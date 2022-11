Les cas de choléra en Haïti devraient augmenter après 2 mois de blocage du carburant

Les cas de choléra submergent Haïti alors que les experts préviennent que la situation pourrait s’aggraver maintenant que le pays est à nouveau animé après un blocage paralysant du carburant qui a duré deux mois.

Le Dr Jeanty Fils, porte-parole du ministère haïtien de la Santé, a déclaré à l’Associated Press que les gens sont de retour dans les rues et propagent probablement le choléra alors que le gouvernement s’efforce de trouver du matériel vital, y compris des fournitures intraveineuses, dans le cadre d’une discussion en cours sur l’opportunité de demander le choléra. vaccins.

“Nous avons besoin de plus de ressources”, a-t-il déclaré. “Les cas de choléra continuent d’augmenter en Haïti.”

Au moins 156 personnes sont décédées et plus de 6 900 sont hospitalisées, selon l’Organisation panaméricaine de la santé et le gouvernement haïtien, bien que les responsables estiment que les chiffres sont beaucoup plus élevés en raison de la sous-déclaration.

Fils a noté que les cas de choléra ont probablement été contenus pendant le blocus du carburant puisque les stations-service ont été fermées et que de nombreuses personnes dans le pays de plus de 11 millions de personnes sont restées chez elles.

“Maintenant, les gens vont se déplacer davantage”, a-t-il déclaré. “Ça pourrait commencer à se propager.”

Stéphanie Mayronne, responsable des opérations médicales pour Médecins sans frontières, est d’accord.

Elle a déclaré que si les personnes atteintes de choléra commençaient à se rendre dans des zones où l’assainissement était médiocre et le manque d’eau potable, le nombre de cas augmenterait probablement.

“C’est une allumette qui peut allumer un feu”, a-t-elle déclaré.

Le nombre de patients cherchant de l’aide dans les hôpitaux de Médecins sans frontières dans la capitale de Port-au-Prince a augmenté ces dernières semaines, avec plus de 6 500 admis à ce jour. Les lits se sont remplis si rapidement que le groupe d’aide a été contraint d’ouvrir un cinquième centre il y a deux semaines, a déclaré Alexandre Marcou, responsable de la communication sur le terrain en Haïti.

À l’intérieur de ce nouveau centre, des mères ont plané au-dessus de leurs enfants un matin récent. L’une a réarrangé l’enchevêtrement de câbles intraveineux entourant son bébé tandis qu’une autre a pompé les petites joues de sa jeune fille pour forcer sa bouche à s’ouvrir et lui donner un supplément oral. À proximité, des patients adultes étaient assis en silence sur des chaises en plastique avec de grands seaux blancs entre les jambes, tenant leur tête d’un côté avec leur bras. Certains mangeaient du riz et des haricots rouges dans de petits récipients que les infirmières récupéraient plus tard.

Marcou a noté que les gens peuvent survivre au choléra s’ils sont traités à temps, mais le récent manque de carburant et la violence continue entre gangs qui s’est aggravée depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse a empêché les Haïtiens d’atteindre les hôpitaux et les cliniques médicales.

“Il y a une énorme crise de sécurité. Et nous manquons énormément de ressources”, a déclaré Ralph Ternier, médecin-chef en Haïti pour l’association à but non lucratif Partners in Health. “L’épidémie se propage si rapidement que les vaccins sont vraiment l’outil dont nous avons besoin.”

L’Organisation panaméricaine de la santé a déclaré à l’AP qu’elle soutenait le gouvernement haïtien dans la préparation d’une demande de vaccins ainsi que dans la planification et la mise en œuvre de campagnes de vaccination. Mais il n’était pas clair si et quand cela pourrait arriver.

En octobre, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé une pénurie mondiale de vaccins contre le choléra qui l’a obligée à suspendre la stratégie habituelle de double dose “à une époque d’augmentation sans précédent des épidémies de choléra dans le monde”. Au moins 29 pays ont signalé des cas de choléra cette année, contre moins de 20 en moyenne au cours des cinq dernières années, a indiqué l’agence.

Mayronne a déclaré que les vaccins contre le choléra peuvent être un outil utile, mais a noté qu’une seule dose ne peut réduire le risque que de 40%.

“En soi, un vaccin n’est pas une panacée”, a-t-elle déclaré.

Au milieu du manque de vaccins en Haïti, la pauvreté écrasante aggravée par une crise économique en spirale et une inflation à deux chiffres contribue à la propagation du choléra, car beaucoup n’ont pas accès à l’eau potable ou à des aliments non contaminés.

Lovena Shelove, 30 ans, a perdu son fils de deux ans à cause du choléra malgré un gentil voisin qui a apporté de l’eau potable pour essayer de ranimer le tout-petit après de graves épisodes de vomissements et de diarrhée.

“Je n’ai rien à la maison,” dit-elle d’une voix douce. “Je ne pouvais rien me permettre de subvenir aux besoins des enfants.”

Son autre enfant, une fille de 7 mois, est toujours hospitalisé.

Le choléra est causé par une bactérie présente dans les aliments ou l’eau contaminés et se transmet facilement, en particulier dans des conditions de surpeuplement et d’insalubrité. L’assainissement s’est encore aggravé pendant le blocage du carburant étant donné que les entreprises qui fournissaient de l’eau potable ont été contraintes de suspendre leurs activités.

La première épidémie d’Haïti s’est produite en 2010 après que les soldats de la paix de l’ONU ont introduit la bactérie dans le plus grand fleuve du pays par le ruissellement des eaux usées de leur base. Près de 10 000 personnes sont mortes et des milliers d’autres sont tombées malades.

Le nombre de cas a finalement diminué et l’Organisation mondiale de la santé se préparait à déclarer Haïti exempt de choléra jusqu’à ce que le gouvernement annonce début octobre qu’au moins trois personnes étaient décédées – les premiers décès signalés en trois ans.

Patrick Joseph, 40 ans, faisait partie des milliers de personnes récemment hospitalisées après avoir été gravement déshydraté.

“Je ne sais pas d’où j’ai attrapé le choléra”, a-t-il déclaré, bien qu’il soupçonne que cela provienne de l’eau qu’il achète à un vendeur qui prétend qu’elle est traitée. “J’avais peur de mourir si je n’allais pas chez le médecin.”

C’est un sentiment familier à la marchande ambulante Lucna François, qui dépendait de l’eau de puits parce que le blocus de carburant l’empêchait d’accéder à l’eau potable. La jeune femme de 24 ans est tombée si malade un soir récent qu’elle a appelé un parent pour l’emmener à l’hôpital.

“Je suis en train de mourir”, se souvient-elle en leur disant. “J’étais très, très faible.”

Fils, du ministère haïtien de la Santé, a déclaré qu’un autre grand défi auquel le gouvernement est confronté est que de nombreuses personnes ne croient pas que le choléra existe et ne prennent pas de mesures pour éviter de tomber malade.

“La prévention, c’est un must”, a-t-il dit. « Il ne s’agit pas seulement de boire de l’eau (propre) ».