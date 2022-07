Les cas de COVID-19 déclenchent un mandat de masque au parc national de Denali

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Des masques seront nécessaires pour les personnes utilisant des bâtiments fédéraux ou des bus à l’intérieur du parc national et de la réserve de Denali en raison des niveaux élevés de COVID-19 dans la communauté au sens large, ont déclaré jeudi des responsables.

Le mandat de masque prend effet vendredi, a indiqué un communiqué du parc.

Le parc institue le mandat conformément aux directives du département de l’intérieur des États-Unis, qui exigent des masques lorsque les niveaux de la communauté COVID-19 atteignent le statut élevé dans les environs.

L’arrondissement de Denali au nord du parc et l’arrondissement de Matanuska-Susitna au sud de Denali ont signalé leur statut comme élevé dans les données aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Des masques couvrant le nez et la bouche seront obligatoires pour toute personne âgée de plus de 2 ans, quel que soit son statut vaccinal. Ils doivent être portés dans tous les espaces de travail communs et partagés dans les bâtiments détenus ou contrôlés par le National Park Service, y compris les centres d’accueil, les lodges, les boutiques de cadeaux et les restaurants. Des masques sont également nécessaires pour monter dans les bus et les navettes de courtoisie à l’intérieur du parc.

The Associated Press