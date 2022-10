Les cas de COVID-19 de Sauk Valley restent faibles tout au long de la semaine – Shaw Local

Les cas de coronavirus sont restés faibles tout au long de la semaine dans la vallée de Sauk.

Le comté de Whiteside a enregistré 21 cas au cours des sept derniers jours, selon les informations les plus récentes disponibles lundi auprès du traqueur de données COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. Il y avait 21 cas la semaine précédente.

Le taux de positivité pour les sept derniers jours est de 2,59% contre 1,96% et le taux de cas est de 38,06 pour 100 000 personnes. Il y a eu une nouvelle hospitalisation.

Le département de la santé du comté de Whiteside propose les injections de rappel bivalentes COVID-19 mises à jour.

Les comtés de Whiteside et Carroll présentent un faible risque de propagation communautaire, et les comtés de Lee et Ogle sont passés à un risque moyen.

Le comté de Lee comptait 25 cas, contre 26 cas la semaine précédente et affiche un taux de positivité de 2,44 %, contre 2,38 %. Le taux de cas est de 73,32 pour 100 000 personnes et il y a eu quatre nouvelles hospitalisations.

Le comté d’Ogle a enregistré 40 cas au cours de la semaine contre 52, avec un taux de positivité de 8,16%, contre 9,19%. Le taux de cas est de 78,98 pour 100 000 personnes et il y a eu cinq nouvelles hospitalisations.

Le comté de Carroll a signalé moins de 10 cas, contre moins de 10 la semaine précédente, et un taux de positivité de 7,69 %, contre 7,14 %.