Près de trois semaines après que le Texas ait mis fin à son mandat de masque et à d’autres mesures de Covid-19 – ce qui a conduit le gouverneur Greg Abbott à être qualifié d’assassin par les médias et les politiciens – il n’y a aucun signe que le ciel tombe sur le Lone Star State.

En fait, le Texas vient d’afficher un niveau record de son taux de tests Covid-19 positifs, à moins de 5,3%, et les hospitalisations sont au plus bas niveau depuis octobre dernier. Les décès sont au plus bas niveau en quatre mois. Depuis le 2 mars, le jour où Abbott a annoncé que les restrictions de l’État Covid-19 prendraient fin la semaine suivante, la moyenne sur sept jours pour les nouvelles infections a chuté de 48%, à un minimum de près de six mois de 3774.

Personne ne prétend que les infections et autres mesures Covid-19 sont en baisse au Texas spécifiquement parce qu’Abbott a décidé « nous n’avons plus besoin du gouvernement pour gérer nos vies », mais l’absence de catastrophe prévue fournit un exemple éclatant pour ceux qui soutiennent que les États qui gardent leurs économies ouvertes sont aussi bien sur la performance de la pandémie que ceux qui enferment leur population et détruisent les moyens de subsistance.

Le Texas, en fait, connaît une baisse des cas de Covid-19, tout comme New York et le New Jersey – des États avec des mesures si draconiennes que les propriétaires d’entreprise ont été littéralement emprisonnés pour avoir refusé d’obéir – subissent à nouveau les taux d’infection les plus élevés du pays. . Le New Jersey a connu une augmentation de 37% des nouveaux cas au cours du mois dernier, à 23 600 par semaine.

La juxtaposition dans les statistiques est clairement inversée pour le président Joe Biden, qui avait précédemment accusé Abbott et le gouverneur du Mississippi Tate Reeves de « Pensée de Néandertal » pour la levée de leurs restrictions sur les coronavirus, et d’autres condamnés à mort. Et au fait, le taux de cas de Covid-19 dans le Mississippi a baissé de 57% au cours du mois dernier, pour atteindre une moyenne de 254 sur sept jours.

Abbott a déclenché une vague de gouverneurs républicains libérant leurs citoyens des mandats de masque, ce que Vanity Fair a qualifié de « plan audacieux pour tuer 500 000 Américains supplémentaires. » Le collègue démocrate de Biden, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a appelé Abbott « absolument imprudent. » Le héros des médias grand public, le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de Biden, a appelé la décision d’Abbott « inexplicable, » tandis que l’auteur Kurt Eichenwald a dit que c’était « meurtrier. »

Le président du Parti démocrate du Texas, Gilberto Hinojosa, a accusé le gouverneur d’être « anti-humain » et prédit que les hôpitaux seraient encombrés de patients Covid.

Cela ne s’est pas produit jusqu’à présent, et le Texas a affiché 18 jours consécutifs d’amélioration du nombre de cas depuis la fin officielle des restrictions le 10 mars. Mais les grands médias américains ont réagi au phénomène de contre-récit principalement en l’ignorant.

Au lieu de raconter l’histoire du Texas, le New York Times a averti lundi que le nombre de cas en Floride contrôlée par les républicains avait augmenté de 8% par rapport à il y a deux semaines, à près de 5000 infections par jour. Les hospitalisations et les décès sont restés en baisse, a admis le Times, et l’augmentation des cas a pâli par rapport à celles de New York et du New Jersey.

Mais le point de vente a averti que la Floride est un « bellwether pour la nation » et a faussement dit que c’était « le plus avancé dans la levée des restrictions. » L’Iowa et le Montana ont levé leurs restrictions début février, et certains États dirigés par le GOP n’avaient pas de mandat de masque pour commencer.

Et plutôt que de repenser l’efficacité des mesures d’atténuation strictes de Covid-19, les partisans du verrouillage suggèrent que les récentes augmentations de cas à New York et au New Jersey signifient que leurs règles apparemment inefficaces doivent être plus strictes. L’avocat public de la ville de New York, Jumaane Williams, a exhorté le gouverneur Andrew Cuomo à « Tenez-vous-en à la science, faites confiance aux experts et suspendez les réouvertures prévues maintenant. » Biden a déclaré lundi qu’une augmentation nationale des cas de Covid pourrait provenir du fait que les gens «renoncent aux précautions».

