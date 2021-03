La Floride a eu l’une des campagnes de vaccination les plus déroutantes et les plus inefficaces du pays et a complètement vacciné environ 15% de sa population – bien en deçà de ce que les principaux États, comme le Nouveau-Mexique et le Dakota du Sud, ont réussi. Pourtant, la vaccination des personnes âgées et d’autres personnes à haut risque peut atténuer quelque peu le nombre de décès en Floride. L’État a annoncé qu’il commencerait à offrir le vaccin à toute personne de plus de 18 ans le 5 avril.

B.1.1.7, la variante la plus contagieuse identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne, augmente également de façon exponentielle en Floride, où elle représente une plus grande proportion du nombre total de cas que dans tout autre État, selon numéros collectés par les Centers for Disease Control and Prevention.

