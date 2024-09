Les cas de coqueluche sont en hausse à Ottawa, indique le CHEO.

L’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario a déclaré mercredi avoir enregistré 90 cas de coqueluche, également connue sous le nom de coqueluche, jusqu’à présent cette année, contre seulement six cas en 2023.

La maladie débute généralement par des symptômes semblables à ceux du rhume. Elle peut évoluer au fil des semaines et inclure des quintes de toux qui se terminent souvent par un « cri » lorsque la personne infectée tente de reprendre son souffle, précise le CHEO. Elle peut être évitée grâce à un vaccin.

« Les experts médicaux du CHEO exhortent les parents et les soignants à se tenir à jour dans leurs vaccinations de routine, dont il est prouvé qu’elles protègent contre une propagation ultérieure. Les vaccins de routine sont particulièrement importants pour les femmes enceintes afin de protéger leurs nouveau-nés avant qu’ils puissent être immunisés, et pour les nourrissons au cours de leur première année de vie, période où ils demeurent les plus exposés au risque d’infection grave », indique un communiqué de presse du CHEO.

« Si vous pensez que votre enfant a la coqueluche, il est recommandé de porter un masque, de vous laver les mains et de vous couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez pour éviter toute propagation. Si votre enfant a des difficultés respiratoires ou ne peut pas absorber suffisamment de liquide, il doit se rendre au service des urgences le plus proche. »

Plus tôt cette année, Santé publique Ottawa a indiqué que plus de 14 000 enfants d’âge scolaire étaient en retard dans leurs vaccinations de routine. Le vaccin contre la coqueluche est l’un des vaccins exigés par la Loi sur l’immunisation des élèves de la province. Les taux de vaccination ont diminué depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, mais Santé publique Ottawa indique que les taux chez les enfants de sept ans à Ottawa étaient beaucoup plus élevés qu’au cours des trois dernières années de pandémie et par rapport à la moyenne ontarienne, tous vaccins confondus.

L’OPH a des informations sur où faire vacciner un enfant sur son site Web Parentalité à Ottawa, y compris des détails sur les cliniques de vaccination scolaires, les cliniques de vaccination communautaires, les centres de bien-être de quartier et les cliniques pour les résidents des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Détails sur exemptions médicales et non médicales peut également être trouvé sur le site Web Parenting in Ottawa.

Le CHEO indique que l’équipe de santé Les enfants avant tout organise cliniques de rattrapage de vaccination pour les familles qui n’ont pas accès à un prestataire de soins de santé régulier.