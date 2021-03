Les cas de Covid-19 augmentent dans le monde pour la première fois en 7 semaines, au milieu de la propagation de variantes et de l’assouplissement des mesures de santé – Chef de l’OMS

Le nombre de nouvelles infections à Covid-19 dans le monde a augmenté pour la première fois en sept semaines, a révélé lundi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus a déclaré lors d’un briefing de l’OMS sur les coronavirus que des augmentations avaient été signalées dans quatre des six régions de l’agence de santé des Nations Unies: les Amériques, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale.

« C’est décevant, mais pas surprenant, » a-t-il poursuivi, ajoutant que l’OMS s’efforçait de comprendre les augmentations.

Il a poursuivi en suggérant que les taux de cas avaient grimpé en raison de l’assouplissement des mesures de santé publique, de la circulation de variantes du virus et des gens qui baissent la garde face aux dangers de l’infection.

Ghebreyesus a souligné que les mesures de santé publique restent le fondement de la réponse Covid-19 et que tous les gouvernements qui comptent uniquement sur les vaccins pour lutter contre le virus sont « commettre une erreur. »

Mike Ryan, le directeur du programme d’urgence de l’OMS, qui était également présent à la réunion, a déclaré que Covid-19 serait probablement une réalité en 2022.

« Il serait très prématuré et irréaliste de penser que nous allons en finir avec ce virus d’ici la fin de l’année », il a dit.

«Mais je pense que ce que nous pouvons – si nous sommes intelligents – en finir avec les hospitalisations, les décès et la tragédie associés à cette pandémie.

Dans le monde entier, il y a eu plus de 114 millions de cas confirmés de Covid-19 et plus de 2,5 millions de décès depuis le début de la pandémie, selon les données de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

