Les cas de coqueluche augmentent alors que cette maladie évitable par la vaccination réapparaît dans le monde entier

Cette maladie évitable par la vaccination se caractérise par de violentes quintes de toux qui se terminent souvent par un « cri » lorsqu’une personne infectée tente de reprendre son souffle. La maladie a récemment refait surface et les taux d’infection ont augmenté dans le monde entier, en partie à cause des écarts de vaccination des enfants qui se sont creusés pendant la pandémie de COVID-19.

La maladie débute généralement par des symptômes de type rhume et peut évoluer sur plusieurs semaines pour inclure des quintes de toux. On l’appelle parfois la toux des 100 jours, au cours de laquelle certaines personnes toussent si incessamment qu’elles peuvent se casser des côtes. Les nourrissons de la première année de vie sont les plus exposés aux infections graves, et ils ne toussent pas et ne crient pas toujours, de sorte que la maladie peut ne pas être aussi perceptible jusqu’à ce qu’ils aient du mal à respirer, a déclaré Hui. Certains ont besoin d’oxygène ou d’une ventilation.

On peut traiter la maladie avec des antibiotiques, mais ils sont plus efficaces lorsqu’ils sont administrés au début de la maladie, a expliqué Hui. « La meilleure chose à faire est de la prévenir. »

Les vaccins de routine sont particulièrement importants pour les femmes enceintes afin de protéger leurs nouveau-nés, a déclaré le CHEO dans un communiqué publié mercredi. La première série de vaccins est administrée aux nourrissons au cours de la première année de vie. Des rappels sont systématiquement administrés aux enfants âgés de quatre à six ans, puis vers l’âge de 16 ans. Selon Hui, les adultes bénéficieraient également d’un rappel contre la coqueluche.