Les cartes de crédit avec récompenses en valent-elles la peine ?

Les récompenses de carte de crédit peuvent être très amusantes. Acheter de nouvelles choses et dépenser de l’argent est excitant, et si vous recevez des cadeaux pour cela, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Les sociétés de cartes de crédit sont bien conscientes de l’attrait pour les consommateurs – les récompenses sont un bon moyen d’attirer les gens et d’essayer de les fidéliser.

Ce à quoi de nombreux consommateurs n’aiment pas penser, ce sont les compromis qu’ils font lorsqu’ils s’inscrivent à des cartes de récompenses; après tout, vos points, vos miles et vos remises en argent ne sont pas des cadeaux du ciel pour être spéciaux. Les récompenses peuvent avoir un coût caché, souvent pour les consommateurs à faible revenu et les personnes qui paient en espèces après que les commerçants, qui paient des frais de balayage plus élevés pour les cartes plus sophistiquées, répercutent les dépenses supplémentaires. Mais les cartes de récompenses ont également un coût pour les personnes qui, pour le dire clairement, ne sont pas très douées pour les utiliser. Avec tous les sites Web dédiés aux façons de jouer avec le système de carte de crédit, il est facile d’ignorer toutes les façons dont, si vous ne faites pas attention, le système vous joue.

Les cartes de récompenses ne sont vraiment utiles que pour les consommateurs qui sont généralement avertis en matière de crédit. Les consommateurs moins sophistiqués sur le plan financier – c’est-à-dire les personnes ayant des soldes impayés plus élevés ou qui ne remboursent pas leurs cartes d’un mois à l’autre – finissent par être perdants. Ils finissent par subventionner les récompenses des personnes qui sont un peu meilleures en matière de crédit, quel que soit leur niveau de revenu. Plus de la moitié des clients de cartes de crédit sont des « revolvers », ce qui signifie qu’ils ne remboursent pas l’intégralité de leur solde chaque mois.

“La littératie financière compte beaucoup”, a déclaré Andrea Presbitero, économiste principal au département de recherche du Fonds monétaire international et l’un des auteurs d’un article de 2022 sur les récompenses et la redistribution sur le marché du crédit. “Les gens peu avertis, les gens naïfs, font beaucoup d’erreurs financières.”

Le kicker : Pour les banques, peu importe qu’un client récompense soit particulièrement doué pour gérer ses finances personnelles ou non. Ils gagnent de l’argent de toute façon. Décomposons ce que Presbitero et ses collègues ont trouvé.

Si vous ne pouvez pas payer votre solde, vous payez peut-être pour les récompenses de quelqu’un qui peut

Les cartes de récompenses sont une activité en plein essor pour les émetteurs et populaires parmi les consommateurs de tout le spectre du crédit. Selon le rapport 2021 du Consumer Financial Protection Bureau sur le marché des cartes de crédit à la consommation, même les personnes ayant des «scores subprime profonds» – c’est-à-dire des cotes de crédit très faibles – placent plus de 60% de leurs volumes d’achat par carte de crédit sur des cartes de récompenses, et près des trois quarts des près -les grands consommateurs ont fait de même. Les consommateurs les plus crédités sont les plus gros consommateurs d’énergie. (Si vous avez besoin d’une explication complète sur le système de pointage de crédit des États-Unis, vous pouvez en trouver une ici.)

Selon les recherches de Presbitero et de ses collègues, le montant que les gens obtiennent pour leur argent, le cas échéant, change vraiment dans tout le spectre du crédit. Ils ont constaté que les personnes ayant un crédit super-prime (ceux qui ont un score FICO de 780-850, la limite supérieure) gagnent en moyenne 9,50 $ en récompenses et paient 7,10 $ de moins en intérêts chaque mois sur les cartes de récompenses par rapport aux cartes ordinaires. moulin cartes classiques. Les consommateurs subprime, c’est-à-dire les personnes dont les cotes de crédit sont inférieures à 660, ne gagnent que 1,80 $ en récompenses et paient 6,40 $ de plus en intérêts. “Nous estimons une redistribution annuelle globale de 15 milliards de dollars des zones les moins éduquées aux plus éduquées, des plus pauvres aux plus riches et des zones à forte et faible minorité, creusant les disparités existantes”, indique leur rapport.

Les chercheurs se sont penchés sur deux domaines spécifiques où ce qu’ils appellent les consommateurs « naïfs » font plus d’erreurs avec les cartes de récompenses : ils empruntent trop et ne remboursent pas leur dette de carte de crédit de manière idéale. Ils se sont concentrés sur les cartes de récompenses qui offrent des points, des miles ou des remises en argent pour les dollars dépensés ; les données n’envisageaient pas d’avantages tels que l’accès aux salons d’aéroport.

Sur le premier front, ils ont examiné les augmentations de limite de crédit initiées par la banque sur les cartes de récompenses, c’est-à-dire les cas où la banque dit quelque chose comme “Hé, voici 1 000 $ supplémentaires sur votre limite de crédit, devenez fou”. Ils ont constaté que de telles augmentations entraînaient des soldes impayés plus élevés chez les consommateurs ayant de faibles cotes de crédit – ils augmentaient leurs dépenses parce qu’ils le pouvaient, mais ils n’étaient pas en mesure d’augmenter leur capacité à rembourser cette dette.

“Si vous êtes un gars peu averti, vous obtenez ces 1 000 $ de plus, vous augmentez votre consommation et vos dépenses, mais vous n’êtes pas en mesure d’augmenter vos remboursements parce que vous êtes contraint”, a déclaré Presbitero. « Vous vous retrouvez avec des soldes impayés, et sur ces soldes, vous allez payer des taux d’intérêt et des frais. Donc, oui, vous obtiendrez peut-être 2 $ de récompenses, mais vous devrez alors payer 5 $ d’intérêts. »

Sur le deuxième front, les chercheurs ont examiné des personnes possédant plusieurs cartes dans la même banque et ont examiné comment les consommateurs traitaient leurs différentes dettes. Ils ont constaté que les consommateurs à faible crédit “ont tendance à suivre une heuristique de correspondance de solde sous-optimale (et coûteuse) lors du remboursement de leurs cartes de crédit”, ce qui signifie qu’ils ne remboursent pas leurs cartes de la meilleure façon. Par exemple, ils se concentraient trop sur les cartes avec des soldes plus élevés et non sur les cartes avec des taux d’intérêt plus élevés, où la dette serait finalement plus coûteuse.

Quand les gens se trompent avec les cartes de récompenses, ils en paient le prix

Presbitero a déclaré que le problème n’est pas nécessairement que certains consommateurs ne savent pas comment aborder au mieux le remboursement de leurs dettes et la gestion de leurs cartes de récompenses, il se peut simplement que cela n’ait pas vraiment d’importance pour eux, ou qu’ils ne prêtent pas attention . “Ils sont peut-être si riches qu’ils s’en fichent”, a-t-il déclaré. « Il se peut que vous soyez peu averti et que vous ne le sachiez pas, ou cela pourrait simplement être dû à ce que les économistes appellent l’inattention rationnelle ; il est rationnel pour vous de ne pas y prêter attention.

Quoi qu’il en soit, lorsque les gens se trompent avec les cartes de récompenses, ils paient un prix – et ce prix aide finalement à payer les récompenses des personnes qui ne le font pas.

Au niveau agrégé, cela a un impact géographique. Presbitero et ses collègues notent que, sur le net, les récompenses moyennes sont plus élevées dans les codes postaux avec des niveaux d’éducation plus élevés, un revenu moyen plus élevé et une part plus faible de résidents noirs.

La banque gagne quoi qu’il en soit

Penser à la provenance des récompenses de carte de crédit peut être inconfortable. Oui, ils sont agréables quand vous les obtenez, mais ils ne sont pas inévitables ou vraiment nécessaires. C’est un peu gênant que les consommateurs se voient offrir un prix pour l’acte de s’engager dans le capitalisme, et un prix où il y a des compromis assez importants, sur le net, entre consommateurs, commerçants et autres parties prenantes.

La chose importante à garder à l’esprit ici est que les sociétés de cartes de crédit et les banques ont pour objectif de gagner de l’argent et qu’elles ne distribueraient pas de cartes de récompenses s’il n’y avait pas quelque chose pour elles. Dans ce cas, il y a des milliards de dollars en jeu.

Les émetteurs gagnent de l’argent sur les détenteurs de cartes de récompenses, quel que soit l’éventail des crédits. Les chercheurs ont constaté que les banques profitaient le plus des consommateurs proches et privilégiés au milieu de la distribution des scores FICO. À l’extrémité supérieure et à l’extrémité inférieure de la gamme FICO, les façons dont les banques gagnent de l’argent diffèrent. Pour les consommateurs subprime, plus de 60% des revenus des banques sur les cartes de récompenses proviennent des revenus d’intérêts. Pour les consommateurs super-prime, plus de 80% proviennent des revenus d’interchange, ce qui signifie les frais de balayage que les commerçants paient lorsque les gens dépensent. Au milieu, les banques peuvent gagner de l’argent sur les frais d’intérêt et frais de balayage.

“La banque est clairement le joueur gagnant ici”, a déclaré Presbitero. “Peu importe mon comportement, que je sois un revolver ou pas, que je dépense moins ou beaucoup, la banque gagne toujours de l’argent.”