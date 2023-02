Les cartes thermiques montrent le changement dramatique dans le mouvement des superyachts des oligarques depuis que la Russie a envahi l’Ukraine

Carte thermique montrant le trafic de yachts de l’oligarque russe à travers le monde avant et après l’invasion de l’Ukraine en février 2022. (Spire Maritime/Ali Balli/Anadolu Agency via Getty Images)

Les superyachts des oligarques russes ont été détectés dans différentes régions après le début de la guerre en Ukraine.

Les cartes thermiques montrent que les yachts des oligarques ont évité la côte ouest américaine et la Méditerranée.

La Turquie, Dubaï, les Maldives et les Seychelles étaient des destinations populaires pour les superyachts.

Certains oligarques russes ont tenu leurs luxueux superyachts à l’écart des sanctions occidentales depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’entrer en Ukraine en février de l’année dernière.

Cartes thermiques d’une société de données et d’analyse Flècheobtenu par Insider, a montré que les superyachts des oligarques étaient situés dans des destinations complètement différentes en janvier de cette année par rapport à avant le début de la guerre en février 2022.

Alors que certains yachts parcouraient le monde pour éviter les sanctions contre les oligarques russes, d’autres ont éteint leur suivre les signaux pour éviter la détection. Le Galactica Super Nova aurait cessé d’envoyer des signaux de suivi en mars, bien que les raisons n’en soient pas claires. Selon plusieurs rapports, le navire appartenait à Vagit Alekperov, PDG de la société pétrolière russe Lukoil.

Ci-dessous, une carte du monde de Spire affichant les mouvements des superyachts des oligarques russes entre février 2021 et février 2022, puis de février 2022 à janvier 2023. Les points jaunes représentent le plus de chaleur, indiquant qu’il y avait un nombre élevé de yachts détectés dans le zone.

Mondial

(Flèche Maritime)

La première carte montre deux chemins populaires pour les yachts – l’un était tout droit sur la côte ouest de l’Amérique jusqu’au Chili, et l’autre traversait l’océan Atlantique. Les navires de luxe étaient également courants en Islande, en mer Méditerranée et le long des côtes de la France, du Portugal et de la Norvège, selon la carte.

Un an plus tard, les tendances ont nettement changé. La deuxième carte montre qu’en un an, les superyachts des oligarques ont évité la majeure partie de la côte ouest américaine et ont flotté près des îles hawaïennes, du Mexique et des Caraïbes. Moins de navires ont traversé l’océan Atlantique et la grande majorité est restée à l’écart de la Méditerranée.

Le méditéranéen

(Flèche Maritime)

Les données de Spire ont révélé que la Méditerranée était un point chaud pour les superyachts des oligarques russes avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. De nombreux navires s’attarderaient autour de l’Espagne, du nord de l’Italie, du sud de la France, de la Croatie, de la Grèce et de la Sicile, selon la première carte thermique.

La deuxième carte montre qu’après l’invasion de l’Ukraine par Poutine, il y avait très peu d’activité des yachts des oligarques russes autour de la côte méditerranéenne et certaines des routes populaires ont disparu.

Le seul pays de la région à attirer les yachts était la Turquie, selon la carte de Spire. La Turquie offre toujours un refuge sûr pour les actifs des oligarques russes car elle n’a pas encore sanctionné la Russie pour son agression contre l’Ukraine.

Deux superyachts appartenant au milliardaire sanctionné Roman Abramovich ont tous deux navigué en Turquie en mars et y sont restés depuis, selon Trafic maritime données.

“Avec les yachts qui évitent les lieux de vacances autrefois préférés comme la Sicile au profit de refuges sûrs comme la Turquie – et évitent parfois complètement la détection en désactivant leurs signaux de suivi – il est clair que les oligarques russes qui ont toujours leurs navires savent que la menace de saisie est réel et ont complètement changé leurs projets de voyage pour éviter d’être capturés”, a déclaré John Lusk, PDG de Spire Maritime, à Insider.

Europe du Nord

(Flèche Maritime)

Avant la guerre, les yachts des oligarques russes étaient bloqués autour de l’Islande, de la côte nord de la France et de l’Allemagne, et de certaines parties de la Norvège et du Royaume-Uni, selon la première carte de Spire.

Depuis le 25 février 2022, Spire a déclaré que ses données montraient qu’il n’y avait pratiquement aucune activité des superyachts des oligarques en Europe du Nord. Un seul yacht a été détecté dans la région depuis le début de la guerre, a déclaré Spire.

Mer d’Oman

(Flèche Maritime)

Les données de Spire se sont également concentrées sur les mouvements des yachts des oligarques russes autour de la mer d’Oman.

Selon les cartes, le chemin de la mer Rouge s’est avéré être une route de navigation privilégiée pour les navires après le début de la guerre d’Ukraine en février de l’année dernière.

Moins de yachts ont été détectés à Dubaï, aux Maldives et aux Seychelles, mais les points de chaleur jaunes sur la deuxième carte indiquent qu’ils étaient toujours des destinations populaires. Ces endroits ensoleillés n’ont pas de traité d’extradition avec les États-Unis et a donc attiré de nombreux yachts d’oligarques russes, dont Clio, qui appartient à Oleg Deripaska.