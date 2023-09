Le 17 août, il y a eu une mise à jour sur Vol de carte Gen Con. Les personnes intéressées dans l’affaire…TJ Dunbar et Pearson Giaume— avait été contacté par la police, selon un Tweet posté sur X (anciennement Twitter). Le département de police métropolitaine d’Indianapolis a en outre déclaré que « l’affaire devrait être présentée au bureau du procureur dans un avenir proche pour examen ».

Le 29 août, l’IMPD a publié un autre mémo : il avait récupéré les cartes volées à New York. Pour rappel, ces cartes ont été volées à la Gen Con lors d’une journée de chargement avant la convention. Les cartes ont été identifiées comme étant la propriété de Pastimes, un grand magasin de jeux local. Ils étaient Magie : le rassemblement cartes et principalement du nouveau Maîtres Commandants libérer.

La valeur des cartes était estimée à plus de 300 000 $. Sous Code de l’Indiana, le vol d’objets d’une valeur supérieure à 50 000 $ est un crime de classe 5. Le code stipule en outre qu’« une personne qui commet un crime de niveau 5… sera emprisonnée pour une durée déterminée comprise entre un (1) et six (6) ans, la peine consultative étant de trois (3) ans. De plus, cette personne pourra être condamnée à une amende maximale de dix mille dollars (10 000 $).

Après que cette histoire ait commencé à paraître, io9 a reçu quelques conseils sur l’endroit où les cartes auraient pu se retrouver. L’un de ces conseils nous a conduit à la page eBay pour rubarvolskllc. Sur leur page, vous pouvez voir de nombreuses listes de cartes uniques pour Magie : le rassemblement, ainsi que des cartes du jeu de société, Assaut du château.

Assaut du château est le jeu que les personnes d’intérêt, Dunbar et Guilliame, auraient créé en 2016. De plus, la presse responsable de la publication de ce jeu est Élan Volsk. Une chaîne YouTube de Rubar Volsk répertorie presque exclusivement Assaut du château vidéos. L’une des premières vidéos de Rubar Volsk montre Dunbar et Guiame déclarant qu’ils sont en fait les fondateurs de Momentum Volsk.

Le 2 août, rubrarvolskllc a répertorié un Maîtres Commandants Booster Box collecteur, l’une des options de booster les plus chères proposées par la magie. C’est le lendemain du vol du Gen Con et, surtout, un jour avant Maîtres Commandants a été officiellement mis en vente le 3 août, selon un communiqué de presse de Wizards of the Coast.

Bien que cette liste de capture d’écran indique que rubarvolskllc est situé à Hyattsville, dans le Maryland, il n’existe aucun processus de vérification officiel lors de la mise en vente des objets sur eBay pour garantir que l’emplacement indiqué par le vendeur est celui d’où le produit est expédié. C’est La politique d’eBay que les vendeurs doivent indiquer une adresse précise, mais il incombe au vendeur de fournir des informations exactes.

Une autre astuce nous a amené à enquêter sur les titres de propriété. Selon les archives municipales accessibles au public, TJ Dunbar a vendu une maison sur Pelham Street à Mamroneck, New York en 2018. Selon un agrégateur immobilier, Momentum Volsk est répertorié comme l’un des cosignataires de cet achat. Selon ImportGenius (un agrégateur de données d’expédition et de manifeste), Momentum Volsk a également indiqué l’adresse de Pelham Street comme adresse d’expédition.

Mamroneck est une petite ville de Westchester, dans l’État de New York, et elle est largement considérée comme une banlieue de New York. Il semble probable que Momentum Volsk, en tant qu’entreprise commerciale de Dunbar et Giaume, était exploitée depuis New York. Dunbar et Guillame ont tous deux été identifiés comme résidents de la ville de New York dans une déclaration antérieure de l’IMPD.

io9 a contacté rubarvolskllc et Dunbar pour commentaires, et mettra à jour cette histoire avec plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

