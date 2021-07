Les cartes dévastatrices des inondations en Allemagne montrent que davantage d’orages frapperont les villes inondées alors que les avertissements météorologiques sont émis

Les villes et les villes inondées d’ALLEMAGNE sont sur le point de subir des averses plus torrentielles après que plus de 100 personnes ont été tuées dans ce qui a été surnommé le « déluge de la mort ».

Les cartes météorologiques dans les régions touchées du pays sont parsemées d’avertissements de danger extrême alors que des orages étranges sont sur le point de déclencher un torrent de pluie – suscitant la crainte que des barrages n’éclatent.

Les avertissements ont été émis par le DWD qui est le service météorologique allemand

Des communautés entières ont été dévastées par les crues soudaines

Des habitants sans méfiance ont été complètement pris au dépourvu par le torrent qualifié de « déluge de la mort » par le quotidien allemand le plus vendu, Bild.

Mais des averses plus intenses devraient frapper les zones touchées tandis que les sauveteurs recherchent désespérément 1 300 personnes disparues alors que le nombre de morts dépasse les 100.

Les résidents ont reçu l’ordre d’évacuer les rivières en crue, la chancelière allemande Angela Merkel s’attendant à « beaucoup » de morts supplémentaires au milieu des craintes croissantes d’une nouvelle catastrophe alors que davantage de pluie est prévue.

Les craintes grandissent pour les personnes vivant sous le réservoir de Steinbach au milieu des avertissements selon lesquels le barrage pourrait éclater, provoquant une évacuation précipitée.

Maintenant, encore plus de pluie est prévue pour l’ouest de l’Allemagne, menaçant de faire monter le Rhin à des niveaux dangereux.

Les crues éclair de cette semaine ont fait suite à des jours de fortes pluies qui ont transformé les ruisseaux et les rues des États de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat en torrents déchaînés.

Des voitures ont été emportées et des maisons se sont effondrées dans toute la région.

Des averses intenses peuvent être vues sur cette carte météo en direction des zones déjà touchées Crédit : WX CHARTS

Environ deux mois de pluie en l’espace de deux jours.

Des communautés entières étaient en ruines après que des rivières gonflées aient balayé les villes et les villages.

Clare Nullis, porte-parole de l’Organisation météorologique mondiale, a déclaré: « Ce qui a aggravé la situation, c’est que les sols étaient déjà saturés par les précipitations précédentes. »

Des rues et des maisons ont été submergées par l’eau dans certaines zones, tandis que des voitures ont été renversées dans des rues détrempées après le passage des eaux de crue.

Certains quartiers étaient complètement coupés du monde extérieur.

Agron Berischa, un décorateur de 21 ans originaire de Bad Neuenahr en Rhénanie-Palatinat, a déclaré à l’AFP : « Tout était sous l’eau en 15 minutes ».

Les autorités du Land allemand de Rhénanie-Palatinat ont déclaré que 60 personnes y étaient décédées, dont au moins neuf résidents d’une résidence-services pour personnes handicapées.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie voisine, les responsables de l’État ont estimé le nombre de morts à 43, mais ont averti que ce chiffre pourrait encore augmenter.

Les sauveteurs se sont précipités aujourd’hui pour aider les personnes piégées chez elles dans la ville d’Erftstadt, au sud-ouest de Cologne.

Les autorités régionales ont déclaré que plusieurs personnes étaient mortes après que leurs maisons se soient effondrées en raison d’un affaissement, et des images aériennes ont montré ce qui semblait être un énorme gouffre.

Le nombre total de morts en Allemagne atteint aujourd’hui plus de 100, ont déclaré des responsables locaux, portant le nombre total de décès dus aux inondations en Europe à au moins 110.

Frank Rock, le chef de l’administration du comté, a déclaré : « Nous avons réussi à faire sortir 50 personnes de leurs maisons hier soir.

« Nous connaissons 15 personnes qui doivent encore être secourues. »

S’adressant à la chaîne de télévision allemande n-tv, M. Rock a déclaré que les autorités n’avaient pas encore de chiffre précis pour le nombre de morts.

Il a ajouté : ~ »On doit supposer que dans les circonstances, certaines personnes n’ont pas réussi à s’échapper.

Les autorités ont déclaré qu’environ 1 300 personnes en Allemagne étaient toujours portées disparues, mais ont averti que ce chiffre élevé pourrait être dû à la duplication des données et aux difficultés à atteindre les personnes en raison de routes et de connexions téléphoniques perturbées.

Un train régional se trouve dans les eaux de crue à la gare locale de Kordel, Allemagne Crédit : AP