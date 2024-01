Les cartes de guerre en Ukraine montrent les terrains gagnés et perdus cette semaine au milieu de la poussée russe de Bakhmut

Les forces russes ont intensifié leurs assauts le long du front oriental en direction de Bakhmut en prévision d’opérations offensives plus vastes prévues. C’est ce qu’affirme le groupe de réflexion indépendant basé aux États-Unis, l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), dont les cartes montrent l’état actuel de la situation en Ukraine.

Le porte-parole du commandement des forces terrestres ukrainiennes, le lieutenant-colonel Volodymyr Fityo, a déclaré vendredi que les troupes de son pays détruisaient des chars et des véhicules blindés russes, mais que Moscou pouvait encore puiser dans une “large réserve de ressources”. Semaine d’actualités a contacté samedi le ministère russe de la Défense par courrier électronique pour commentaires.

Fityo a ajouté que la Russie avait intensifié ses attaques dans les directions Kupiansk-Lyman et Bakhmut ; Les observateurs militaires affiliés à Kiev et à Moscou affirment que les forces russes se préparent à des actions imminentes à plus grande échelle dans la direction de Lyman.

Les troupes ukrainiennes voyagent en véhicule blindé à Bakhmut, dans la région de Donetsk, le 25 décembre 2024. Le 19 janvier 2024, l’Ukraine a prédit une nouvelle poussée russe dans les directions Koupiansk-Lyman et Bakhmut dans les semaines à venir.

Getty Images



L’ISW a déclaré vendredi que les forces russes mèneraient probablement à la fois des opérations offensives localisées et des efforts offensifs plus importants pour forcer l’Ukraine à consacrer des équipements et des troupes en diminution aux efforts défensifs. Le groupe de réflexion a précédemment déclaré que Moscou intensifierait ses efforts dans les semaines à venir pour capturer Koupiansk.

Une carte de l’ISW montre comment, le 18 janvier, les forces russes avaient avancé au nord-est et au sud de Bakhmut, vers les villes de Bohdanivka et Klishchiivka. Semaine d’actualités n’a pas été en mesure de vérifier les gains territoriaux.

Une autre carte de vendredi de la même région de Donetsk montre comment les forces russes ont capturé Vesele, au nord d’Avdiivka, où elles mènent une offensive depuis octobre. Le graphique montre également les avancées russes à l’ouest de la ville de Donetsk et au nord de Klishchiivka.

Cette carte de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) du 20 janvier 2024 montre le contrôle du territoire autour de Donetsk.

Institut pour l’étude de la guerre



Cette carte de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) du 19 janvier 2024 montre le contrôle du territoire à Bakhmut.

Institut pour l’étude de la guerre



Pendant ce temps, le journal britannique Le Financial Times a rapporté que les forces russes envisageaient de mener une offensive à grande échelle en Ukraine cet été, citant des responsables ukrainiens.

L’objectif de Moscou avec cette poussée serait de capturer le reste des oblasts de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, que Vladimir Poutine a déclaré annexés en septembre 2022 mais que Moscou ne contrôle pas totalement.

Le FT Un rapport de vendredi indiquait également que les forces russes tenteraient de reprendre Kharkiv d’où elles se sont retirées en 2022. IMAGE ont fait état de plans russes similaires en décembre, qui semblent être cohérents avec leurs opérations offensives localisées dans les oblasts de Donetsk et de Luhansk.

L’ISW a déclaré que, même si la Russie ne réalise pas de grands gains territoriaux avec une telle offensive, l’Ukraine risque de dépenser de précieuses ressources pour se défendre contre une offensive.

Les responsables américains affirment que l’Ukraine devra mener une longue guerre et que Kiev aura besoin d’autant d’assistance militaire que possible cette année et l’année prochaine, les combats de position se poursuivant jusqu’en 2026.

L’ISW a déclaré que la guerre n’est pas une impasse stable et “pourrait basculer dans un sens ou dans l’autre par les décisions prises en Occident et en Russie”. Cela signifiait qu’un arrêt de l’aide occidentale à l’Ukraine conduirait probablement à l’effondrement de la capacité de l’Ukraine à retenir la Russie, dont les forces pourraient avancer jusqu’à la frontière de l’OTAN.