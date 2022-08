Les cartes-cadeaux non dépensées grimpent à 175 $ en moyenne par personne

Conserver des cartes-cadeaux peut être une proposition perdante pour plusieurs raisons, a déclaré Rossman. La valeur des sommes inutilisées pourrait baisser à cause de l’inflation. Vous risquez de perdre la carte ou de vous voir facturer des frais d’inactivité. Ou le magasin peut fermer ses portes.

“C’est comme trouver ce billet de 20 $ dans la poche de la veste de l’hiver dernier”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal de l’industrie chez CreditCards.com. “Mais dans ce cas, c’est encore plus d’argent que ça.”

Même si de nombreuses personnes ont du mal à augmenter leurs revenus dans un contexte d’inflation élevée, il s’avère qu’il y a de l’argent qu’elles ont déjà et qu’elles négligent probablement – des cartes-cadeaux inutilisées.

Faites l’inventaire des cartes-cadeaux inutilisées que vous avez et des événements à venir comme les anniversaires et les vacances. Vous pourrez peut-être acheter des cadeaux pour des amis ou des proches en utilisant ces soldes.

“Mon conseil serait de les utiliser, car ils ne seront pas plus précieux avec le temps”, a déclaré Rossman.

Pourtant, les entreprises peuvent facturer des frais d’inactivité qui réduisent la valeur initiale d’une carte-cadeau. De plus, les magasins ou les restaurants peuvent fermer leurs portes, rendant les sommes inutiles.

La plupart des cartes-cadeaux n’expirent plus. Pour ceux qui le font, la réglementation leur interdit généralement de le faire avant une période de cinq ans, selon Rossman.

Sur les 2 372 adultes qui ont participé au sondage en ligne en juillet, les milléniaux étaient les plus susceptibles d’avoir des cartes-cadeaux inutilisées, à 52 %, d’une valeur moyenne de 226 $.

Vient ensuite la génération Z, dont 51 % avaient des soldes inutilisés, avec une valeur moyenne de 149 $.

Cependant, les répondants de la génération X et des baby-boomers sont également coupables de ne pas utiliser les cartes-cadeaux, avec respectivement 43 % et 42 %. La valeur moyenne inutilisée est de 180 $ pour la génération X et de 133 $ pour les baby-boomers.