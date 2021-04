Les cas britanniques de la variante indienne du coronavirus ont augmenté de 75% la semaine dernière, ont révélé des données officielles.

L’Inde a été inscrite sur la « liste rouge » des voyages du Royaume-Uni alors que les infections à Covid continuent d’augmenter dans le pays.

On ne sait pas encore à quel point la variante indienne est infectieuse et si elle pourra échapper aux vaccins

Les responsables de la santé publique en Inde ont affirmé que la flambée des taux de cas dans le pays pourrait être due à un nouveau « triple mutant » – mais on ne sait pas encore s’il est plus infectieux et s’il peut échapper aux vaccins.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé il y a quatre jours que l’Inde figurerait sur la liste rouge, et à ce moment-là, 103 cas de la variante indienne (B.1.617) avaient été trouvés en Angleterre.

Cela représentait une augmentation par rapport à 77 cas le 7 avril.

Les données de Public Health England (PHE) ont maintenant révélé qu’il y avait actuellement 132 cas dans le pays.

Le Times a rapporté que près de la moitié des cas avaient été signalés à Londres dans des zones à forte migration indienne.

Le séquençage génomique permet de détecter de nouvelles variantes et a été essentiel dans la détection de la variante de Kent, ainsi que des variantes sud-africaines et brésiliennes.

L’analyse génomique n’est effectuée que sur environ 15% des cas, de sorte que le véritable impact de la variante indienne pourrait être beaucoup plus important.

Les experts ont déclaré qu’environ 39 cas de la variante auraient été transmis à travers ce pays.

Ils ont ajouté que la majorité des contacts étaient des voyageurs mais que trois cas avaient été repérés par des contrôles aléatoires.

Directrice de la réponse pour Covid-19 chez PHE, Susan Hopkins a déclaré que toutes les mesures étaient prises pour protéger la santé publique.

Elle a déclaré: « Nous ne savons pas encore à quel point il est transmissible, le niveau de gravité de la maladie qu’il provoque, ou s’il peut échapper à l’immunité naturelle ou dérivée d’un vaccin, mais cela fait l’objet d’un examen constant.

« Une surveillance étroite continue montre que cette variante représente moins de 1% de tous les échantillons de test envoyés pour analyse. »

CE QUE NOUS SAVONS JUSQU’À

Des experts en Inde ont déjà découvert une souche appelée «double mutant» ou B.1.617, qui porte deux mutations de la protéine de pointe, E484Q et L452R.

On pense que la variante dite du Bengale, connue sous le nom de B.1.618, est porteuse de trois mutations et les experts craignent qu’elle ne soit à l’origine des taux d’infection.

L’Inde a enregistré 15,9 millions de cas d’infection, le deuxième en importance après les États-Unis, et 184 657 décès.

Il n'y a actuellement aucun verrouillage en place en Inde pour freiner la hausse des infections

Hier, le pays a enregistré 314 835 nouveaux cas quotidiens supplémentaires qui, selon les experts, sont dus au fait que les autorités mettent la santé publique en veilleuse en faveur de l’organisation de festivals religieux hindous ou d’élections.

Le professeur Srinath Reddy, président de la Fondation pour la santé publique de l’Inde, a averti que cela, avec une combinaison de la nouvelle variante du Bengale, pourrait être à l’origine de la flambée des cas.

S’exprimant sur l’émission Today de BBC Radio 4, il a déclaré: « Fondamentalement, un double mutant a été signalé pour la première fois dans l’état du Maharashtra, et qui avait des caractéristiques qui avaient été précédemment notées au Brésil et en Afrique du Sud, puis en Californie – et ils se sont combinés pour former le double mutant. .

« Un autre mutant a été décrit dans l’état du Bengale occidental, il a également été trouvé dans d’autres régions de l’Inde.

« Alors que le double mutant a maintenant été noté dans plus de 20 pays, ce mutant, le triple mutant qui vient d’être décrit, a été suivi en Inde et je suis sûr qu’il le sera également ailleurs. »

Le professeur Reddy a déclaré qu’il n’était pas encore clair à quel point il était dangereux en termes « d’infectivité et s’il pouvait ou non échapper aux vaccins ».

Il a ajouté: « C’est tout à étudier pour le moment. Mais au Bengale occidental et dans d’autres districts de l’Inde, il semble que cela augmente les cas. »

Les experts en Inde disent que la variante du Bengale a été découverte pour la première fois en octobre et qu’en janvier, elle avait été trouvée chez un grand nombre de personnes.