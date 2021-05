Les cas britanniques de variante de Covid identifiés en Inde doublent en une semaine

Hounslow, Londres, qui est devenue l’un des plus grands points chauds du Royaume-Uni pour la variante du coronavirus identifiée pour la première fois en Inde, le jeudi 27 mai 2021.

«Assurez-vous de rester prudent, travaillez de chez vous si vous le pouvez, rencontrez des gens à l’extérieur lorsque cela est possible et souvenez-vous de« mains, visage, espace, air frais »à tout moment.»

« Nous savons maintenant qu’obtenir les deux doses de vaccin donne un degré élevé de protection contre cette variante et nous exhortons tout le monde à se faire vacciner », a-t-elle déclaré.

Les hospitalisations étaient également en hausse dans certaines régions, a ajouté PHE, notant que la plupart des admissions à l’hôpital concernaient des personnes non vaccinées.

Bolton, Bedford et Blackburn sont actuellement les zones les plus touchées en Angleterre, selon PHE, bien qu’il ait déclaré qu’il y avait un petit nombre de cas de la variante dans la plupart des régions du pays.

Le variant B.1.617.2, une souche triple mutant hautement contagieuse du coronavirus, est susceptible d’être plus transmissible que le variant identifié pour la première fois en Angleterre l’automne dernier, a déclaré Public Health England.

Les cas de la variante Covid-19 identifiés pour la première fois en Inde ont plus que doublé en Angleterre en une semaine, a annoncé jeudi les autorités sanitaires du pays.

Le Royaume-Uni a commencé à lever provisoirement les restrictions de verrouillage ces derniers mois, le gouvernement espérant supprimer toutes les mesures d’ici le 21 juin.

Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a averti que le pays « pourrait devoir attendre » un retour complet à la normalité, bien que il a dit à la BBC jeudi, il n’y avait rien « actuellement dans les données » suggérant que le déverrouillage de juin serait déraillé.

Johnson a annoncé plus tôt ce mois-ci que le Royaume-Uni accélérerait les secondes doses de vaccin pour les plus de 50 ans et les personnes cliniquement vulnérables afin de lutter contre la propagation de la souche B.1.617.2.

Plus de 62,6 millions de vaccins avaient été administrés au Royaume-Uni au 26 mai, 73% de la population adulte ayant reçu leur première dose. Près de la moitié des adultes britanniques ont été complètement vaccinés avec les deux doses.

Le 22 mai, 883 personnes étaient à l’hôpital avec Covid-19 au Royaume-Uni – une énorme baisse par rapport au pic de janvier de 39249.