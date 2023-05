Les cartes de la ceinture et de la route montrent jusqu’où les chemins de fer de fret chinois parcourent l’Asie

Le premier train de marchandises du Lancang-Mekong Express part de Kunming en Chine le 10 janvier 2022, à destination d’un voyage de 26 heures jusqu’à Vientiane, capitale du Laos. Service d’information sur la Chine | Service d’information sur la Chine | Getty Images

BEIJING – Au cours des deux dernières années, la Chine a annoncé l’ouverture de nouvelles lignes de trains de marchandises, tandis que les chemins de fer transfrontaliers sont devenus une caractéristique des réunions du président Xi Jinping avec les dirigeants régionaux. Tout cela fait partie de l’initiative Ceinture et Route de Pékin, un réseau complexe de projets d’infrastructure reliant la Chine à ses partenaires commerciaux. Voici un aperçu de l’endroit où les lignes ferroviaires sont construites à travers le continent asiatique. Les projets comprennent des trains de voyageurs à grande vitesse. En avril, l’application nationale chinoise de billetterie ferroviaire a ouvert les réservations en ligne pour un trajet en train de 10,5 heures entre la province du Yunnan et la capitale du Laos. Si tout se passe comme prévu, cette route reliera un jour Bangkok, la capitale thaïlandaise, et Phnom Penh, la capitale fluviale du Cambodge. Au cours des six derniers mois, la Chine a également ouvert des lignes de trains de marchandises vers Laos, Thaïlande et Viêt Nam, selon les médias d’Etat. Loin au nord, la Chine l’année dernière a ouvert un pont ferroviaire entre la lointaine province du Heilongjiang et la Russie. De nouvelles liaisons ferroviaires vers transporter le charbon des mines mongoles vers la Chine sont en cours, selon les médias officiels. Ces lignes de fret s’ajoutent au réseau ferroviaire relativement ancien de la Chine à travers l’Asie centrale – reliant Yiwu dans l’est de la Chine à Londres. Bien qu’il soit difficile de vérifier dans quelle mesure toutes les lignes ferroviaires sont opérationnelles, les rapports officiels offrent un aperçu de la façon dont les ambitions chinoises de la Ceinture et de la Route se concrétisent. CNBC a analysé les rapports pour créer les diagrammes schématiques suivants des chemins de fer, construits et planifiés, par région :

Planifié et construit des chemins de fer dans la région sud de la Chine, sur la base de rapports officiels et des médias d'État. CNBC

Chemins de fer planifiés et construits dans la région sud-est de la Chine, sur la base de rapports officiels et des médias d'État. CNBC

Construction de chemins de fer à travers la frontière nord de la Chine avec la Russie, sur la base de rapports officiels et de médias d'État. CNBC

Planifié et construit des chemins de fer à travers la frontière nord de la Chine avec la Mongolie, sur la base de rapports officiels et des médias d'État. CNBC

Construction de chemins de fer dans la région à l'ouest de la Chine, sur la base de rapports officiels et de médias d'État. CNBC

L’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » a été lancée en 2013 au début de la présidence de Xi. Le programme est largement considéré comme l’effort de Pékin pour renforcer l’influence mondiale par le développement de voies de transport ferroviaires, maritimes et autres allant de l’Asie à l’Europe et à l’Afrique. « Séparer l’Europe des États-Unis, du moins dans la mesure du possible, est un objectif de politique étrangère important pour la Chine et une intégration économique plus profonde favorisée par des liaisons ferroviaires plus solides serait utile », a déclaré Stephen Olson, chercheur principal à la Fondation Hinrich. De même, « une partie de la motivation de la Chine dans la construction de liaisons ferroviaires dans l’ASEAN est de placer la Chine davantage au cœur du commerce régional », a-t-il déclaré, faisant référence au bloc de 10 membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Olson a déclaré que si le rail pouvait « changer la donne » pour une économie enclavée comme le Laos, il incombe également au pays de destination de développer la logistique et d’autres infrastructures pour utiliser pleinement les nouvelles lignes ferroviaires pour le commerce.

Un tiers du commerce chinois

Pékin affirme que le commerce avec les pays de « la Ceinture et la Route » représente environ un tiers des importations et des exportations globales de la Chine. Au premier trimestre, ce commerce a augmenté de 16,8% par rapport à il y a un an – plus lentement que le rythme de 19,4% pour l’ensemble de l’année dernière, selon les chiffres officiels. L’impulsion réelle du commerce à partir des lignes ferroviaires est difficile à évaluer, a déclaré Françoise Huang, économiste principale chez Allianz Trade. Elle a souligné que le transport de marchandises par chemin de fer est considérablement moins cher que l’avion et plus rapide que par route et par mer. Elle a déclaré que son évaluation des rapports indique que les lignes ferroviaires sont davantage utilisées pour transporter les exportations chinoises vers d’autres pays, plutôt que les importations en Chine.

