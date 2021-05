Les cas augmentent mais restent sous le pic du 7 mai

Des agents de santé portant des équipements de protection individuelle s’occupent des patients Covid-19 dans une salle de banquet temporairement transformée en centre de soins Covid à New Delhi le 7 mai 2021.

Les données gouvernementales publiées vendredi ont montré qu’il y avait 343 144 nouveaux cas signalés sur une période de 24 heures, où au moins 4 000 personnes sont décédées. C’était le troisième jour consécutif où le bilan officiel était de 4 000 morts ou plus.

« Selon notre modèle, le nombre de nouveaux cas qui arrivent chaque jour a déjà franchi le sommet et nous sommes en train de redescendre », a déclaré Manindra Agrawal, professeur au département d’informatique et d’ingénierie, à « Street Signs Asia » de CNBC. Il a ajouté que le nombre de cas actifs en Inde est également « très proche du pic » et que cela pourrait se produire dans les prochains jours, après quoi les choses devraient s’améliorer.

Agrawal a co-écrit un modèle mathématique pour les pandémies appelé SUTRA (approche sensible, non détectée, testée (positive) et supprimée) avec deux scientifiques pour prédire la propagation du coronavirus.

Auparavant, le modèle prévoyait que la deuxième vague de l’Inde culminerait à la troisième semaine d’avril et que les cas quotidiens resteraient probablement autour de 100000. Avril a été le pire mois de l’Inde à ce jour avec près de 7 millions de cas officiellement signalés, tandis que plus de 48 000 personnes sont décédées. Les experts ont déclaré que le décompte réel est probablement beaucoup plus élevé.

Les scientifiques derrière SUTRA puis dit les lacunes du modèle étaient dues à la nature changeante du virus Covid-19.