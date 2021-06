Les cas de coronavirus à la Copa America s’élèvent à 140, selon la CONMEBOL

Il y avait 140 cas connus de COVID-19 à la Copa America au Brésil lundi, contre 66 tests positifs jeudi.

La CONMEBOL a déclaré dans un communiqué que sur les 15 235 tests, le nombre de personnes infectées était de 0,9% du total.

– Des joueurs chiliens condamnés à une amende pour avoir autorisé un coiffeur à l’intérieur d’une bulle

– Cinq escouades ont au moins un cas positif à la Copa

« La plupart des personnes touchées sont des travailleurs, des membres d’escouades et du personnel sous-traité », a déclaré l’organisme de football sud-américain. « Par rapport aux chiffres précédents, l’incidence du coronavirus est plus faible, ce qui est un signe clair que les mesures préventives et les protocoles sanitaires fonctionnent comme prévu. »

Dimanche, le Chili a admis que certains de ses joueurs de la Copa America avaient violé les protocoles antivirus du tournoi après qu’un barbier ait visité l’hôtel des joueurs dans la ville brésilienne de Cuiaba.

L’Association chilienne de football a publié un communiqué disant qu’elle « reconnaît la violation de la bulle sanitaire de l’équipe participant à la Copa America, avec l’entrée non autorisée d’un barbier qui, malgré son test PCR négatif, n’aurait pas dû entrer en contact avec les joueurs ».