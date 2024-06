Les cas de coqueluche sont en hausse, près de 3 fois plus élevés que l’année dernière : CDC

Les cas de coqueluche sont en augmentation aux États-Unis, données des Centers for Disease Control and Prevention montre.

Au moins 4 864 cas de coqueluche ont été signalés cette année. C’est près de trois fois plus élevé que les 1 746 cas signalés à la même période l’année dernière.

Le nombre de cas pour 2024 est similaire à ceux observés en 2018-2019, avant la pandémie de COVID-19.

Les tendances nationales reflètent celles observées dans de nombreux États américains. L’Autorité sanitaire de l’Oregon a déclaré jeudi que 178 cas avaient été signalés au 29 mai, soit une augmentation de 770 % par rapport aux 20 cas signalés à la même période en 2023, selon KATU, filiale locale d’ABC News.

De plus, des rapports locaux indiquent que les écoles de Pittsburgh, Pennsylvanie, et Minnetonka, Minnesota, nous constatons des poussées de coqueluche.

PHOTO DE STOCK/Getty Images

Le Dr Felicia Scaggs Huang, professeur adjoint de pédiatrie à la division des maladies infectieuses et directrice médicale de la prévention et du contrôle des infections au centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati, a déclaré que les cas de coqueluche sont en augmentation à l’échelle mondiale, mais que le nombre de cas en 2024 est semblables à ceux d’avant la pandémie de COVID-19.

« Bien que ces chiffres soient considérablement en hausse par rapport à l’année dernière, ces chiffres sont plus similaires à ce que nous avons vu avant la pandémie de COVID-19 et, historiquement, nous constatons une augmentation des cas tous les trois à cinq ans », a-t-elle déclaré à ABC. Nouvelles.

La coqueluche, ou coqueluche, est une maladie respiratoire très contagieuse causée par un type de bactérie appelée Bordetella pertussis.

Ces bactéries s’attachent aux cils – les minuscules structures ressemblant à des poils trouvées à la surface des cellules – du système respiratoire supérieur et libèrent des toxines. Les toxines endommagent les cils et font gonfler les voies respiratoires supérieures, selon le CDC.

La coqueluche se transmet de personne à personne par la toux et les éternuements. Les personnes infectées peuvent être contagieuses pendant des semaines sans savoir qu’elles ont la coqueluche.

Premiers symptômes ressemblent souvent à un rhume – nez qui coule, toux et fièvre légère – et durent généralement une à deux semaines. Les symptômes, cependant, peuvent évoluer vers des quintes de toux rapides et violentes qui peuvent durer jusqu’à 12 semaines.

Les nourrissons de moins d’un an, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont les plus à risque mais, selon le Dr Syra Madad, épidémiologiste des maladies infectieuses et responsable de la biopréparation au New York City Health and Hospitals, « la vérité est que tout le monde est à risque ».

Les bébés qui contractent la coqueluche peuvent souffrir d’une maladie semblable au rhume, avoir des difficultés à respirer ou faire de l’apnée, ce qui correspond à des pauses respiratoires qui mettent la vie en danger, ont indiqué les CDC.

Scaggs Huang a déclaré que certaines personnes peuvent se fracturer les côtes à cause d’épisodes de toux ou de pneumonie.

« Les adultes âgés ou les nourrissons de moins de 6 mois peuvent avoir davantage de complications, comme une pneumonie et de faibles niveaux d’oxygène qui nécessitent une hospitalisation », a-t-elle déclaré.

La coqueluche peut être traité avec des antibiotiques et recevoir un traitement tôt peut réduire la gravité de l’infection. La plupart des symptômes de la coqueluche peuvent être gérés à domicile, selon le CDC.

Un vaccin contre la coqueluche a été introduit à la fin des années 1940 et le nombre de cas chaque année a depuis chuté de façon spectaculaire, diminuant de plus de 90 % par rapport à l’ère pré-vaccinale.

PHOTO DE STOCK/Getty Images

Avant le vaccin, il y avait environ 200 000 cas par an chez les enfants et jusqu’à 9 000 enfants en mouraient, selon le CDC.

Il existe deux types de vaccins utilisés aujourd’hui pour protéger contre la coqueluche : le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTaP) pour les bébés et les enfants de moins de 7 ans et le vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (Tdap) pour les enfants de 7 ans et plus et les adultes. et les femmes enceintes.

« Les gens pensent souvent ‘Eh bien, une fois que vous êtes vacciné, vous bénéficiez d’une immunité à vie’, et ce n’est en fait pas le cas. Vous avez certainement besoin de ces doses de rappel », a déclaré Madad.

Scaggs Huang a déclaré que les gens devraient appliquer les leçons apprises du COVID-19 à d’autres maladies infectieuses.

« Je pense qu’une grande partie des leçons que nous avons tirées de la pandémie de COVID-19 s’appliquent à de nombreuses autres infections respiratoires », a déclaré Scaggs Huang. « Si vous voyez quelqu’un qui est malade, demandez-lui de garder vos distances, surtout si vous avez un jeune nourrisson ou une personne âgée ou immunodéprimée à votre domicile. Si vous êtes malade, restez à la maison et, si jamais vous êtes en voyage ou si vous vous trouvez dans une région où il y a beaucoup de cas de coqueluche, vous pouvez porter un masque en public dans un avion ou à l’hôpital.

Michelle March, MD, MPH, MEd est chercheuse en pédiatrie générale au centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati et membre de l’unité médicale ABC News.

Youri Benadjaoud d’ABC News a contribué à ce reportage.