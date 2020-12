La montée en flèche des coronavirus en Californie a poursuivi son ascension étonnante, mortelle et fracassante avec plus de 60000 nouveaux cas signalés mercredi et 398 décès, selon une base de données du New York Times.

Les patients submergent les hôpitaux de l’État le plus peuplé du pays, en particulier dans la vallée durement touchée de San Joaquin, où de nombreux travailleurs essentiels à bas salaire vivent sans accès suffisant aux soins de santé, même dans le meilleur des cas.

Les responsables du comté de Los Angeles ont déclaré mercredi que, en moyenne, deux personnes meurent du virus toutes les heures. Et dans la région de la Baie, qui avait réussi à éviter le pire de la flambée en adhérant à ce qui était considéré comme un processus de réouverture prudent, basé sur les données et encore plus restrictif que l’État requis, la capacité de l’unité de soins intensifs chuté sous le seuil de 15%, conduisant à un ordre régional de séjour à la maison, qui entrera en vigueur jeudi soir.