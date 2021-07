Les cas de Covid-19 aux États-Unis augmentent à nouveau. Qu’est-ce qui se passe?

Les cas de Covid-19 sont à nouveau en augmentation aux États-Unis. Mais cette fois, l’histoire est plus compliquée qu’elle ne l’était lors des vagues précédentes.

Depuis début janvier, lorsque les États-Unis ont atteint un pic de 260 000 nouveaux cas par jour en moyenne, le nombre de cas est en baisse plus ou moins constante. Des dizaines de millions de personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 dans les mois qui ont suivi. Fin juin, le pays ne comptait en moyenne que 11 000 nouveaux cas par jour, selon le tracker du New York Times.

Mais au 13 juillet, les États-Unis enregistraient environ 25 000 nouveaux cas par jour en moyenne, le double du nombre de cas d’il y a quelques semaines à peine.

Notre monde en données

Jusqu’à présent, les hospitalisations n’ont pas autant augmenté : elles n’ont que légèrement augmenté, passant d’une moyenne sur sept jours de 16 500 il y a deux semaines à environ 19 500. De même, les décès sont encore assez faibles : une moyenne quotidienne de 330 par jour, par rapport à janvier, lorsque les États-Unis perdaient plus de 3 000 personnes par jour. Les deux mesures continuent de croître, sinon aussi rapidement que les cas.

Les cas confirmés sont un indicateur avancé. Quelqu’un est testé positif pour la maladie, mais cela peut prendre deux semaines pour qu’il tombe suffisamment malade pour aller à l’hôpital et encore plus longtemps pour qu’il meure s’il ne se rétablit pas. (Une mise en garde : les taux de dépistage ont considérablement diminué au cours des derniers mois, nous ne détectons donc peut-être pas tous les nouveaux cas. Mais cela ne fait que rendre l’augmentation des cas confirmés plus préoccupante.)

C’est toujours vrai – lorsque les cas s’accélèrent, les décès finissent par s’accélérer – et les tendances actuelles reflètent cette réalité de base.

Mais cette fois, environ la moitié du pays est désormais totalement vaccinée contre le Covid-19. Certaines de ces personnes pourraient encore contracter le virus, mais leur maladie est beaucoup plus susceptible d’être bénigne si elles ont reçu le vaccin. L’administration Biden a annoncé la semaine dernière que presque toutes les hospitalisations et les décès de Covid-19 signalés maintenant concernent des personnes non vaccinées.

« Le découplage entre les cas et les décès s’est vraiment produit », a déclaré aux journalistes Andrew Pavia, spécialisé dans les maladies infectieuses à l’Université de l’Utah, lors d’un briefing de l’Infectious Diseases Society of America cette semaine. « Nous constatons une augmentation des décès, mais pas autant qu’auparavant. »

Pourtant, tant que le virus circule, il y a des risques, notamment pour la moitié de la population qui n’a pas été vaccinée. La variante delta semble plus transmissible et virulente que celles qui l’ont précédée et, bien que les vaccins semblent bien lui résister, elle représente toujours une part de plus en plus importante des cas aux États-Unis.

Les hospitalisations et les décès sont également de plus en plus fréquents chez les jeunes, une autre distinction par rapport aux poussées antérieures.

Dans l’ensemble, la situation est beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’était l’année dernière, lorsque les hospitalisations et les décès augmenteraient comme sur des roulettes suite à une augmentation des cas. Voici trois facteurs à garder à l’esprit pour l’avenir.

1) Les personnes non vaccinées sont encore très vulnérables au Covid-19

Si vous n’avez pas été vacciné, vous n’avez pas de protection contre le coronavirus – et la variante delta de plus en plus répandue semble plus dangereuse que les précédentes itérations du virus. À l’heure actuelle, il représente près de la moitié des nouveaux cas aux États-Unis et devrait devenir la souche dominante.

Comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox, la variante delta semble être 60% plus transmissible que la variante alpha identifiée pour la première fois au Royaume-Uni – qui était probablement déjà 60% plus transmissible que la version du virus identifiée pour la première fois chez l’homme.

Les premières preuves suggèrent que la variante delta est également plus virulente : une étude menée en Écosse a révélé que les personnes qui avaient contracté la variante delta étaient deux fois plus susceptibles de se retrouver à l’hôpital, bien que le taux de mortalité ne semble pas être significativement pire.

« Alors qu’un plus grand nombre de personnes non vaccinées acquièrent la variante delta, les hospitalisations peuvent effectivement augmenter », m’a dit David Celentano, épidémiologiste à la John Hopkins School of Public Health.

Différents États ont également différents degrés de vulnérabilité, avec des taux de vaccination par État allant de 78 pour cent des Vermontois entièrement vaccinés à seulement 42 pour cent des Alabamiens. Cela s’est traduit par une augmentation du nombre de cas : les États enregistrant le plus de nouveaux cas (y compris certaines parties du Sud, du Midwest et de l’Ouest) par habitant se classent tous dans la moitié inférieure des États en termes de taux de vaccination.

Ensuite, il y a la nature changeante des groupes d’âge touchés par Covid-19 : selon le sondage de la Kaiser Family Foundation, 85 % de toutes les personnes de 65 ans et plus déclarent avoir été vaccinées. Mais ce pourcentage chute parmi les cohortes plus jeunes, à 66% des personnes de 50 à 64 ans, 59% des personnes de 30 à 49 ans et 55% des personnes de 18 à 29 ans.

2) Les vaccins protègent les personnes les plus vulnérables au Covid-19

Ces tendances contiennent à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est évidente : parce que les jeunes et les personnes dans certains États sont moins susceptibles d’avoir été vaccinés contre Covid-19, ils restent plus susceptibles de contracter la maladie. D’autant plus que la variante delta devient plus dominante, une part plus élevée d’entre eux finira à l’hôpital. Certains mourront.

Selon les données du CDC, la part des personnes hospitalisées avec Covid-19 âgées de 18 à 49 ans est passée de 20% du total en janvier à plus de 40% maintenant. Les Américains de 65 ans et plus représentaient plus de la moitié des hospitalisations de Covid-19 en janvier ; ils représentent maintenant moins de 30 pour cent.

Pour être clair : les hospitalisations globales sont encore bien inférieures à leur pic, de sorte que le nombre brut de jeunes tombant gravement malades n’est pas aussi important que le nombre d’hospitalisations chez les personnes âgées au plus fort de la vague hivernale. Mais, relativement parlant, les jeunes représentent désormais une part plus importante des hospitalisations.

La bonne nouvelle est l’envers de cette tendance : les personnes les plus vulnérables à la mort du Covid-19 bénéficient d’une protection bien plus robuste que l’année dernière. Nous savons depuis le début de la pandémie que l’âge, plus que tout, est le meilleur indicateur du risque qu’une personne de succomber à Covid-19.

C’est pourquoi les résidents et les travailleurs des maisons de soins infirmiers ont été prioritaires lorsque les vaccinations de masse ont commencé au début de 2021. Selon une analyse AARP des données fédérales, près de 80% des personnes résidant dans les maisons de soins infirmiers étaient entièrement vaccinées contre Covid-19 à la fin juin.

Au cours de la pandémie, ils ont représenté une part disproportionnée des décès de Covid-19 – 133 482 sur 608 000 décès au total aux États-Unis. Mais les taux de mortalité parmi cette population ont considérablement ralenti une fois que les vaccinations ont décollé. Début janvier, les maisons de soins infirmiers américaines ont signalé plus de 5 000 décès de résidents chaque semaine, selon les données fédérales.

Au cours de la dernière semaine de juin, les maisons de soins infirmiers n’ont signalé que 147 décès de résidents. Cela représente un progrès remarquable dans la protection des plus vulnérables.

3) Les personnes vaccinées peuvent contracter le Covid-19, mais les cas sont presque toujours bénins

Les vaccins Covid-19 sont très bons, mais ils ne sont pas parfaits. Un certain nombre de personnes qui ont été complètement vaccinées contracteront le coronavirus, et elles peuvent également expliquer une partie du nombre croissant de cas.

Lorsque les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna ont été approuvés pour la première fois, ce sont les taux d’efficacité étonnants qui ont retenu toute l’attention, empêchant tout type de maladie chez 95% des personnes pendant les essais cliniques. Mais même alors, cela signifiait que 5% des personnes vaccinées tombaient malades.

Cette part augmentera à mesure que la variante delta deviendra plus dominante ; comme l’a signalé Irfan, les premières preuves suggèrent que le vaccin Pfizer/BioNTech est toujours efficace à 80 pour cent pour prévenir les maladies. Mais cela signifie qu’un plus grand nombre de personnes vaccinées peuvent contracter le virus et ressentir des symptômes alors que la variante continue de se propager.

C’est encore un taux de réussite élevé. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré cette semaine que la plupart des personnes vaccinées qui contractent la variante delta ne présentent aucun symptôme. Ils peuvent également être moins susceptibles de propager le virus, car ils semblent en éliminer moins, a déclaré le directeur adjoint du CDC, Jay Butler, aux journalistes lors du briefing de l’Infectious Diseases Society of America.

Et les vaccins offrent toujours une protection impressionnante contre les maladies graves, ce qui se reflète dans le nombre minuscule de personnes vaccinées hospitalisées ou mourant de Covid-19.

« Les infections de rupture ont tendance à être plus bénignes », a déclaré Butler. « Même en cas d’infection, [vaccination] diminue le risque d’hospitalisations et de décès.

Les cas en hausse ne sont pas idéaux. Des millions d’Américains sont toujours vulnérables au Covid-19, et une variante plus dangereuse du virus s’installe. Le nombre de décès survenant chaque jour est toujours l’équivalent d’un crash d’avion de ligne toutes les 24 heures.

Mais il s’agit d’une vague différente de celles qui l’ont précédée, avec près de 160 millions d’Américains et comptant désormais complètement vaccinés. La solution est la même qu’au cours des six derniers mois, comme Celentano me l’a dit par e-mail : « Le meilleur moyen d’éviter l’acquisition du SARS-CoV-2 est de se faire vacciner maintenant !

Sinon, tant que le virus circule, il y a des risques.

« Plus il y a de virus qui circule, plus il y a de mutations et plus de chances d’émergence d’une autre nouvelle variante », m’a dit Jen Kates, directrice de la santé mondiale à la Kaiser Family Foundation.

Une nouvelle variante plus mortelle, plus transmissible ou plus résistante aux vaccins « aurait bien sûr des implications plus graves pour la santé publique ».