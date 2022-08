Les cartes Pokémon sont de retour chez McDonald’s

Pokemon s’associe à nouveau à McDonald’s pour une promotion spéciale Happy Meal.

Pendant une durée limitée, les restaurants McDonald’s des États-Unis proposeront des Happy Meals sur le thème de Pokemon. Ces repas seront emballés dans une boîte sur le thème de Pikachu et comprendront un paquet de quatre cartes de cartes à collectionner Pokemon, une pièce de monnaie en papier, une roulette et un livret d’instructions Match Battle.

La promotion sera disponible jusqu’à la mi-septembre. Vous pouvez en savoir plus sur l’officiel site Pokémon.

Le jeu de cartes à collectionner Pokemon continue d’être populaire parmi les fans et les collectionneurs. L’année dernière, Pokemon s’est associé à McDonald’s pour un promotion similaire pour célébrer le 25e anniversaire de la série. Les cartes Pokémon étaient si demandées à l’époque que la société a dû annoncer publiquement qu’elle était courir pour imprimer plus de cartes.

Depuis lors, plusieurs nouveaux Pokemon TCG ont été publiés, dont le première extension sur le thème de Pokemon Go. Un nouvel ensemble intitulé Épée et bouclier : origine perdue devrait être lancé le 9 septembre.

Les choses ne se sont pas ralenties non plus sur le front du jeu vidéo Pokemon. Les jeux Pokemon Sword and Shield organisent actuellement un nouvel événement mettant en vedette Grimmsnarl brillant. Une toute nouvelle paire de jeux Pokemon intitulée Pokemon écarlate et violette devraient également être lancés sur Nintendo Switch en novembre.