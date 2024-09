Les cas de coqueluche en Ontario sont en passe d’atteindre un record annuel

L’agence de santé publique de l’Ontario affirme que la province est en voie d’atteindre un nombre record de cas de coqueluche cette année, le nombre le plus élevé depuis plus d’une décennie.

Selon Santé publique Ontario, 1 044 cas ont été signalés en 2012 et, en date du 9 septembre de cette année, 1 016 cas ont été signalés.

Ce chiffre est à comparer aux 470 cas signalés en juin dernier et à la moyenne quinquennale à ce jour de 98.

Le Dr Isaac Bogoch, médecin spécialiste des maladies infectieuses, affirme que la coqueluche est plus risquée pour les nourrissons, les enfants et les personnes âgées non vaccinés, et que la vaccination est une mesure clé pour contenir les épidémies.