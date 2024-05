Les cas de coqueluche dans l’Oregon connaissent une forte augmentation de 770 % en 2024, l’OHA recommande la vaccination

PORTLAND, Oregon (KOÏN) – Les responsables de la santé de l’Oregon mettent en garde contre une forte augmentation des cas de coqueluche dans tout l’État – exhortant les Oregoniens à se faire vacciner au milieu d’une augmentation de 770 % des cas signalés, a annoncé jeudi l’Oregon Health Authority.

Au 29 mai, 178 cas de coqueluche avaient été signalés à l’OHA en 2024, contre 20 cas signalés à cette époque en 2023.





Les avertissements concernant la coqueluche – également connue sous le nom de coqueluche – surviennent alors qu’un nombre croissant d’enfants de l’Oregon sont en retard en matière de vaccination, selon l’autorité sanitaire de l’Oregon.

« Ce qui nous inquiète, c’est la rapidité avec laquelle nous avons atteint un nombre aussi élevé de cas de coqueluche, ce qui nous indique que la maladie fait ce qu’elle fait de mieux : se propager rapidement et faire des ravages encore plus importants chez les personnes sous-vaccinées », a déclaré le Dr Paul Cieslak. , directeur médical pour les maladies transmissibles et la vaccination à la division de santé publique de l’Oregon Health Authority.

Parmi les neuf comtés avec des cas signalés à ce jour, le comté de Lane est en tête avec 64 cas, suivi du comté de Multnomah (41), du comté de Clackamas (33), du comté de Deschutes (15), du comté de Washington (13) et du comté de Jefferson (8).

Les enfants et adolescents d’âge scolaire représentent 92 (52 %) des cas et parmi ce groupe, 51 (55 %) sont à jour de leurs vaccinations contre la coqueluche, a indiqué l’OHA.

Les responsables de la santé ont noté que plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation des cas.

« Cela s’explique en partie par le fait que nous ne sommes plus à l’ère du COVID où nous avions toutes ces restrictions ; les gens portent des masques partout, les entreprises sont fermées, les grands rassemblements sont interdits », a déclaré Cieslak. « Nous avons eu une sorte de pause, un point vraiment bas pour la coqueluche, nous n’avions jamais vu des chiffres aussi bas pendant cette période et maintenant ils reviennent en quelque sorte à la normale. »

Bien qu’il y ait une forte augmentation du nombre de cas, l’OHA a déclaré que le nombre de cas jusqu’à présent en 2024 correspond à peu près au nombre de cas observés au cours de périodes similaires au cours des années pré-pandémiques, avec 93 cas en 2019 et 248 cas en 2018.

« Avant le COVID, nous avions des pics d’incidence de la maladie tous les trois à cinq ans et le nombre de cas pouvait devenir très élevé. En 2012, nous avons eu 910 cas pour l’année et ce fut une très mauvaise année. Il est trop tôt pour dire si la situation sera tout aussi mauvaise cette année, mais nous constatons actuellement de nombreux cas », a déclaré Cieslak.

Les nourrissons présentent le risque le plus élevé de complications et de décès liés à la coqueluche, ainsi que le taux d’incidence le plus élevé, a déclaré l’OHA. Entre 2003 et 2023, les nourrissons représentaient 12 % des cas et 76 % des hospitalisations liées à la coqueluche.

Les décès dus à la coqueluche dans l’Oregon se sont limités aux nourrissons, avec cinq décès survenus depuis 2003, selon l’OHA.

L’agence nationale de santé encourage tout le monde à se faire vacciner, notant que celles qui sont enceintes peuvent recevoir le vaccin Tdap, qui protège contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche. Il est également recommandé aux personnes âgées de 10 ans et plus de recevoir une dose unique de Tdap.

« Ceux qui ont tendance à être hospitalisés avec [pertussis] sont des nourrissons, en particulier des nourrissons qui sont trop jeunes pour être vaccinés et c’est pourquoi nous faisons savoir que les cas sont en augmentation, car cela peut être évité si les femmes enceintes se font vacciner entre 27 et 36 semaines de gestation. Ils produiront des anticorps lorsqu’ils seront vaccinés et les transmettront au bébé à travers le placenta et protégeront le bébé dès la naissance », a expliqué Cieslak.

Parmi 16 cas de nourrissons signalés dans l’Oregon à ce jour en 2024, une mère a reçu une dose documentée de Tdap pendant la grossesse, selon l’OHA.

« Normalement, nous vaccinons les nourrissons à l’âge de deux, quatre, six mois, puis à nouveau lorsqu’ils sont tout-petits entre 15 et 18 mois, puis une autre dose à la maternelle. Mais ce sont les nourrissons de moins de six mois qui n’ont pas reçu la série complète. [of the vaccine] qui sont vraiment à risque », a ajouté Cieslak.

Pour les adultes, les symptômes de la coqueluche peuvent inclure une toux ou des quintes de toux qui durent plus longtemps qu’un rhume typique, mais pour les nourrissons, l’infection peut mettre la vie en danger, a déclaré Cieslak.

Au milieu de la forte augmentation des cas de coqueluche, L’Oregon constate également un nombre croissant d’enfants en retard dans leurs vaccinations.selon OHA.

« Malgré la recommandation du CDC de donner la priorité aux visites des enfants en bonne santé pendant la pandémie de COVID-19, une tendance à la baisse des taux actuels de vaccination des enfants depuis le pic de 2020 souligne qu’un nombre croissant d’enfants ont pris du retard dans leur vaccinations », selon l’OHA.

Cela comprend une série de vaccins contre 14 maladies potentiellement graves, notamment la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio, la rougeole, les oreillons, la rubéole et l’hépatite B.

En 2018, 68,8 % des enfants de l’Oregon étaient à jour dans leurs vaccins, ce chiffre est passé à 71,2 % en 2019. Ce chiffre a culminé en 2020 à 71,3 % avant de baisser à 68,3 % en 2023.

Au milieu d’un nombre croissant d’enfants de l’Oregon qui prennent du retard dans leurs vaccins, le PCV a le taux le plus bas parmi les enfants de deux ans en 2023, a déclaré l’OHA (avec l’aimable autorisation de l’Oregon Health Authority.)

Parmi les vaccins de la série recommandée pour la petite enfance, l’OHA a déclaré que le PCV – qui protège contre la maladie pneumococcique – avait le taux le plus bas à ce jour, ce qui faisait baisser la date d’achèvement de la série.

Les responsables ont déclaré que cela pourrait être dû aux quatre doses requises pour compléter la série de vaccins PCV et au fait que le vaccin n’est pas obligatoire pour l’école.

L’OHA note que certaines personnes peuvent être confrontées à des obstacles pour accéder aux vaccins, comme des difficultés à obtenir un rendez-vous dans une clinique locale ou le fait qu’elles n’ont pas d’assurance. D’autres peuvent retarder ou renoncer à la vaccination pour des raisons religieuses ou personnelles.

Avec 68 % des enfants vaccinés en 2023, l’OHA a déclaré vouloir que tous les enfants soient vaccinés – notant que certains États ont atteint des taux de vaccination supérieurs à 95 %.