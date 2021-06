Les cas de Covid-19 à Taïwan chutent à un nouveau creux de 6 semaines, mais la variante Delta reste préoccupante

Taïwan a signalé lundi 60 cas nationaux de coronavirus, le plus petit nombre de cas en un mois et demi. À la lumière de l’indication positive selon laquelle les cas nationaux de Covid semblent être en baisse à Taïwan, le ministre de la Santé et du Bien-être du pays, Chen Shih-chung, a déclaré que « c’est un bon phénomène » et semblait confiant que les cas dans le pays sont vraiment en baisse.

Le Central Epidemic Command Center (CECC) de Taïwan a publié de plus amples détails concernant la démographie des personnes récemment infectées. 26 des cas sont des hommes et 34 sont des femmes âgées de 10 à 99 ans. La plupart des infections se trouvent à New Taipei City et Taipei City (33 et 22 cas respectivement).

Alors que les cas de Covid-19 sont peut-être en baisse, la variante Delta qui a sévi dans de nombreux coins du monde se présente désormais comme un nouveau risque pour Taïwan. L’île a confirmé samedi son premier cas Delta transmis localement, mais il est rapporté que huit personnes dans le comté de Pingtung sont actuellement infectées par la variante.

Taïwan a encore renforcé ses contrôles aux frontières dimanche. Les nouvelles mesures obligent les voyageurs des points chauds du Delta, à savoir le Bangladesh, le Royaume-Uni, l’Indonésie, Israël et le Pérou, à se mettre en quarantaine pendant 14 jours dans les installations gouvernementales. Ce protocole a été mis en place pour les personnes entrant à Taïwan en provenance du Brésil et/ou de l’Inde. Les voyageurs d’autres pays doivent toujours se mettre en quarantaine, mais ils sont autorisés à le faire à la maison ou dans les hôtels.

La variante Delta – une souche de Covid-19 soupçonnée d’être originaire d’Inde – sévit dans le monde entier car son taux de transmission est 60 % plus élevé que la variante Alpha commune de Covid.

Taïwan a remarquablement bien résisté à la pandémie depuis son apparition jusqu’à la mi-mai, lorsqu’un chiffre alarmant de 287 cas de Covid a été signalé le 16 mai, contre le chiffre quotidien le plus élevé début avril 2020, totalisant 22 infections. .

Taïwan a récemment intensifié ses efforts pour vacciner sa population, car les cas ont augmenté au niveau national. À l’heure actuelle, seulement 0,2% de la population est complètement vaccinée.

Dans l’ensemble, Taïwan a signalé 14 649 cas confirmés de Covid depuis le début de la pandémie en 2020, et 635 décès liés.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !