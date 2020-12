Les Syriens vivant dans des villes meurtries par les bombes doivent depuis longtemps faire face à un système de santé à genoux qui peut à peine répondre aux besoins de base de la population épuisée du pays. Désormais, comme le reste du monde, les Syriens sont confrontés au coronavirus. Et les cas détectés montent en flèche.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, qui s’est réuni mercredi pour discuter de la situation humanitaire en Syrie, ont signalé que les cas avaient plus que quadruplé en octobre et novembre par rapport aux deux mois précédents.

La Syrie n’a pas de collecte de données indépendante organisée, et les données gouvernementales et la propagande tendent à obscurcir les difficultés du pays. Par exemple, le ministère syrien de la Santé ont signalé un total de 8 580 infections au 9 décembre, alors que le Conseil de sécurité, s’appuyant sur des rapports provenant de l’intérieur du pays, en comptait au moins 30 000 au début du mois. Beaucoup disent que les vrais chiffres sont probablement beaucoup plus élevés.

« Il ne fait aucun doute que les taux d’infection et de mortalité au Covid-19 pour la Syrie sont largement sous-estimés et sous-déclarés », a déclaré Dr Michele Heisler, directeur médical de l’association à but non lucratif Physicians for Human Rights et professeur de médecine interne et de santé publique à l’Université du Michigan.