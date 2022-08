Les cartes de quatre États ont été déclarées Gerrymanders illégaux. Ils sont utilisés de toute façon.

Les problèmes de redécoupage à marche lente ne se limitent pas aux tribunaux fédéraux. Dans l’Ohio, les élections au Congrès et législatives de cette année se déroulent selon des cartes que la Cour suprême de l’État a jugées comme des gerrymanders partisans inconstitutionnels.

La Commission de redécoupage de l’Ohio dirigée par le GOP, qui a dessiné les cartes rejetées, a été menacée d’outrage pour avoir traîné les pieds dans la production de cartes des districts de l’Assemblée législative de l’État. Il a attendu près de sept semaines ce printemps pour produire une deuxième carte du Congrès après que la Cour suprême de l’État a rejeté la première.

Un panel fédéral de trois juges a ensuite imposé les cartes législatives des États de la Commission de redécoupage ce printemps, citant des échéances électorales imminentes. La Cour suprême de l’État a de nouveau rejeté la deuxième carte du Congrès comme un gerrymander partisan – mais en juillet, après un long procès, et des mois après que la carte ait été utilisée lors des élections primaires de l’État en mai.

“Ce qui s’est passé dans l’Ohio est un mépris particulièrement flagrant de l’état de droit, uniquement pour un avantage partisan et contrairement à ce que les électeurs de l’État voulaient avec la réforme du redécoupage”, a déclaré Ned Foley, professeur de droit à l’Ohio State University et éminent expert en droit électoral. “C’est un défi pur et simple à la démocratie et un signal d’alarme pour le reste de la nation sur la méchanceté et la dangerosité de ce type d’accaparement du pouvoir.”

Les critiques disent qu’ils conviennent que les questions pratiques sont importantes lorsque les élections sont imminentes. Mais la Cour suprême “n’accorde pratiquement aucun poids aux dommages démocratiques causés par les cartes de circonscription illégales, alors qu’elle exagère les inconvénients administratifs liés au remaniement des circonscriptions”, a déclaré Nicholas Stephanopoulos, spécialiste du droit électoral à l’Université de Harvard.