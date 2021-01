Les cas de COVID-19 à la Villa mettent en doute le match nul de la FA Cup de Liverpool

Vendredi, le match de troisième tour de la FA Cup d’Aston Villa contre Liverpool est incertain après que Villa a rapporté un nouveau COVID-19[feminine cas dans leur première équipe.

Villa a déclaré qu’ils avaient fermé leur terrain d’entraînement et annulé la séance d’entraînement de jeudi, alors qu’un certain nombre de joueurs et de membres du personnel étaient isolés.

« Une deuxième série de tests a été effectuée immédiatement et a produit des résultats plus positifs aujourd’hui », a déclaré Villa dans un communiqué.

«Des discussions sont en cours entre les représentants médicaux du club, la Football Association (FA) et la Premier League.»

Plus tôt, la FA avait déclaré que le match du troisième tour de la FA Cup de Southampton à domicile contre Shrewsbury Town n’aurait pas lieu comme prévu samedi après que l’équipe de troisième niveau eut rapporté plusieurs COVID-19[feminine cas dans leur équipe.

Shrewsbury a déclaré à la FA qu’en raison du «nombre important» de cas, ils n’avaient pas suffisamment de joueurs en forme qui n’étaient pas isolés pour remplir le match contre l’équipe de haut vol de la Premier League.

« Le Shrewsbury Town FC a fourni à la FA des détails sur les conseils médicaux qu’elle avait reçus et ses communications avec Public Health England local et a assuré la liaison avec le médecin du COVID de la FA pour la FA Cup », a déclaré la FA dans un communiqué.

«La FA a également demandé et examiné des informations supplémentaires concernant la capacité de Shrewsbury Town à remplir le match.»

La FA a déclaré qu’il y aurait une réunion de son plateau de jeu professionnel la semaine prochaine pour décider du sort du match.

Middlesbrough a également déclaré jeudi que les préparatifs de son match de troisième tour à Brentford avaient été affectés après qu’un certain nombre de joueurs et de membres de l’équipe de la première équipe aient été testés positifs.

Mercredi, Derby County a déclaré que son équipe de première équipe et son entraîneur par intérim Wayne Rooney ne joueraient pas de rôle lors du match de la FA Cup de samedi à Chorley, sixième rang, car ils s’auto-isolaient après une épidémie de virus dans le club.

Mais le match devrait se poursuivre, Derby étant prêt à choisir une équipe principalement composée des équipes des moins de 23 ans et des moins de 18 ans du club, avec des entraîneurs de jeunes prenant les commandes.

Les épidémies de COVID-19 ont entraîné le report de quatre matches de Premier League et l’annulation de plus de 50 matchs dans les divisions inférieures de la Ligue de football (EFL) cette saison.