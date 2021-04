Un agent de santé administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre Covid-19 à un homme de l’église Medalla Milagrosa à Valparaiso, Chili, le 6 avril 2021. JAVIER TORRES | AFP | Getty Images

LONDRES – La campagne de vaccination du Chili contre le coronavirus a été l’une des plus rapides et des plus étendues au monde, mais une récente flambée d’infections a suscité des inquiétudes au-delà de ses frontières. Près de 40% de la population totale du pays sud-américain ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon statistiques compilées par Our World in Data, reflétant l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Seuls Israël et le Royaume-Uni, respectivement, ont inoculé une plus grande part de leur population avec au moins une dose. Néanmoins, le Chili a subi une forte augmentation des infections à coronavirus ces dernières semaines, même avec le déploiement de son vaccin de renommée mondiale et des verrouillages stricts en place pour une grande partie de ses 19 millions d’habitants. Le directeur régional de l’Organisation panaméricaine de la santé a depuis souligné que pour la plupart des pays de la région, les vaccins ne suffiront pas à empêcher l’augmentation des taux d’infection. Le nombre de cas quotidiens au Chili a atteint un niveau record le 9 avril, dépassant les 9 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie et nettement plus élevé que le pic de près de 7 000 enregistré l’été dernier. Le ministre de la Santé Enrique Paris a déclaré jeudi aux journalistes qu’il espérait que la flambée des cas quotidiens avait maintenant atteint son point culminant. « Une fois que nous aurons atteint ce sommet, nous nous attendons non pas à une réduction mais à une stabilisation, puis à un retour à un plus petit nombre de patients positifs », a-t-il déclaré. selon Reuters.

Qu’est-ce qui ne va pas?

Les experts de la santé affirment que la dernière augmentation du nombre de cas dans le pays a été en partie due à des souches plus virulentes du virus, à un assouplissement des mesures de santé publique, à une mobilité accrue et au mépris des précautions simples – telles que la distance physique et le port d’un masque. Le gouvernement de centre-droit du Chili, dirigé par le président Sebastian Pinera, avait ordonné la fermeture des frontières du pays de mars à novembre 2020, à quelques exceptions près, avant que la décision ne soit prise de les rouvrir aux passagers internationaux à la fin de l’année dernière. Des magasins, des restaurants et certains centres de villégiature ont également été ouverts dans le but de stimuler l’économie du pays en proie à une pandémie.

Les passagers en combinaison de protection contre la propagation de la nouvelle maladie à coronavirus font la queue aux comptoirs de l’aéroport international Arturo Merino Benitez de Santiago le 1er avril 2021, après que le Chili a annoncé qu’il fermerait ses frontières en avril à partir de lundi au milieu d’une augmentation du COVID-19 cas. MARTIN BERNETTI | AFP | Getty Images

Pourtant, alors que le déploiement de la vaccination dans le pays a précédé la plupart, la propagation d’une souche plus virulente du virus – comme la variante P.1, découvert pour la première fois chez des voyageurs du Brésil – a conduit à une augmentation substantielle des cas. Des questions ont également été soulevées sur l’efficacité du vaccin, compte tenu de l’utilisation répandue au Chili de CoronaVac, le vaccin contre le coronavirus fabriqué par la société chinoise Sinovac. Cela vient après que le chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré plus tôt ce mois-ci que la Chine pourrait avoir besoin de remplacer ses vaccins Covid ou de modifier la façon dont ils sont administrés afin de les rendre suffisamment efficaces. « Nous allons résoudre le problème que les vaccins actuels n’ont pas de taux de protection très élevés », a déclaré George Gao, directeur général du CDC chinois, lors d’une conférence le 11 avril. dit aux médias d’État que ses commentaires ont été mal compris. Les données de stade avancé des vaccins Covid chinois ne sont pas publiées et les données disponibles sur le vaccin CoronaVac sont variées. Les essais brésiliens ont montré que le vaccin était un peu plus de 50% efficace, nettement moins efficace que les goûts de Pfizer-BioNTech, Moderna et Oxford-AstraZeneca, tandis que les chercheurs turcs ont rapporté une efficacité aussi élevée que 83,5%.

Une ambulance quitte l’hôpital Carlos Van Buren, débordé par le grand nombre de cas positifs au Covid-19, à Valparaiso, au Chili, le 6 avril 2021. JAVIER TORRES | AFP | Getty Images

Une étude publié par l’Université du Chili plus tôt ce mois-ci a rapporté que CoronaVac était efficace à 56,5% deux semaines après l’administration des deuxièmes doses dans le pays. De manière cruciale, cependant, ils ont également signalé qu’une dose n’était efficace qu’à 3%. « Cela aiderait à expliquer pourquoi le Chili – avec l’un des déploiements de vaccins les plus robustes au monde, mais 93% des doses provenant de Chine – a connu une augmentation significative simultanée des cas et une baisse beaucoup plus lente des hospitalisations et des décès par rapport au début déploiements en Israël, au Royaume-Uni et aux États-Unis », a déclaré Ian Bremmer, président du cabinet de conseil en risques Eurasia Group, dans une note de recherche. « Le Chili et les Émirats arabes unis envisagent tous deux de mettre en œuvre une troisième dose (donc une deuxième injection de rappel) du vaccin chinois en conséquence; un changement dans les communications qui augmentera plus largement l’hésitation à l’égard des vaccins chinois », a déclaré Bremmer.