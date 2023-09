Les cas de cancer augmentent de 79 % chez les jeunes – comme le suggère une étude « alarmante » | Nouvelles du monde

Les cas de cancer chez les jeunes à travers le monde ont augmenté de 79 %, selon une étude « alarmante ».

Les scientifiques ont estimé l’augmentation des taux chez les moins de 50 ans entre 1990 et 2019.

Et l’équipe de l’Université d’Édimbourg et de l’École de médecine de l’Université du Zhejiang en Chine a identifié des facteurs tels que l’obésité et la consommation d’alcool comme contribuant à cette augmentation mondiale.

Cependant, les chercheurs ont souligné que les taux au Royaume-Uni se sont stabilisés entre 2010 et 2019 – avec un taux de mortalité annuel d’apparition précoce cancer « en diminution constante ».

L’équipe à l’origine de l’étude a analysé les données de l’étude Global Burden of Disease 2019 sur 29 cancers dans 204 pays et régions.

En examinant les nouveaux cas, les décès, les conséquences sur la santé et les facteurs de risque chez les personnes âgées de 14 à 49 ans, ils ont estimé un pourcentage annuel pour chaque année.

Il y a eu 1,8 million de nouveaux diagnostics de cancer chez les moins de 50 ans en 2019 – soit une augmentation de 79,1 % depuis 1990 – avec des décès également en hausse de 27,7 %.

Les chercheurs ont déclaré que même si la génétique était susceptible d’avoir contribué à cette augmentation, le tabagisme, la consommation d’alcool et les régimes alimentaires riches en viande et en sel mais pauvres en fruits et en lait étaient les « principaux facteurs de risque ».

L’excès de poids, une faible activité physique et une glycémie élevée ont également joué un rôle.

Le cancer du sein représentait la plus grande proportion de cas – 13,7 pour 100 000 personnes. Les cas de cancer de la trachée et de la prostate, quant à eux, connaissent la croissance la plus rapide, soit respectivement 2,28 % et 2,23 % par an.

Cependant, les cas de cancer du foie à apparition précoce ont diminué de 2,88 % chaque année.

L’Amérique du Nord, l’Australasie et l’Europe occidentale sont les régions où les taux de cancers précoces sont les plus élevés.

L’auteur de l’étude, le Dr Xue Li, du Centre pour la santé mondiale de l’Institut Usher de l’Université d’Édimbourg, a déclaré que les cancers à apparition précoce au Royaume-Uni ont montré une « tendance à la hausse » de 1990 à 2010, mais que « le taux d’incidence global est resté stable » de 2010 à 2019.

« Heureusement, le taux de mortalité annuel dû au cancer à apparition précoce au Royaume-Uni est en baisse constante, ce qui témoigne des efforts exceptionnels de dépistage et de traitement du cancer au cours des trois dernières décennies », a-t-elle ajouté.

La publication de l’étude dans la revue BMJ Oncology intervient après que l’association caritative Cancer Research UK a affirmé que les progrès dans le traitement du cancer avaient contribué à sauver 1,2 million de vies au Royaume-Uni depuis le milieu des années 1980.

La cause de l’augmentation n’est « pas entièrement claire »

Le Dr Claire Knight, responsable principale de l’information sur la santé chez Cancer Research UK, a déclaré : « On ne sait pas exactement ce qui est à l’origine de l’augmentation des cancers précoces, mais l’exposition à des facteurs de risque plus tôt dans la vie, une meilleure détection du cancer et la génétique pourraient tous jouer un rôle. partie. »

Le Dr Knight a déclaré que le cancer reste « principalement une maladie liée à l’âge avancé », même si les résultats de l’étude peuvent paraître « alarmants ».

« Nous avons besoin de plus de recherches pour examiner les causes du cancer à apparition précoce pour des types de cancer spécifiques, comme notre étude BCAN-RAY qui cherche de nouvelles façons d’identifier les femmes plus jeunes présentant un risque plus élevé de cancer du sein », a-t-elle ajouté.

« Si les gens s’inquiètent de leur risque de cancer, il existe de nombreuses façons de réduire ce risque, comme ne pas fumer, maintenir une alimentation équilibrée, faire beaucoup d’exercice et rester en sécurité au soleil. »