où au moins 159 cas dans 22 États ont été identifiés. Bien que ses mutations semblaient clairement rendre la variante plus infectieuse, cela ne semblait pas changer les chances de COVID-19 grave ou de décès. Mais les responsables de la santé britanniques ont déclaré vendredi qu’il pourrait être 30 à 40% plus mortel, en fonction du nombre de personnes infectées qui en meurent. Le taux de mortalité des personnes hospitalisées avec B117 au Royaume-Uni ne semble pas différent de celui des variantes plus anciennes. Après avoir examiné les données du Royaume-Uni, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré qu’elles pourraient en effet être plus mortelles. Cependant, lui et les responsables britanniques disent toujours que d’autres variantes sont plus préoccupantes car elles peuvent rendre les vaccins moins efficaces – ce qui ne semble pas être le cas avec la variante britannique. VARIANTE SUD-AFRICAINE – B1351 Une nouvelle variante a été annoncée en Afrique du Sud le 18 décembre. Il partage une mutation avec la variante britannique – dans un emplacement de son génome appelé 501Y – mais possède également plusieurs autres mutations. On estime que la variante sud-africaine est environ 50% plus contagieuse et y est déjà dominante. Il s’est répandu dans au moins 20 pays, y compris le Royaume-Uni, qui compte au moins 77 pays. La variante mutée de l’Afrique du Sud n’a pas encore été repérée aux États-Unis – mais de nombreux experts soupçonnent qu’elle est déjà là. Le président Joe Biden a invoqué une interdiction de voyager pour les personnes venant d’Afrique du Sud dans le but d’arrêter l’importation de la nouvelle variante. Le Dr Fauci dit que la variante sud-africaine est la plus préoccupante car elle pourrait rendre les vaccins moins efficaces en raison de mutations qui l’aident à se « cacher » des anticorps développés après la vaccination ou un précédent épisode de COVID-19. VARIANTE DU BRÉSIL – P1 La variante a d’abord attiré l’attention internationale lorsque quatre voyageurs arrivant à Tokyo en provenance de Manaus, au Brésil, ont été testés positifs le 2 janvier. La variante a la même mutation protéique de pointe que les versions hautement transmissibles trouvées dans le Kent et en Afrique du Sud – appelées N501Y – ce qui rend la pointe plus capable de se lier aux récepteurs à l’intérieur du corps. Manaus, la plus grande ville d’Amazonie, a été dévastée par COVID-19. Les hôpitaux manquent d’oxygène et les responsables brésiliens ont déclaré qu’ils étaient en état de crise. La nouvelle variante représente près de la moitié de tous les cas et est considérée comme plus contagieuse et peut-être rendre les vaccins moins efficaces. La variante a été repérée au Japon, en France et en Allemagne. Il n’a pas encore été détecté au Royaume-Uni ou aux États-Unis – mais l’ancien commissaire de la FDA, le Dr Scott Gottlieb, a déclaré qu’il soupçonnait qu’il était déjà arrivé.

Les responsables de la santé du Minnesota ont déclaré qu’un habitant récemment revenu du Brésil durement touché avait été diagnostiqué avec la souche dans les villes jumelles.

La variante – connue sous le nom de P1 – est probablement environ 50% plus infectieuse.

Le président Joe Biden a rétabli les interdictions de voyager empêchant les voyageurs d’entrer aux États-Unis en provenance de plusieurs pays présentant des variantes dangereuses, notamment le Royaume-Uni et le Brésil. Le président a récemment ajouté l’Afrique du Sud à la liste.

Mais la commande est arrivée trop tard. Le résident de Twin Cities a été testé positif au COVID-19 le 9 janvier et était déjà malade à ce moment-là.

La variante brésilienne est particulièrement inquiétante car ses mutations peuvent rendre les vaccins moins efficaces.

Quelques heures plus tôt lundi, le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la FDA et membre du conseil d’administration de Pfizer, a déclaré qu’il pensait que la variante brésilienne était déjà aux États-Unis.

Les vols directs entre le Brésil et les États-Unis ont longtemps été suspendus, mais les itinéraires arrivant aux États-Unis via des escales dans d’autres pays sont toujours disponibles selon les recherches rapides de vols sur Google.

Plus de 25 millions d’infections ont été signalées aux États-Unis depuis que la pandémie a frappé le pays l’année dernière

La nouvelle variante représente près de la moitié de tous les cas dans les Amazones, et les hôpitaux de la plus grande ville de la région, Manaus, sont tellement submergés de patients que la ville est au milieu d’une pénurie d’oxygène.

On estime également que la variante sud-africaine est environ 50% plus infectieuse.

Et la mutation de la protéine de pointe qu’elle et la variante brésilienne partagent peut les rendre tous deux plus résistants aux vaccins.

En fait, Moderna a également annoncé lundi que même si son vaccin fonctionne toujours suffisamment bien pour être protecteur contre la variante sud-africaine, des tests en laboratoire suggèrent que les anticorps déclenchés par le tir pourraient être 60% moins puissants contre le virus in vitro (dans une culture cellulaire , pas un animal vivant ou une personne).

Il est possible que la variante brésilienne ait un impact similaire sur l’efficacité du tir – mais elle n’a pas été testée directement en laboratoire, chez l’animal ou chez l’homme.

Pendant ce temps, la variante britannique du virus a fait son chemin dans plusieurs États américains.

Au cours du week-end, l’État de Washington a signalé ses premiers cas de la variante B.1.1.7 COVID, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni.

La variante a maintenant été trouvée dans au moins 22 États, le pays signalant un total de près de 200 cas, selon les derniers chiffres des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).