Les cas de COVID-19 augmentent à Pékin après que la Chine a assoupli les règles sur les virus

Devant un salon funéraire de l’est de Pékin, des dizaines de personnes ont été emmitouflées dans des parkas et des chapeaux contre les températures glaciales vendredi soir alors que des travailleurs en tenue de protection intégrale sortaient les cercueils un par un.

Lorsqu’un employé avec un presse-papiers a crié le nom du mort, un parent s’est précipité vers le cercueil pour examiner le corps. L’un des proches a déclaré à l’Associated Press que son proche avait été infecté par le COVID-19.

Des décès liés au coronavirus apparaissent à Pékin après des semaines où la Chine n’a signalé aucun décès, alors même que le pays connaît une augmentation des cas.

Cette poussée survient alors que le gouvernement a considérablement assoupli la semaine dernière certaines des mesures de confinement COVID-19 les plus strictes au monde. Mercredi, le gouvernement a déclaré qu’il cesserait de signaler les cas asymptomatiques de COVID-19 car ils sont devenus impossibles à suivre, les tests de masse n’étant plus nécessaires.

Cet arrêt des rapports ne permet pas de savoir à quelle vitesse le virus se propage. Les publications sur les réseaux sociaux, les fermetures d’entreprises et d’autres preuves anecdotiques suggèrent un grand nombre d’infections.

On ne sait pas combien de personnes meurent du virus

Un homme se fait tamponner pour un test COVID sur un stand à Shanghai le vendredi 16 décembre 2022. On ne sait pas combien meurent du virus. (Andrew Braun/Associated Press)

On ne sait pas non plus combien de personnes meurent du virus. Un journaliste de l’AP qui s’est rendu au salon funéraire de Dongjiao a été informé par des proches qu’au moins deux personnes incinérées là-bas étaient décédées après avoir été testées positives.

Les autorités sanitaires avaient désigné Dongjiao et un autre salon funéraire pour incinérer les personnes décédées après avoir été testées positives, selon un proche de l’un des morts. La femme a déclaré que son parent âgé était tombé malade début décembre, avait été testé positif et était décédé vendredi matin dans un service d’urgence.

Elle a dit qu’il y avait beaucoup de personnes dans le service des urgences qui avaient été testées positives pour COVID-19, ajoutant qu’il n’y avait pas assez d’infirmières pour s’occuper d’elles. La femme n’a pas voulu être identifiée par crainte de représailles.

Pendant environ une heure, un journaliste de l’AP a vu une douzaine de corps transportés du funérarium de Dongjiao.

Environ une demi-douzaine de personnes à l’intérieur ont décrit comment une autre victime avait eu du mal à respirer ce matin-là avant de mourir, et le certificat de décès mentionnait la “pneumonie” comme cause du décès, même après un test positif pour COVID-19, a déclaré l’une de ces personnes. Les personnes interrogées n’ont pas voulu être identifiées par crainte de représailles.

Trois employés des magasins du complexe qui abrite le salon funéraire ont déclaré qu’il y avait eu une nette augmentation du nombre de personnes s’y rendant ces derniers jours. On a estimé qu’environ 150 corps étaient incinérés quotidiennement, contre quelques dizaines par jour.

Un employé l’a attribué au coronavirus, bien qu’un autre ait déclaré qu’il y avait généralement plus de décès avec l’arrivée de l’hiver. Les employés n’ont pas voulu être identifiés par crainte de représailles.

Le faible nombre de morts soulève des questions

La Chine n’a signalé aucun décès dû au COVID-19 depuis le 4 décembre.

Le nombre officiel de morts en Chine reste faible, avec seulement 5 235 décès, contre 1,1 million aux États-Unis. Cependant, les experts en santé publique avertissent que ces statistiques ne peuvent pas être directement comparées.

Les autorités sanitaires chinoises ne comptent que ceux qui sont décédés directement du COVID-19, à l’exclusion de ceux dont les conditions sous-jacentes ont été aggravées par le virus. Dans de nombreux autres pays, les directives stipulent que tout décès où le coronavirus est un facteur ou un contributeur est compté comme un décès lié au COVID-19.

Une femme récupère des kits d’antigènes COVID-19 auprès d’un employé d’une pharmacie à Pékin, le dimanche 11 décembre 2022. On craint une augmentation des cas autour des vacances d’hiver en Chine, lorsque des dizaines de millions de personnes prennent les trains, les bus et les avions pour ce qui peut être leur seul voyage de retour toute l’année. (Andy Wong/Associated Press)

Les experts disent que c’est la pratique de longue date en Chine, mais des questions ont parfois été soulevées quant à savoir si les responsables ont cherché à minimiser les chiffres.

Vendredi également, le Cabinet chinois a ordonné aux zones rurales de se préparer au retour des travailleurs migrants cette saison des fêtes dans l’espoir d’empêcher une forte augmentation des cas de COVID-19 dans les communautés aux ressources médicales limitées.

Les rapatriés doivent porter des masques et éviter tout contact avec les personnes âgées, et les comités de village doivent surveiller leurs mouvements, indiquent les directives, mais ne mentionnent pas la possibilité d’isolement ou de quarantaine.

On craint une augmentation des cas autour des vacances d’hiver en Chine, lorsque des dizaines de millions de personnes prennent des trains, des bus et des avions pour ce qui pourrait être leur seul voyage de retour toute l’année.

Le prochain Nouvel An lunaire tombe le 22 janvier, mais les migrants commencent généralement à rentrer chez eux deux semaines ou plus à l’avance. Certaines universités chinoises disent qu’elles autoriseront les étudiants à terminer le semestre à domicile pour aider à répartir la ruée vers les voyages et réduire le risque d’une plus grande épidémie.

Jour 69:37Alors que les manifestations se propagent à travers la Chine, les citoyens se demandent jusqu’où ils peuvent pousser Pékin Les manifestations anti-COVID-lockdown ont balayé la Chine à un niveau de désobéissance civile qui n’a pas été vu dans le pays depuis des années, voire des décennies. La correspondante du New York Times en Chine, Vivian Wang, s’est entretenue avec certains des manifestants à Pékin et a suivi les protestations croissantes et la réponse du gouvernement à travers le pays.

Les ressources médicales dans les petites villes et les communautés rurales, qui abritent environ 500 millions des 1,4 milliard d’habitants de la Chine, sont loin derrière celles des grandes villes comme Pékin et Shanghai. L’infrastructure médicale rurale comprend 17 000 hôpitaux au niveau du comté – dont beaucoup n’ont même pas un seul lit de soins intensifs – 35 000 centres de santé de canton et 599 000 cliniques de village.

La Chine fait pression pour augmenter le nombre de cliniques de fièvre dans les zones rurales pour traiter les personnes présentant des symptômes de COVID-19. Actuellement, environ 19 400 cliniques ou cabinets de consultation de ce type fonctionnent dans les communautés et les cantons du pays, ont rapporté vendredi les médias officiels.

D’ici mars 2023, environ 90% des centres de santé au niveau des cantons auront des cliniques de fièvre, a déclaré jeudi Nie Chunlei, responsable des soins de santé primaires à la Commission nationale de la santé.

“Cela renforcera efficacement la capacité des établissements de soins de santé primaires à recevoir des patients souffrant de fièvre”, a déclaré Nie, qui a également appelé à la constitution de stocks de médicaments et de kits de test d’antigènes, dont beaucoup sont devenus rares même dans les grandes villes.

Augmentation de la réglementation motivée par des facteurs sociaux et économiques

La levée de certaines réglementations sur les voyages a suscité à la fois un soulagement et une anxiété quant au niveau de préparation au COVID-19.

Les experts de la santé ont déclaré que la Chine sera confrontée à un pic d’infections au cours des deux prochains mois et tente de persuader les personnes âgées réticentes et les autres personnes à risque de se faire vacciner.

La Chine est sous le choc du pic de COVID-19 alors que les règles de la pandémie s’assouplissent L’abandon par la Chine de sa politique stricte de zéro COVID a déclenché une explosion de nouveaux cas. Les autorités sanitaires se précipitent désormais pour vacciner le plus de personnes vulnérables possible, alors que l’Organisation mondiale de la santé met en garde contre une éventuelle vague de nouveaux décès.

Les changements font suite à une frustration croissante face à la politique “zéro-COVID” accusée d’entraver l’économie et de créer un stress social massif. L’assouplissement a commencé en novembre et s’est accéléré après que Pékin et plusieurs autres villes ont vu des protestations contre les restrictions qui se sont transformées en appels à la démission du président Xi Jinping et du Parti communiste – un niveau de dissidence publique sans précédent depuis des décennies.

On ne sait pas ce qui a motivé le changement de politique du gouvernement. Les experts citent la pression économique, le mécontentement du public et les difficultés à contenir la variante extrêmement infectieuse de l’omicron comme facteurs.

La Chine n’était pas entièrement préparée à l’ouverture du point de vue de la santé publique, et la décision a été motivée principalement par des facteurs économiques et sociaux, a déclaré Zeng Guang, un expert de la santé anciennement affilié au Centre chinois de contrôle des maladies, lors d’une conférence organisée par le journal d’État Global Times.

En vertu des règles assouplies, les tests obligatoires ne sont plus requis et les personnes présentant des symptômes légers sont autorisées à se rétablir à domicile plutôt que de se rendre dans un centre de quarantaine. Pendant ce temps, l’enclave de jeu semi-autonome de Macao supprimera sa quarantaine hôtelière obligatoire pour les arrivées de Hong Kong, de Taïwan et d’outre-mer à partir de samedi, a annoncé le gouvernement.

Cependant, les voyageurs doivent passer cinq jours en isolement à domicile et subir des tests, et ne sont pas autorisés à entrer en Chine continentale jusqu’au 10e jour à leur arrivée. Macao et Hong Kong ont abandonné la plupart des mesures anti-COVID-19.