Les unités ukrainiennes semblent intensifier leurs activités offensives à travers le fleuve Dniepr – appelé Dnipro en ukrainien – alors que les troupes de Kiev cherchent à cimenter et à renforcer leur position sur la rive gauche, ou est, de la voie navigable qui a servi de formidable ligne de front pour les troupes ukrainiennes. presque un an.

Des rapports ont émergé cette semaine parmi les blogueurs militaires russes pro-guerre faisant état de nouvelles attaques ukrainiennes sur la rive gauche, avec des groupes de reconnaissance et de sabotage qui auraient avancé de plus d’un mile à l’intérieur des terres et auraient initialement écrasé les défenses russes dans la région.

Un soldat ukrainien ajuste le viseur d’un système de fusées à lancement multiple GRAD avant de tirer sur des positions russes le 10 octobre 2023 dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine. Les troupes de Kiev poursuivent leurs opérations offensives en plusieurs points le long du front de 800 milles.

Côtelette romaine/Global Images Ukraine via Getty Images



La mise à jour de jeudi soir de l’Institut pour l’étude de la guerre a indiqué que des discussions se poursuivaient entre sources russes sur « des opérations terrestres ukrainiennes plus importantes que d’habitude sur la rive est (gauche) de l’oblast de Kherson le 19 octobre ».

Les forces ukrainiennes, a ajouté le groupe de réflexion indépendant basé aux États-Unis, « maintiennent probablement une présence limitée dans certaines zones de la rive est, près du littoral du fleuve Dnipro et du pont ferroviaire Antonivsky ». Semaine d’actualités n’est pas en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante et a contacté le ministère russe de la Défense par courrier électronique pour demander des commentaires.

Les premiers rapports sur l’intensification des opérations ukrainiennes sur la rive gauche provenaient de la chaîne Rybar Telegram, l’un des plus grands comptes de blogueurs militaires pro-guerre dirigé par Mikhaïl Zvinchuk, qui a autrefois servi au GRU Spetsnaz et plus tard au service de presse du ministère de la Défense.

Jeudi, Zvinchuk a déclaré que « des saboteurs ennemis ont débarqué et attaqué » Krynky, un village sur la rive gauche du Dniepr à environ 16 km au sud-ouest de Nova Kakhovka. « Ils ont réussi à prendre pied dans le village et à avancer jusqu’à la route, mais après des frappes d’artillerie et aériennes, ils ont été repoussés vers la périphérie nord du village », a écrit Zvinchuk.

Les troupes ukrainiennes, a-t-il ajouté, ont été repoussées mais ont conservé le contrôle des maisons à la périphérie du village, à un peu plus d’un kilomètre à l’intérieur du fleuve. Les forces de Kiev semblaient attendre l’arrivée des renforts, a écrit l’ISW.

Le groupe de réflexion a cité un deuxième blogueur militaire qui a déclaré que les forces ukrainiennes « ont utilisé plus de main-d’œuvre dans les attaques contre Krynky que lors des attaques précédentes ».

Des unités ukrainiennes seraient également en train d’attaquer au sud, dans la zone autour du village de Pishchanivka, à environ 16 kilomètres au nord-est de Kherson, sur la rive gauche du fleuve. Le chef de l’administration d’occupation de Kherson, Vladimir Saldo, a déclaré que les troupes ukrainiennes étaient confinées dans la zone située sous le pont ferroviaire Antonivsky et soumises à l’artillerie lourde et aux bombardements aériens.

L’armée ukrainienne, a noté l’ISW, « a notamment tacitement reconnu les opérations ukrainiennes sur la rive est et a rapporté le 19 octobre que des frappes aériennes russes avaient touché Pishchanivka, ce qui impliquait que les forces ukrainiennes opéraient dans la ville ».

Les forces ukrainiennes ont lancé périodiquement des raids à petite échelle à travers le Dniepr depuis qu’elles ont repris la rive ouest du fleuve l’automne dernier. Mais la voie navigable large et rapide s’est révélée un obstacle redoutable à de nouvelles avancées, tout comme les mois de préparation défensive des troupes russes sur la rive opposée.

La situation a été encore compliquée par la destruction en juin du barrage de Nova Kakhovka, qui a entraîné un déluge en aval qui a fait gonfler le fleuve et provoqué de graves inondations dans la région de Kherson.

Kiev a néanmoins maintenu un rythme opérationnel constant ces derniers mois, maintenant les forces russes coincées dans la région méridionale de Kherson, tandis que l’Ukraine pousse sa contre-offensive plus à l’ouest dans les oblasts de Zaporizhzhia et de Donetsk.

L’ISW a déclaré que l’Ukraine renforce sa présence sur la rive gauche. « Alors que les sources russes continuent de proposer des affirmations légèrement divergentes sur l’ampleur des attaques ukrainiennes sur la rive Est, l’ISW continue d’évaluer que les actions ukrainiennes actuelles semblent être plus importantes que les raids tactiques observés précédemment, et les images géolocalisées disponibles indiquent que les forces ukrainiennes maintiennent une présence le long du littoral et à proximité du pont ferroviaire Antonivsky malgré les contre-attaques russes.