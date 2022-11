Les cartes de Noël Sun Reader sont désormais en vente à Tesco pour collecter des fonds pour les enfants atteints de cancer

DES CENTAINES de jeunes lecteurs de Sun on Sunday ont participé à notre concours Xmas Cards For Kids – et ce sont les trois entrées gagnantes maintenant en vente chez Tesco.

Leurs photos festives ont été transformées en cartes de Noël en édition limitée et le produit de leur vente servira à acheter des cadeaux pour les jeunes patients atteints de cancer hospitalisés et à collecter des fonds pour l’association caritative Children With Cancer UK.

Le beau dessin de rouge-gorge de Takiera Headley a été admiré par tous les juges Crédit : Damien McFadden

Takiera dit qu’elle veut être art-thérapeute un jour Crédit : Damien McFadden

Le beau dessin de rouge-gorge de Takiera Headley a été admiré par tous les juges.

Le jeune de 14 ans de Shrewsbury a déclaré: «J’adore dessiner, un jour je veux être art-thérapeute, alors quand j’ai vu le concours, j’ai su que je voulais participer. Je ne pouvais vraiment pas y croire quand j’ai gagné. J’étais étonné et ravi.

“Je suis tellement fière que mon design soit maintenant en vente et que l’argent des ventes ira à aider les enfants atteints de cancer. Je suis allé chez Tesco pour voir les cartes lorsqu’elles étaient en vente.

“C’était vraiment étrange mais agréable de le voir là-bas avec toutes les autres cartes. C’est étrange de penser que les gens en décoreront leur maison cette année.

« C’est une si grande cause. J’espère que des tas de cartes seront vendues et que des tas de cadeaux seront achetés.

« J’ai choisi le rouge-gorge car c’est un symbole de chance, de bonheur et de renaissance. Le mien est un joyeux rouge-gorge festif avec un bonnet de Noel. J’ai demandé à tous mes amis et à ma famille de les acheter afin qu’ils puissent aider l’association caritative et les enfants atteints de cancer.

Children with Cancer UK se consacre à la collecte de fonds pour la recherche et à la prise en charge des enfants atteints de cancer et de leurs familles.

Les objectifs de ses projets de recherche sont de comprendre les causes du cancer chez les enfants et de développer de meilleurs traitements.

Une fois les cartes vendues, The Sun distribuera dimanche des cadeaux – avec l’aide du Père Noël – aux enfants traités contre le cancer dans les hôpitaux du pays.

Notre plus jeune gagnant était le petit Stanley Deamer, qui n’avait que quatre ans, qui a dessiné un sapin de Noël entouré de cadeaux.

Il a décidé de créer sa carte parce qu’il voulait que “les gens sourient, surtout à Noël”, et a déclaré : “Tout le monde devrait s’aimer et être heureux, alors j’y ai mis des bisous et des cœurs supplémentaires.”

Quand on lui a dit que son dessin d’un arbre de Noël était un gagnant, il a crié d’excitation.

Notre plus jeune gagnant était le petit Stanley Deamer, à peine quatre ans, qui a dessiné un sapin de Noël entouré de cadeaux. 1 crédit

La mère de Stanley a déclaré qu’elle était “plus que fière de Stanley” pour sa carte 1 crédit

Sa mère Zoe, 29 ans, coiffeuse, a déclaré: «Je suis plus que fière de Stanley. Quand je lui ai parlé du concours de cartes de Noël de The Sun dimanche en été et du fait que cela aiderait mal les garçons et les filles, il a voulu participer.

“Il ne s’attendait pas du tout à gagner, nous étions tous les deux vraiment choqués quand nous l’avons découvert.

“C’est un enfant tellement compatissant, il veut toujours aider les autres de toutes les manières possibles.

“Il veille toujours sur ses amis à la crèche, donc pouvoir faire quelque chose comme ça à Noël signifie le monde pour lui.

“Il n’arrive toujours pas à croire qu’il a gagné, c’est un moment si spécial pour lui et je sais qu’il s’en souviendra pour toujours.”

Les cartes ont été mises en vente la semaine dernière et Zoe, de Dunmow, Essex, a emmené Stanley voir sa création à leur Tesco local.

Il a déclaré: «C’était génial de le voir dans la boutique. J’espère que les clients achètent beaucoup.

Notre troisième gagnante était Mia-Rose Hall, sept ans, de Harborne, Birmingham 1 crédit

Mia-Rose Hall, sept ans, de Harborne, Birmingham, était notre troisième gagnante qui a fait un dessin après le lancement du concours en août.

Elle a déclaré : « J’étais si heureuse et excitée quand j’ai vu les cartes dans notre supermarché, je n’arrivais pas à y croire.

“J’ai dit à l’une des dames qui travaillaient là-bas que j’avais dessiné l’image et gagné le concours. Elle a été tellement surprise qu’elle m’a demandé si c’était vraiment moi qui l’avais conçu. Je lui ai montré mon nom au dos de la carte et elle a dit quelle belle photo c’était.cde3

« Je suis si fière et je suis si heureuse que cela amasse des fonds pour les enfants atteints de cancer. J’ai tout raconté à mes amis, alors j’espère que tout le monde ira chez Tesco et les achètera.

Suzanne Wright, championne de la communauté Tesco pour Oldham Chadderton Superstore, était ravie lorsque les cartes ont été affichées dans son supermarché la semaine dernière.

Elle a déclaré: «Je suis vraiment fière que nous nous soyons associés à The Sun dimanche pour soutenir Children with Cancer UK.

“C’est formidable de voir ces cartes de Noël en magasin, les motifs colorés sont une excellente occasion de répandre la joie des fêtes, tout en sensibilisant et en collectant des fonds indispensables pour la recherche sur le cancer infantile.”

Jo Elvin, PDG de Children with Cancer UK, a déclaré : « Merci à tous les enfants qui ont envoyé leurs créations et félicitations aux gagnants du concours.

“Ces fantastiques cartes festives aideront à collecter des fonds pour des cadeaux à offrir aux enfants sous traitement contre le cancer qui pourraient devoir passer Noël à l’hôpital cette année.

“Cela contribuera également à financer nos recherches vitales. Nous sommes très reconnaissants envers The Sun on Sunday et Tesco pour leur soutien.”