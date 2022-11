Les cartes de la maison américaine de Caroline du Sud sous examen en raison de la race

DÉMÉNAGEMENT À 1 H HNE MARDI. ÉDITÉ par LJAW ; BACKREAD par JSC.

Un procès pour déterminer si les cartes du Congrès de la Caroline du Sud sont légales se termine mardi avec des arguments sur la question de savoir si la législature de l’État a dilué le pouvoir de vote des Noirs en refaisant les limites du seul district de la Chambre des États-Unis que les démocrates ont renversé en plus de 30 ans.

Le procès marque également la première fois que les cartes de la Caroline du Sud sont légalement examinées depuis que la Cour suprême des États-Unis a supprimé une partie d’une loi de 1965 qui obligeait l’État à obtenir l’approbation fédérale pour se protéger contre les propositions de redécoupage discriminatoires.

Un panel de trois juges fédéraux entendra les plaidoiries finales dans l’affaire à Charleston. Une décision est attendue plus tard.

L’Assemblée générale dominée par les républicains a redessiné les cartes au début de cette année sur la base du recensement américain de 2020, et elles ont été utilisées lors des élections de mi-mandat de ce mois-ci.

Selon un procès intenté par la NAACP, les nouvelles frontières ont divisé de manière inconstitutionnelle les électeurs noirs des 1er, 2e et 5e districts de l’État et les ont tous regroupés dans le 6e district, qui comptait déjà une majorité d’électeurs afro-américains.

Le groupe des droits civiques a affirmé pendant des mois d’arguments que les actions de l’Assemblée générale ont non seulement dilué la force du vote des Noirs, mais ont également renforcé l’avantage de 6 contre 1 que les républicains ont dans la délégation de l’État à la Chambre des États-Unis. La dernière fois qu’un démocrate a renversé un siège à la Chambre des États-Unis, c’était en 2018. Avant cela, les démocrates n’avaient pas remporté de siège sous contrôle républicain depuis 1986.

Les nouveaux districts du Congrès «rendent les électeurs noirs incapables d’influencer de manière significative les élections au Congrès dans ces districts», allèguent les avocats de la NAACP dans le procès.

Les avocats des législateurs de l’État ont déclaré que le 1er district devait subir des changements car une grande partie de la croissance démographique de plus de 10% de la Caroline du Sud de 2010 à 2020 s’est produite le long de la côte.

La législature a également insisté sur le fait qu’elle suivait les directives de la Cour suprême des États-Unis énoncées en 2013 lorsqu’elle a annulé une disposition de la loi de 1965 sur les droits de vote exigeant que la Caroline du Sud et huit autres États, principalement du Sud, obtiennent l’approbation fédérale lorsqu’ils redessinent les cartes des districts.

“L’Assemblée générale n’a pas utilisé à tort la race pour dessiner un district ou adopter un plan de redécoupage”, ont écrit les avocats de l’Assemblée législative. “L’Assemblée générale a peut-être été consciente de la race dans l’élaboration des districts et des plans de redécoupage, mais une telle prise de conscience ne viole pas la Constitution ou la loi.”

Le nœud de l’argument de la NAACP est que la législature a ignoré les «communautés d’intérêts» dans plusieurs régions de l’État: des endroits où les électeurs partagent des liens économiques, sociaux, historiques ou politiques ou sont situés dans les mêmes limites géographiques ou gouvernementales.

Ils ont cité plusieurs plans que les législateurs n’ont pas adoptés et qui auraient gardé Charleston et ses environs entièrement dans le 1er arrondissement au lieu de séparer certaines zones avec d’importantes populations afro-américaines et de les placer dans le 6e arrondissement.

La représentante républicaine américaine Nancy Mace a gagné sous l’ancienne carte en 2020 de 1,3 point de pourcentage. Selon la nouvelle carte, elle a été réélue dans le 1er district plus tôt ce mois-ci par 13,9 points de pourcentage.

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press