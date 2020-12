La National Payments Corporation of India (NPCI) a annoncé que les cartes RuPay prennent désormais en charge la fonction RuPay Contactless pour les paiements de détail dans le pays. La nouvelle fonctionnalité permet essentiellement aux utilisateurs de cartes de débit et de crédit RuPay d’effectuer des paiements hors ligne aux points de vente (PoS) en utilisant la technologie de communication en champ proche. Avec le dernier développement, le NPCI espère également stimuler les transactions numériques dans le pays au milieu de COVID-19[feminine pandémie. NPCI avait précédemment déclaré avoir émis plus de 600 millions de cartes RuPay en Inde, en janvier 2021.

La fonction RuPay Contactless pour les titulaires de carte RuPay serait extrêmement utile dans les zones à faible connectivité Internet. Étant donné que la carte utilise NFC, la technologie lui permet de fonctionner avec des périphériques PoS par radiofréquence pour établir un contact à proximité (généralement 20 cm). Cette fonctionnalité est également considérée comme sûre et pratique. Comme son nom l’indique, les utilisateurs pourraient effectuer un paiement sans contact, ce qui est particulièrement utile et conseillé lors COVID-19[feminine pandémie. S’exprimant au sujet du développement, NPCI a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes ravis de dévoiler la nouvelle fonctionnalité RuPay Contactless (hors ligne) qui vise à transformer l’expérience de transaction pour les clients en déployant une technologie NFC améliorée et des solutions de paiement par carte innovantes. Nous sommes confiants qu’avec l’avènement de la fonctionnalité stellaire RuPay sans contact (hors ligne), l’infrastructure d’acceptation de RuPay augmentera de façon exponentielle et se traduira par une intégration rapide des commerçants et des consommateurs dans diverses zones géographiques du pays. La dernière fonctionnalité couplée au dernier amendement de la RBI visant à augmenter la limite des transactions sans contact ou basées sur NFC de Rs 2000 à Rs 5000 (à partir du 1er janvier 2021) pourrait conduire à une adoption plus large des cartes RuPay en Inde.

En plus de la fonction sans contact RuPay (hors ligne), NPCI a également déployé une fonction de portefeuille rechargeable qui permettrait aux clients de stocker de l’argent et de l’utiliser pour les paiements de transit quotidiens. Il agit essentiellement comme un porte-monnaie électronique prépayé qui peut être utilisé pour acheter des services et des biens, favorisant ainsi davantage les transactions hors ligne dans des zones fréquemment confrontées à des problèmes de connectivité. Cette fonctionnalité est actuellement activée pour la carte nationale de mobilité commune (NCMC), et sera disponible pour les paiements de détail réguliers sur une base pilote, a déclaré NPCI.

En outre, la NPCI a également étendu l’installation de portefeuille hors ligne aux magasins de détail à titre pilote, après l’approbation de la Reserve Bank of India pour un projet pilote sur les transactions de détail hors ligne. L’organisme parapluie pour les paiements et le règlement affirme que cette facilité serait un coup de pouce pour les commerçants car elle réduirait les paiements physiques via le mode tap-and-go.