Les cartes canadiennes des feux de forêt montrent où les incendies continuent de brûler au Québec, en Ontario et dans d’autres provinces

Le Canada connaît sa période la plus destructrice saison des feux de forêt sur dossier, alors que des centaines d’incendies qui brûlent d’un océan à l’autre continuent d’envoyer d’énormes panaches de fumée dans l’atmosphère. D’épaisses bandes de particules de suie et de fumée capturées au cours du dernier mois par des images satellites ont montré l’étendue de la pollution de l’air se déplaçant vers le sud au-dessus de la frontière canadienne et aux États-Unis, produisant un ciel brumeux et déclenchant alertes de qualité de l’air à travers le pays.

Saison des feux de forêt se produit généralement à cette période de l’année au Canada, qui abrite environ 9 % des forêts du monde. Mais avec la saison qui se déroule chaque année de mai à octobre, la dévastation observée dès le début de cette année a mis le pays presque immédiatement sur la bonne voie pour sa pire saison en plus de 30 ans. Des incendies incontrôlables ont surgi dans presque tous les coins du Canada et ont forcé des milliers de personnes à évacuer.

Une carte mise à jour quotidiennement par le Centre interservices des feux de forêt du Canada montre à quel point les incendies de forêt se sont répandus, bien que les provinces de l’Est comme le Québec, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse aient été particulièrement touchées cette année par des incendies importants et parfois incontrôlables. Les autorités ont signalé mardi le plus grand nombre d’incendies actifs au Québec, avec 117 incendies enregistrés. La Colombie-Britannique, le long de la côte ouest du Canada, avait le deuxième plus grand nombre d’incendies actifs – 99 – suivie de l’Alberta et de l’Ontario.

Ressources naturelles Canada

La propagation – allant des provinces les plus à l’ouest jusqu’aux provinces de l’est – est inhabituelle, en particulier si tôt dans l’année, ont déclaré des responsables du gouvernement canadien. Les dirigeants politiques, dont le président Joe Biden, et les experts en environnement reconnaissent le lien de causalité entre la hausse des températures provoquée par le changement climatique, ainsi que la sécheresse, et la saison extrême des incendies de forêt que connaît actuellement le Canada. De plus, comme CBS News a déjà rapportéles conditions météorologiques difficiles au Canada alimentent les incendies et rendent plus difficile pour les pompiers de combattre les flammes.

Le centre d’incendie interservices a enregistré 2 956 incendies de forêt depuis le début de 2023. Les incendies ont brûlé au moins 7,8 millions d’hectares – soit environ 19,2 millions d’acres – de terres à travers le Canada cette année, selon le centre. Cette superficie dépassait la superficie de terres brûlées en 1989, qui détenait auparavant le record annuel du Canada, le pays Base de données nationale sur les forêts signalé.

Ressources naturelles Canada

Il y avait 490 incendies actifs au Canada mardi, selon le dernier décompte interinstitutions, avec deux nouveaux incendies enregistrés depuis que les autorités ont publié la mise à jour de la veille.

Après que la fumée des feux de forêt se déplaçant vers le sud depuis les provinces de l’est du Canada a provoqué une période marquée de brouillard, de fumées et de ciels de cuivre dans le nord-est des États-Unis plus tôt en juin, les États les plus gravement touchés cette semaine se trouvent dans le Midwest, la qualité de l’air à Chicago et Minneapolis étant classée comme la le pire et le deuxième pire du monde mardi, selon la société suisse de technologie de la qualité de l’air IQAir. Pendant ce temps, la NASA a publié mardi une image montrant une épaisse bande de fumée provenant des incendies de forêt dans l’est du Canada dérivant à travers l’océan Atlantique et atteignant l’Europe.

La fumée des incendies de forêt au Canada traverse l’océan Atlantique et plane au-dessus de l’Europe occidentale sur cette image satellite prise le 27 juin 2023. MODIS de la NASA

Mardi, la majorité des incendies actifs au Canada étaient classés comme «hors de contrôle», avec 259 incendies correspondant à cette distinction. Le nombre a légèrement augmenté par rapport aux 250 incendies marqués comme hors de contrôle par l’agence il y a 2 semaines. Parmi les incendies de forêt restants surveillés, 158 étaient marqués «sous contrôle» et 73 autres étaient «en cours», qui est l’étiquette attribuée lorsqu’un incendie n’est pas sous contrôle mais ne se déplace pas non plus.

Système de gestion des ressources d’information sur les incendies pour les États-Unis et le Canada

Les responsables canadiens ont déclaré un «niveau de préparation national 5» en réponse aux incendies de forêt, ce qui signifie que le pays déploiera toutes les ressources nécessaires pour combattre les flammes. M. Biden a déclaré plus tôt ce mois-ci que des pompiers américains seraient envoyés au Canada pour aider à l’effort, aux côtés d’autres d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique du Sud, a précédemment déclaré un agent de recherche du Bureau canadien des forêts à CBS News.