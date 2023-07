Les cartes de crédit sont la principale source de dettes personnelles. Ces conseils peuvent aider

Asiavision | E+ | Getty Images

La pandémie de Covid-19 a séparé les nantis des démunis en matière de finances. La recherche montre que la tendance se poursuit en ce qui concerne la dette, en particulier les cartes de crédit. Selon un Sondage de la Northwestern Mutual de 2 740 adultes. La principale source de dettes personnelles, à l'exclusion des hypothèques, est la dette de carte de crédit, avec 28% des répondants, selon la recherche.

Les Américains craignent une récession aussi sévère qu’en 2008. Ce qu’attendent les experts D’autre part, 43 % des adultes ayant des dettes personnelles affirment que ces soldes sont à leur niveau le plus bas ou qu’ils s’en approchent. Les résultats reflètent les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui a posé des défis financiers à certains, tels que la réduction ou la perte d’emplois, et des pressions financières réduites pour d’autres, avec des taux hypothécaires plus bas et la pause des remboursements de prêts étudiants fédéraux, a noté Alap Patel, un Conseiller en gestion de patrimoine basé à Chicago chez Northwestern Mutual. « Nous étions tous dans la même tempête, mais tout le monde n’était pas dans le même navire », a déclaré Patel.

Les taux d’intérêt des cartes de crédit à des niveaux record

Avec les remboursements de prêts étudiants fédéraux Selon Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate et CreditCards.com, qui devrait redémarrer en octobre, les soldes des cartes de crédit présentent également un risque important pour certaines personnes et certains ménages. La dette moyenne de carte de crédit est de 5 733 $ par personne, selon TransUnion. Notamment, les Américains ont établi un record de dette totale sur cartes de crédit avec 986 milliards de dollars au quatrième trimestre de l’année dernière – qui est resté constant au premier trimestre, a noté Rossman. « Une fois sur deux au cours des 20 dernières années, la dette de carte de crédit a chuté au premier trimestre », a déclaré Rossman. Cela témoigne des défis d’une inflation élevée et de taux d’intérêt plus élevés, a-t-il déclaré.

« C’est juste une combinaison difficile pour beaucoup de gens », a déclaré Rossman. Les taux d’intérêt des cartes de crédit sont désormais en moyenne de 20,55 %, le plus élevé depuis que Bankrate a commencé à les suivre en 1985, a-t-il déclaré. « Les taux des cartes de crédit ont augmenté l’an dernier plus que toute autre année jamais enregistrée », a déclaré Rossman. La Réserve fédérale devrait continuer à augmenter les taux d’intérêt, ce qui rendrait les intérêts sur ces dettes encore plus chers.

« Le calcul du paiement minimum est brutal »

Les recherches de Bankrate ont révélé qu’environ la moitié des titulaires de carte de crédit paient l’intégralité de leurs factures de carte de crédit chaque mois, ce qui signifie qu’ils bénéficient des récompenses et de la protection des acheteurs que ces comptes offrent sans compromettre leurs résultats personnels. Pourtant, l’autre moitié des emprunteurs de cartes de crédit ont des dettes coûteuses qui peuvent vraiment s’accumuler.

Un emprunteur de carte de crédit avec un solde moyen de carte de crédit de 5 733 $ à 20,55 % sera endetté pendant plus de 17 ans s’il n’effectue que les paiements minimums chaque mois, selon Rossman. Ils paieront également environ 8 400 $ d’intérêts en plus du solde de 5 733 $, a-t-il déclaré. « Le calcul du paiement minimum est brutal », a déclaré Rossman. Pour éliminer ces soldes plus tôt, ces conseils peuvent vous aider.

1. Optez pour des offres de transfert de solde à zéro pour cent

Le meilleur conseil pour les détenteurs de cartes de crédit, selon Rossman, est d’essayer de transférer le solde de votre carte de crédit sur une autre carte offrant un taux de lancement de 0 %, qui peut durer jusqu’à 21 mois. « Malgré cet environnement de hausse des taux, ces offres restent abondantes », a déclaré Rossman. Cependant, vous aurez besoin d’un crédit bon à excellent pour être admissible.

2. Élaborez un plan de remboursement de la dette

En ce qui concerne le remboursement de la dette de carte de crédit, deux plans sont généralement populaires – les méthodes boule de neige ou avalanche, a noté Patel. La méthode boule de neige consiste à payer d’abord les plus petites dettes, tandis que l’approche avalanche appelle à prioriser les soldes aux taux d’intérêt les plus élevés. Alap a déclaré qu’il conseille à ses clients de choisir la méthode susceptible d’être la plus efficace pour eux.

3. Cherchez de l’aide professionnelle

Même vos antécédents de crédit ne sont pas stellaires, il existe d’autres ressources qui peuvent vous aider, a déclaré Rossman. Des conseils en matière de crédit à but non lucratif et des sources telles que Money Management International ou GreenPath Financial Wellness peuvent vous aider à faire baisser votre taux d’intérêt à 7% à 8% sur quatre à cinq ans, a déclaré Rossman.

4. Continuez à économiser