Les cas chinois de COVID ont « culminé » à l’avènement du Nouvel An lunaire, selon les autorités de l’État

Le nombre de patients COVID nécessitant des soins intensifs dans les hôpitaux chinois a atteint un sommet, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires, alors que des millions de personnes voyageaient à travers le pays pour des retrouvailles tant attendues avec les familles, faisant craindre de nouvelles épidémies.

Il y a eu un scepticisme généralisé à l’égard des données officielles de la Chine sur le COVID depuis qu’elles ont brusquement supprimé les contrôles antivirus le mois dernier qui avaient protégé les 1,4 milliard d’habitants de la Chine de la maladie pendant trois ans.

La Chine a déclaré samedi dernier que près de 60 000 personnes atteintes de COVID étaient décédées dans les hôpitaux entre le 8 décembre et le 12 janvier – une augmentation d’environ dix fois par rapport aux divulgations précédentes.

Cependant, ce nombre exclut ceux qui meurent à la maison, et certains médecins en Chine ont déclaré qu’ils étaient découragés de mettre COVID sur les certificats de décès.

Alors que les voyages reprennent pendant la saison chargée des vacances du Nouvel An lunaire, jusqu’à 36 000 personnes pourraient mourir chaque jour de la maladie, selon les dernières prévisions de la société britannique de données sur la santé Airfinity. D’autres experts prédisent que plus d’un million de personnes mourront de la maladie cette année.

Mais un responsable de la Commission nationale de la santé a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que la Chine avait dépassé la période de pointe des patients COVID dans les cliniques de fièvre, les salles d’urgence et dans des conditions critiques.

Le nombre de patients hospitalisés dans des conditions critiques était inférieur de plus de 40% le 17 janvier à un pic observé le 5 janvier, a déclaré un responsable.

Les nouvelles données surviennent après que le président Xi Jinping a exprimé sa préoccupation quant au fait que les zones rurales étaient mal équipées pour faire face à une augmentation des infections alors que les vacances, qui commencent officiellement le 21 janvier, ramènent des foules de citadins dans leurs villes d’origine.

Avant que COVID n’apparaisse pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan en Chine fin 2019, la saison des fêtes était connue comme la plus grande migration annuelle de personnes partout sur la planète.

“La prévention et le contrôle du COVID en Chine sont toujours dans une période de stress, mais la lumière est devant nous, la persévérance est la victoire”, a déclaré Xi mercredi dans un message de vacances diffusé par la chaîne de télévision publique CCTV.

“Je suis le plus inquiet pour les zones rurales et les agriculteurs. Les installations médicales sont relativement faibles dans les zones rurales, donc la prévention est difficile et la tâche est ardue”, a déclaré M. Xi, ajoutant que les personnes âgées étaient une priorité absolue.

La sortie chaotique de la Chine d’un régime de fermetures massives, de restrictions de voyage et de tests COVID de masse a également provoqué une ruée vers la drogue alors que les gens se débrouillent seuls contre la maladie.

Pour répondre à la demande croissante, les fabricants de médicaments en Chine se précipitent pour tripler leur capacité à fabriquer des médicaments clés contre la fièvre et la toux, a rapporté jeudi le quotidien chinois China Daily.

La Chine s’est jusqu’à présent appuyée sur des vaccins nationaux pour lutter contre la pandémie, évitant les vaccins fabriqués à l’étranger, qui, selon certaines études, sont plus efficaces, tandis que d’autres traitements étrangers pour le COVID-19 ont été difficiles à trouver en Chine.

Le médicament antiviral COVID-19 de Pfizer, Paxlovid, est disponible en Chine mais a été très difficile à obtenir par les voies officielles, selon les médias et les témoignages personnels. Le traitement antiviral molnupiravir de Merck & Co a également été approuvé mais n’est pas encore largement disponible.

Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré mercredi à Reuters que la société américaine était en pourparlers actifs pour fournir des vaccins COVID-19 à la Chine.

Lors d’une réunion cette semaine, l’Administration nationale chinoise des produits médicaux s’est engagée à stabiliser les prix des médicaments liés au COVID et à réprimer les ventes de contrefaçons.

“Fardeau important”

Airfinity a estimé mercredi que 62 millions de personnes pourraient être infectées par le virus entre le 13 et le 27 janvier et que les décès quotidiens liés au COVID pourraient culminer à 36 000 le 26 janvier, en forte hausse par rapport aux prévisions précédentes.

“Notre prévision estime un fardeau important sur le système de santé chinois pour les quinze prochains jours et il est probable que de nombreux patients traitables pourraient mourir en raison d’hôpitaux surpeuplés et d’un manque de soins”, a déclaré Matt Linley, directeur des analyses d’Airfinity.

Au-delà du nombre de morts, on peut espérer que la réouverture de la Chine revigorera une économie de 17 billions de dollars souffrant de l’un de ses taux de croissance les plus bas depuis près d’un demi-siècle.

Les propriétaires et les gestionnaires des usines chinoises, qui fabriquent près d’un tiers des produits manufacturés dans le monde, espèrent revenir à la normalité après des années de restrictions virales et une récente vague d’infections a perturbé les affaires.

La Chine pourrait connaître une forte reprise à partir du deuxième trimestre, a déclaré mercredi à Reuters le directeur général adjoint du FMI, Gita Gopinath, lors du Forum économique mondial de Davos.

Ces espoirs ont poussé les principaux marchés boursiers chinois et la devise du yuan à des sommets de plusieurs mois au cours des dernières sessions.

Hong Kong sous contrôle chinois, qui tente de relancer son économie dépendante de la finance et du commerce, a déclaré jeudi qu’il n’exigerait pas que les personnes atteintes de COVID-19 soient mises en quarantaine à partir du 30 janvier, supprimant l’une de ses dernières restrictions virales majeures.